Elbląg: Rolnicy zaprosili na świąteczny piknik i paradę udekorowanych traktorów [ZDJĘCIA]

Rolnicy z powiatu elbląskiego zaprosili mieszkańców Elbląga na świąteczne spotkanie.

— Chcieliśmy podzielić się świąteczną atmosferą i pokazać, że rolnicy nie tylko protestują, ale angażują się też w życie społeczne, a także dostarczają mieszkańcom lokalną żywność — podkreślił Damian Murawiec, organizator wydarzenia.

Na odwiedzających świąteczny rolniczy piknik czekały tradycyjne bożonarodzeniowe potrawy: aromatyczny bigos, rozgrzewający barszcz czerwony, domowe ciasta i gorąca herbata. Każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą jemiołę i sianko pod obrus. Rolnicy, przebrani za mikołajów, rozdawali cukierki.

Świąteczne traktory

Główną atrakcją pikniku była prezentacja 24 przystrojonych traktorów i opryskiwacza samojezdnego. Odwiedzający plac Jagiellończyka z uśmiechem przyglądali się świątecznie ozdobionym maszynom i z zapałem robili zdjęcia.

W ramach konkursu na najpiękniej udekorowaną maszynę rolniczą zwyciężył Igor, rolnik z miejscowości Stoboje, który zaprezentował zarówno przystrojony traktor, jak i ozdobiony opryskiwacz samojezdny. Jego maszyny cieszyły się ogromnym zainteresowaniem osób odwiedzających piknik. Jak przyznał zwycięzca, udekorowanie traktora i opryskiwacza zajęło mu ponad 20 godzin. Każda z maszyn została ozdobiona 160-metrowym sznurem lampek, co dało łącznie około 320 metrów i 8 tysięcy światełek — po 4 tysiące na każdą maszynę.

Podczas pikniku prowadzono również zbiórki charytatywne na wsparcie leczenia Gai Stawskiej oraz rehabilitację Mateusza Wojciechowskiego.

— To piękna okazja, by w świątecznym duchu pomóc potrzebującym — podsumował jeden z organizatorów.

Rolniczy piknik zakończyła parada świątecznych traktorów, które przejechały ulicami miasta.

— Frekwencja nas zaskoczyła. To pierwsze świąteczne wydarzenie organizowane przez rolników. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego pozytywnego odbioru. Przyrzekamy, że za rok postaramy się jeszcze bardziej i mimo że teraz to wydarzenie świetnie wygląda, to wyciągniemy wnioski i zorganizujemy je jeszcze lepiej — zapowiedział Damian Murawiec.