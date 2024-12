Nie chcesz spędzać świąt samotnie? Przyjdź! Fundacja Wolne Miejsce zaprasza na wigilię dla samotnych

Nie tydzień przed, nie tydzień po, ale dokładnie tego samego dnia co wszyscy. Elbląski oddział Fundacji Wolne Miejsce zaprasza we wtorek 24 grudnia na wigilię dla samotnych. — Zachęcamy, żeby nie mylić tego z ciężką sytuacją materialną. W Elblągu jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie wydarzenia, bo samotność jest tu ciężkim tematem — mówi Daria Rudnik, koordynatora wydarzenia.

Konrad Żukowski i Daria Rudnik działają charytatywnie jako 777 Crew, a teraz wychodzą z wyjątkową inicjatywą. Połączyli swoje siły z Fundacją Wolne Miejsce, by zorganizować wigilię dla samotnych w Elblągu. Przypomnijmy, że w tym roku wolontariusze zorganizowali też śniadanie wielkanocne dla samotnych.

— Zapraszamy osoby samotne. Zachęcamy, żeby nie mylić tego z ciężką sytuacją materialną, bo niektórzy wstydzą się swojej sytuacji i myślą, że samotny równa się bezdomny. Często jest tak, że wstydzą się do nas przyjść albo nawet nie biorą pod uwagę tego, że wydarzenie może mieć naprawdę fajny wydźwięk i mogą ten dzień spędzić zupełnie inaczej — mówi Daria.

I dodaje: — Mikołaj Rykowski, który jest założycielem Fundacji Wolne Miejsce, wychodzi z założenia, że nie robimy świąt, tak jak niektórzy, tydzień przed tydzień po czy dzień przed, a dokładnie tego samego dnia, którego one wypadają. Jest to taki ukłon i szacunek wobec osób samotnych z tego względu, że możemy pokazać, że my też mamy dla nich czas, nie są nam oni obojętni i chcemy spędzić te święta razem. To nie jest tak, że robimy to pod publikę, tylko też poświęcamy swój czas, ale wiemy, że będzie on spożytkowany bardzo dobrze, bo nam przede wszystkim zależy na tym, żeby spędzić czas z tymi ludźmi. Często gęsto mówię wszystkim, że my również przychodzimy jako osoby samotne, więc nie ma się czego wstydzić.

Wigilia dla samotnych rozpocznie się o godzinie 14 w Dziennym Domu Senior+ przy ulicy Zamkowej 16A w Elblągu.

Osoby zainteresowane udziałem w wigilii proszone są o wcześniejsze zgłoszenie. Organizatorzy poszukują również wolontariuszy do pomocy w przygotowaniu kolacji. Kontakt: 453 082 838, 536 462 323.

Dlaczego warto pomagać innym?

Konrad: — Przede wszystkim pomaganie innym daje coś, czego nie można kupić, czyli spoglądanie na radość innych ludzi. Goście, którzy przychodzą do nas i widzą drugiego człowieka, bardzo często się uśmiechają i są radośni mimo problemów, które mają w prywatnej sferze. Dzisiejsze czasy są takie, że jest mało możliwości do radości, więc staramy się wyjść do ludzi. Uśmiech to jest coś, co nas napędza.

Daria: — Szczerze mówiąc, ja to mam już chyba we krwi. Nie liczy się dla mnie na przykład wdzięczność i ta otoczka dookoła, tylko uśmiech osoby, która uczestniczy z nami w takim wydarzeniu. Miłe jest też to, że ta osoba cieszy się na nasz widok, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś na przykład pamiętał imię i się cieszył, że możemy się spotkać i wspólnie spędzić czas. A najbardziej motywujące jest zdecydowanie to, że możemy patrzeć na te osoby, jak pięknie zaczynają się rozwijać, rozkwitają i czują, że mają wsparcie dookoła.