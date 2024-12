Rząd interweniuje w sprawie cen masła. Chce sprzedać krajowe rezerwy

— W ostatnim czasie na rynkach światowych znacznie wzrosła cena masła, co jest przede wszystkim efektem niedoboru mleka. Sytuacja ta dotknęła także Polskę. Aby ustabilizować sytuację na rynku, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż dużych ilości masła — poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dodała, że powinno to przyczynić się do stabilizacji cen masła na rynku.

Jak podano, przetarg dotyczy sprzedaży mrożonego masła w blokach 25 kg. W sumie — jak podała KPRM — Agencja chce sprzedać ok. 1000 ton tego produktu. Minimalna cena sprzedaży masła wynosi 28,38 zł/kg (bez VAT). Otwarcie ofert związanych z przetargiem nastąpi w czwartek, 19 grudnia 2024 roku.

Kancelaria zaznaczyła, że sprzedawane masło pochodzi z rezerw żywnościowych Agencji.

— Rezerwy te są tworzone, aby zachować ciągłość dostaw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki i zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli — wskazała KPRM.

Jak czytamy w informacji dotyczącej przetargu, przedmiotem sprzedaży jest masło mrożone w blokach 25 kg, niesolone, wyprodukowane ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego. Produkt opakowany oraz oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodano, że jakość produktu jest zgodna z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Sprzedaż masła RARS podzieliła na trzy zadania. Pierwsze dotyczy sprzedaży 497 ton towaru wyprodukowane przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita. W drugim zadaniu RARS sprzeda 300 ton masła mrożonego wyprodukowanego przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol, a w kolejnym - 200 ton masła z firmy Polmlek Grudziądz.

RARS zaznaczyła, że masło mrożone posiada 24-miesięczny okres przechowywania, "zgodnie z normą PN-A-07005 Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach wraz ze zmianą Az1 do tej normy, w zakresie obejmującym towary żywnościowe przeznaczone do długookresowego przechowywania w chłodniach w temperaturze poniżej -22,1 proc.C+". Zgodnie z zawartymi umowami, przechowywane są w chłodni nie dłużej niż 18 miesięcy.

Z opublikowanego na początku grudnia br. raportu UCE Research wynika, że średni wzrost cen masła w sklepach wyniósł w ostatnich miesiącach ok. 30 proc. rok do roku. Eksperci oceniają, że średnia cena kostki masła może kosztować 10 zł w I połowie przyszłego roku, ale jeszcze w grudniu przewidują znaczne promocje.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych została utworzona na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych; podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Agencja — jak podaje na swojej stronie internetowej — dba o zapewnienie strategicznych rezerw produktów żywnościowych, medycznych i technicznych oraz zapasów paliw nie tylko w czasie pokoju, ale przede wszystkim na wypadek konfliktu zbrojnego, zagrożenia zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej.

