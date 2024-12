„Kredyt w PLN z lat 2011-2024? możesz otrzymać zwrot odsetek w ciągu 48 godzin"

Dotychczas tylko posiadacze kredytów frankowych mogli liczyć na zwroty. Sytuacja uległa zmianie – teraz również kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązania w PLN, mają szansę na odzyskanie części wpłaconych środków.

Według najnowszych danych, w Polsce spłacanych jest około 15 milionów kredytów. Kancelaria „ARB Capital – kompensacje finansowe" wskazuje, że blisko 3 miliony umów z pewnością kwalifikują się do zwrotu środków.

Kolejne 3 miliony mogą się kwalifikować, jeśli zgłoszą się do końca 2024 roku.

O konkretach – rozmawiamy z Panem Arturem Łukoszko, dyrektorem Kancelarii Prawnej „ARB-Capital Kompensacje Finansowe", który regularnie pomaga mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego w sprawach ekspresowego zwrotu odsetek od banków.



Red.: Panie Arturze, czy to prawda, że również mieszkańcy naszego regionu mogą starać się o zwrot pieniędzy od banków? Jak to wyglą

Artur Łukoszko: Jak najbardziej. W latach 2011-2024 banki działające w całej Polsce, w tym w Elblągu i okolicznych miejscowościach w całym województwie (tak i całej Polsce), popełniały szereg nieprawidłowości w umowach kredytowych. Dotyczy to głównie kredytów hipotecznych, ale również kredytów konsumenckich – na remont, samochód czy wakacje. Każda wadliwa umowa może uprawniać do otrzymania kompensacji finansowej. Są nawet opcje otrzymania przelewu w ciągu 48h.



Red.: Jakie to nieprawidłowości?

Artur Łukoszko: Najczęściej chodzi o naruszenie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Banki miały obowiązek szczegółowo informować kredytobiorców o wszystkich kosztach i warunkach umowy. Często tego nie robiły lub robiły to nieprawidłowo. W takich przypadkach kredytobiorca ma prawo do zwrotu części odsetek i prowizji w ramach tzw. sankcji kredytu darmowego.

Red.: Jakie kwoty można realnie odzyskać?

Artur Łukoszko: Weźmy przykład typowy dla naszego regionu: kredyt na mieszkanie w Elblągu na kwotę 200.000 zł na 20 lat. Łączna kwota do spłaty to około 350.000 zł. Jeśli umowa zawiera nieprawidłowości, można odzyskać czasami nawet 100.000 zł. To znaczące kwoty dla mieszkańców naszego województwa.

Jeśli skorzystać z opcji gwarantowana wypłata w naszej kancelarii, to ‘gwarantowane’ kwoty można dostać w ciągu 48h, bez Sądu.



Red.: Dlaczego tak mało osób wie o tej możliwości?

Artur Łukoszko: To skomplikowana materia prawna. Przeciętny mieszkaniec Elbląga czy Olsztyna nie wie, że jego umowa może mieć wady. Proszę się zastanowić – komu zależy na tym, żeby klient nie wiedział o swoich prawach do kompensacji?

Red.: Komu więc zależy?

Artur Łukoszko: To oczywiste….. Żaden z oddziałów bankowych w naszym województwie nie spieszy się, by informować klientów o możliwych wadach w umowach. Banki doskonale wiedzą o nieprawidłowościach, ale nie mają obowiązku prawnego informować o tym klientów.

Red.: Sugeruje Pan, że banki świadomie milczą w tej sprawie?

Artur Łukoszko: Dwie kwestie są pewne:

1) banki wiedzą o wadach w umowach

2) robią wszystko, by utrudnić klientom skorzystanie z przysługujących im praw

Red.: W jaki sposób banki próbują blokować możliwość uzyskania kompensacji?

Artur Łukoszko: Ostatnio jeden z banków mający oddział w centrum Elbląga zaczął wysyłać klientom propozycje aneksów do umowy. Przedstawiają to jako formalność, ale jest w tym haczyk. Klient nieświadomy swoich praw, podpisując taki aneks, może stracić możliwość uzyskania kompensacji w przyszłości.

Red.: Czy to oznacza, że czas gra tu istotną rolę?

Artur Łukoszko: Zdecydowanie. Nasz zespół prawników codziennie analizuje dziesiątki umów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Około 20% z nich to przypadki, gdzie prawo do kompensacji wygaśnie w ciągu najbliższych miesięcy. To jak bilet na pociąg z Elbląga do Warszawy – jeśli nie wykorzysta się go w terminie, przepada bezpowrotnie.

Red.: Jak mieszkańcy naszego regionu mogą sprawdzić swoje umowy?

