X Wigilijne Spotkanie „Nie Jesteś Sam” na placu Dworcowym już za nami

W piątek, 20 grudnia, na placu Dworcowym w Elblągu odbyło się jubileuszowe X Wigilijne Spotkanie „Nie Jesteś Sam” zorganizowane przez Teen Challenge Elbląg — Chrześcijańską Misję Społeczną. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w przedświąteczny kalendarz Elbląga, zgromadziło wielu potrzebujących, a także mieszkańców i wolontariuszy, którzy chcieli wesprzeć tę inicjatywę.

— To wyjątkowe wydarzenie pozwoliło nam po raz kolejny okazać serce tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie stworzyć świąteczną atmosferę i dać odrobinę radości oraz nadziei — powiedział Piotr Grzeszczuk, prezes elbląskiego oddziału Teen Challenge.

Na placu dworcowym pojawiło się ponad 200 osób. To zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach. Frekwencja zaskoczyła nawet samych organizatorów.

— Podczas pierwszej wigilii tu na dworcu było nas kilka osób. Wtedy nawet przez myśl by nam nie przeszło, że będzie tak jak dziś. Dziesięć lat temu nie spodziewaliśmy się, że ludzie będą się do nas przyłączać, że będą chcieli się dzielić i będzie to dla nich ważne. A przecież gdyby nie oni nie byłoby nas tylu — nas, czyli osób pomagających. To wzruszające, że przychodzą do nas osoby potrzebujące, które wiedzą, że podczas tego wigilijnego spotkania będzie czas na rozmowy i że nikt ich nie odrzuci — powiedziała wyraźnie wzruszona Beata Grzeszczuk z elbląskiego oddziału Teen Challenge.

W przygotowanie wydarzenia zaangażowały się liczne organizacje, firmy, szkoły oraz mieszkańcy Elbląga. Dzięki ich wsparciu udało się stworzyć wyjątkową wigilię dla osób samotnych, potrzebujących, wykluczonych społecznie oraz dotkniętych kryzysem bezdomności. W programie znalazło się wspólne kolędowanie, dzielenie się Słowem Bożym i modlitwa, a także wydawanie gorących wigilijnych posiłków. Każdy uczestnik mógł skosztować tradycyjnych potraw, takich jak pierogi, bigos czy zupa grzybowa. Podczas spotkania rozdano też drobne upominki, kartki świąteczne oraz jedzenie na wynos.

— Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę. To dzięki ludziom dobrej woli mogliśmy stworzyć to wydarzenie i pokazać, że nikt nie jest sam w tym szczególnym czasie — podkreślił Piotr Grzeszczuk.