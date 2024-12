Protestowali pod Lidlem w Elblągu w obronie Gietrzwałdu

Pikietujący złożyli do kierownika sklepu petycję. — Protestujemy przeciwko planom ogromnego centrum dystrybucyjnego Lidla i składowiska odpadów w Gietrzwałdzie. Jesteśmy zbulwersowani tym, że Lidl Polska, mając do dyspozycji kilka lepszych lokalizacji położonych przy trasach dwupasmowych, zdecydował się wybudować w Gietrzwałdzie przy polskim sanktuarium maryjnym taką inwestycję przemysłową. Mamy tam obszar chronionego krajobrazu. Czy rzeczywiście jest to miejsce, gdzie powinny powstać blaszane hale i ogromne wysypisko śmieci? 150 tys., ton odpadów rocznie, w tym ponad 3 tys. ton odpadów niebezpiecznych, 160 tirów dziennie tam przyjeżdżających, Ktoś postanowił z butami wejść w miejsce, które jest święte dla polskiego narodu — przekazał Jan Krysiak z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gietrzwałdu, związany z Konfederacją Korony Polskiej.Pikietujący złożyli do kierownika sklepu petycję.

— Mamy nadzieję, że menadżer skieruje ją do zarządu Lidl Polska. Jesteśmy zdziwieni, że pracownicy Lidla nie widzą problemu — dla nich sanktuarium narodowe i składowisko śmieci mogą być obok siebie. Jesteśmy tutaj z tą pikietą po to, aby menadżerowie Lidla zrozumieli, że jest tu coś nie tak — dodał Jan Krysiak.

Megacentrum Lidla powstanie pomiędzy Gietrzwałdem a miejscowością Łajsy przy drodze powiatowej. Sam teren inwestycji to około 40 hektarów. W pierwszym etapie pod zabudowę przeznaczona zostanie połowa terenu. Sama hala będzie miała około 80 tys. metrów kwadratowych. Drugi etap związany jest z rozwojem sprzedaży internetowej, wysyłkowej.

Główną funkcją planowanego centrum dystrybucji w Gietrzwałdzie będzie przede wszystkim dystrybucja produktów spożywczych, a także przemysłowych do kilkudziesięciu sklepów Lidl Polska zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim oraz części województw ościennych. Centrum dystrybucyjne w Gietrzwałdzie będzie czternastym takim obiektem w Polsce i jednym z największych, zajmującym ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych.

Istotną rolą tego centrum logistyczno-dystrybucyjnego będzie funkcja magazynowa dla odpadów, zarówno wytwarzanych na miejscu, jak i przywożonych z innych placówek. Z dokumentacji dotyczącej inwestycji wynika, że na terenie centrum (zarówno w hali, jak i na placach zewnętrznych) będzie magazynowanych około 150 tys. ton odpadów rocznie, w tym ponad 3 tys. ton odpadów niebezpiecznych, takich jak odpady organiczne, baterie, odpady elektroniczne oraz lampy zawierające rtęć. Cały teren inwestycji leży na w granicach obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. Lidl na 3 lata został zwolniony z podatku od nieruchomości (rocznie 2,0 – 2,5 mln zł) z opcją przedłużenia na kolejne 3 lata.

Gietrzwałd nazywany jest „warmińską Częstochową”. Niebagatelną rolę w rozsławieniu Gietrzwałdu gra Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej związane z objawieniami Maryi w 1877 roku, w czasie których Matka Boża przemówiła po polsku do dwóch dziewczynek pochodzących z polskich rodzin. Trzeba pamiętać, że w kościele gietrzwałdzkim w tamtym czasie większość nabożeństw odprawiano w języku łacińskim, ale katechizm, pacierz i różaniec odmawiano po polsku. Podobnie kazania – przez trzy niedziele w miesiącu głoszono po polsku, a tylko w jedną niedzielę po niemiecku. Parafianie posługiwali się w zasadzie językiem polskim. Matka Boża ukazała się w sumie 160 razy, powtarzając, że pragnie, aby ludzie codziennie odmawiali różaniec. Objawienia te zinterpretowano jednoznacznie jako ważny znak obrony zarówno katolików, jak i polskiej społeczności. To dzięki nim na region zwróciła swe oczy cała rozdarta wówczas rozbiorami Rzeczpospolita i nie tylko. Te wydarzenia przyniosły efekty w postaci odrodzenia polskiej świadomości, jak też podniesienia poziomu życia religijnego katolików nie tylko na Warmii. Liczne pielgrzymki już wtedy zaczęły przybywać do Gietrzwałdu.

Objawienia w Gietrzwałdzie to jedyne objawienia maryjne na ziemiach polskich, których kult został zatwierdzony przez Kościół rzymsko-katolicki.

red.