Artur Łukoszko: Najlepiej skonsultować się ze specjalistyczną kancelarią. Są takie kancelarie w Polsce. W naszej kancelarii analizę umowy kredytowej wykonujemy bezpłatnie w ciągu 72 godzin. Procedura jest prosta:

- Klient przesyła skan lub zdjęcie umowy przez naszą stronę (albo mail)

- Jeśli ktoś nie ma kopii umowy, pomagamy w jej uzyskaniu z banku (1 wizyta, 5 minut na druk)

- Nasi prawnicy analizują dokumentację

- Po 72 godzinach informujemy o decyzji – czy możesz uzyskać kompensację finansową

- Podpisujesz umowę z kancelarią (można zdalnie)

- dostajesz przelew po 48h

Co istotne – oferujemy możliwość wypłaty kompensacji w ciągu 48 godzin, bez konieczności czekania na proces sądowy.



Red.: Czyli nie trzeba iść do sądu?

Artur Łukoszko: Dokładnie tak. Klient ma dwie możliwości:

1) Ścieżka sądowa – kancelaria prowadzi sprawę i pobiera wynagrodzenie po wygranej (za 2-5 lat). Jednak proces sądowy zawsze niesie ze sobą ryzyko przegranej i koszty.

2) Ścieżka „gwarantowana" – 90% naszych klientów z regionu wybiera właśnie to rozwiązanie. Klient sprzedaje kancelarii prawo do pozwu, a my wypłacamy na konto klienta uzgodnioną kwotę w ciągu 48 godzin.

Proces jest prosty: klient otrzymuje umowę kurierem, podpisuje ją przy kurierze, a po 48 godzinach otrzymuje przelew. Średnia wypłata to 9.500 zł, bez ryzyka i czekania na jakiekolwiek Sądy.

Red.: Kto może się kwalifikować do takiego zwrotu?

Artur Łukoszko: Główne kryteria są trzy:

1) kredyt lub pożyczka z lat 2011-2023

2) umowa w złotówkach, frankach lub euro

3) umowa zawarta w Polsce

Jeśli mieszkaniec naszego regionu spełnia te 3 warunki, szansa na wadliwość umowy wynosi około 85%.

Red.: Czy ta procedura jest bezpieczna?

Artur Łukoszko: Jest bezpieczna, pod warunkiem współpracy z wiarygodną firmą, wpisaną do KRS, z odpowiednim kapitałem i doświadczeniem. W naszej kancelarii już 260 osób skorzystało z opcji szybkiej wypłaty.

Jak mówi stare przysłowie: „Lepszy wróbel w garści..."

Red.: ...niż gołąb na dachu. A co z relacjami klienta z bankiem?

Artur Łukoszko: To bardzo ważne pytanie, szczególnie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Dzięki regulacjom Unijnym i Polskim:

1) Zdolność kredytowa pozostaje bez zmian

2) Umowa kredytowa pozostaje aktualna

3) Konto bankowe działa normalnie

Wszystko funkcjonuje jak dotychczas. Dlaczego? Bo to zupełnie odrębne postępowanie które już prowadzi kancelaria, nie klient.

Ustawa jasno stwierdza, że bank nie może podejmować żadnych działań wobec klienta w takiej sytuacji.

Dodatkowo nasza kancelaria zapewnia polisę gwarancyjną na całą transakcję.

Dostajesz gwarantowaną kwotę i śpisz spokojnie.

Red.: Co więc należy zrobić?

Artur Łukoszko: Przede wszystkim zachęcam mieszkańców naszego województwa (ale też i całej Polski) do sprawdzenia u nas swoich umów kredytowych. Te roszczenia się przedawniają!

Skorzystaj z bezpłatnej analizy – dowiedz się czy kwalifikujesz się do wypłaty gwarantowanej.

Nie masz nic do stracenia, a można zyskać znaczące środki, już w ciągu tygonia!

Artur Łukoszko jest prezesem kancelarii prawnej 'ARB Capital - kompensacje finansowe'.

Kancelaria pomaga uzyskać kompensacje finansowe od banków za wadliwe umowy kredytowe.

wypłaciliśmy kompensacje dla ponad 260 klientów z kredytami w PLN

bezpłatna analiza umowy kredytowej – decyzja w 72h

sprawdzamy umowy w PLN i CHF

dajemy polisę gwarancyjną - stosunki z bankiem zostaną takie same

jest możliwa wypłata kwoty gwarantowanej za wadliwą umowę w 48 godzin

średnia gwarantowana wypłata – 9450 zł

Sprawdź swoją umowę kredytową teraz. Część uprawnień do kompensacji wygasa już 1 stycznia 2025 roku.

