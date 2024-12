Ekolodzy chcą chronić Bażantarnię, służby apelują o udrożnienie ul. Bema. Który wariant ul. Wschodniej zostanie wybrany?

Z jednej strony bardzo nam się śpieszy, ponieważ głos służb jest bardzo słyszalny i jest to argument nie do podważenia, jeśli chodzi o zdrowie i życie mieszkańców i osób, które przybywają do Elbląga. Ale głośny jest też głos ekologów, którzy chcą bronić Bażantarnię — powiedziała wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska w odniesieniu do terminu wyboru wariantu trasy kolejnego odcinka ul. Wschodniej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nową drogą pojedziemy w 2027 roku.

Na ostatnim posiedzeniu komisji gospodarki i klimatu rozmawiano o budowie drugiego odcinka ul. Wschodniej. Przypomnijmy, że władze miasta podczas listopadowego spotkania z mieszkańcami Elbląga zaprezentowały trzy warianty przebiegu nowego połączenia drogowego, łączącego pierwszy odcinek ul. Wschodniej z ul. Sybiraków.

Trasa pierwszego wariantu (długość ok. 1,25 km, szacunkowy koszt 32 mln zł) przebiega pomiędzy Górą Chrobrego a Gęsią Górą. Zakłada odbicie w połowie ul. Wschodniej przez niezagospodarowane tereny miejskie i prowadzi do ul. Chrobrego. Trasa nie ingeruje w teren powyżej Góry Chrobrego.

Drugi wariant (długość ok. 650 m, szacunkowy koszt 15 mln zł) jest kontynuacją pierwszego odcinka ul. Wschodniej. Ten wariant przebiega przez tereny prywatne i zbliża się do Góry Chrobrego, ale oddalony jest od oficjalnej granicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Stanowi połowę przebiegu pierwszego wariantu.

Trasa trzeciego wariantu (długość ok. 780 m, szacunkowy koszt 12 mln zł) poprowadzona jest po dawnej drodze, która tam przebiegała. Wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i jest położona najbliżej oficjalnej granicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Przebiega przez tereny miejskie.

Podczas konsultacji przedstawiono też dwie alternatywne trasy, które zaprojektowali mieszkańcy Elbląga. Nie nawiązują one w sposób bezpośredni do ul. Wschodniej bis.

— Proponowany przez nas wariant wychodzi z ul. Łęczyckiej, przechodzi pod osiedlem przy Młynie, następnie obok Gęsiej Góry, potem przebiega podobnie jak pierwszy wariant. Ten ma swoje plusy, bowiem jest stosunkowo daleko od Bażantarni i jest najkrótszy ze wszystkich propozycji. Jako stowarzyszenie będziemy najbardziej oponować przeciw drugiemu i trzeciemu wariantowi, bo one najbardziej ingerują w przyrodę — powiedział Artur Pytliński ze stowarzyszenia Nowy Elbląg.

Kolejny wariant będący propozycją mieszkańca Elbląga zaprezentowała radna Karolina Śluz.

— Wariant przebiega przez ul. Działkową i w dużej mierze przez wytyczone już szlaki, co jest wariantem ekologicznym i ekonomicznym. Jeżeli na jednej szali mamy Bażantarnię, a na drugiej działki, to myślę, że jest to propozycja warta rozważenia — przekazała radna.

Miejska komisja urbanistyczna jeszcze w tym roku zaopiniuje zaproponowane warianty.

— Konsultacje w sprawie ul. Wschodniej potrwają do końca tego roku. Po prezentacji raportu z przeprowadzonych konsultacji, który ma powstać po zakończeniu cyklu konsultacyjnego, prezydent Elbląga podejmie decyzję odnośnie kierunków dalszych działań i zakresu prac przygotowawczych i projektowych wybranego wariantu połączenia drogowego — przekazał podczas posiedzenia komisji Marek Pawlikowski, dyrektor Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

I podkreślił: — Celem nowego wariantu jest odkorkowanie ul. Bema, skrócenie przejazdu służ ratowniczych i mundurowych oraz poprawa skomunikowania południowo-wschodniej części miasta z południową częścią Elbląga.

W budżecie miasta na 2025 rok zabezpieczono 500 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie projektowej i dokumentowej dla połączenia wybranego połączenia drogowego.

Po uzyskaniu dokumentacji projektowej i pozwoleń realizacyjnych Elbląg chce ubiegać się dofinansowanie na wykonanie robót budowlanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku pozyskania i zabezpieczenia środków finansowych realizacja inwestycji rozpocznie się w 2026 roku i zakończy w 2027 roku.

Kiedy zostanie podjęta decyzja dotycząca tego, który wariant drugiego odcinka ul. Wschodniej zostanie wybrany? I jakie kryteria będą brane pod uwagę podczas wyboru?

— Miejska komisja urbanistyczna pracuje nad opiniami wszystkich wariantów, które zostały przedstawione podczas konsultacji. Wszyscy wiemy, że temat nie jest łatwy ani oczywisty. Chcemy zrobić to uważnie. Ciągłe spotykamy się z mieszkańcami, którzy są tym tematem zainteresowani. Przedstawiane są bardzo różne interesy. Nie chciałabym deklarować terminu, ponieważ wydaje nam się, że pośpiech nie jest wskazany. Wiemy, że z jednej strony bardzo nam się śpieszy, ponieważ głos służb jest bardzo słyszalny i jest to argument nie do podważenia, jeśli chodzi o zdrowie i życie mieszkańców i osób, które przybywają do Elbląga. Chodzi o dostęp służb. Natomiast jest też bardzo głośny głos ekologów (mieszkańców Elbląga miłujących przyrodę — przyp. red.), którzy chcą bronić Bażantarnię — odpowiedziała Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga.

Po przedstawieniu opinii miejskiej komisji urbanistycznej dotyczącej wszystkich zgłoszonych wariantów zostaną wybrane dwa, aby opracować projektowe rozwiązania.

— Dziś nie rozmawiamy jeszcze o tym, ile drzew zostanie wyciętych w danym wariancie i jakie będą koszty inwestycji. Dziś rozmawiamy o polityce planistycznej: o dostępności, o tym, czy chcemy tereny inwestycyjne, którą trasą chcemy poprowadzić. Szacunkowe koszty znamy. Dziś jesteśmy jeszcze na poziomie ogólności i niewykluczone jak będziemy mieli szczegółowo opracowane warianty, to być może jeszcze będziemy musieli powrócić do rozmów, aby jeszcze raz podjąć decyzję, bo będziemy mieli już bardziej szczegółowe informacje. To bardzo trudny temat, bo z jednej strony nam się śpieszy, bo mieszkańcy chcą szybko przedostać się z tamtego rejonu miasta, a z drugiej strony chcemy zrobić to rozważnie, aby czegoś nie zepsuć. Ale nie zwlekamy. Cały czas się spotykamy i działamy — dodała Katarzyna Wiśniewska.

EG