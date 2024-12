Mateczki adwentowe zwiastowały dawnemu Elblągowi zbliżające się Boże Narodzenie

Mateczki adwentowe były autonomicznym zwyczajem dawnego Elbląga. „Gdy mateczki adwentowe pojawiały się na początku adwentu na ulicach miasta, był to widoczny znak, że święta Bożego Narodzenia tuż-tuż!” – podaje w Elbląskim Wortalu Historycznym Biblioteka im. Cypriana Norwida. Zdjęcia oryginalnie ubranych mateczek są w każdej książce o historii Elbląga, można je także znaleźć w internetowych portalach historycznych.

Rolą elbląskich mateczek adwentowych było zbieranie datków pieniężnych i darów dla ubogich pacjentów elbląskich szpitali, przytułków, instytucji dobroczynnych oraz domów starców. Datki były zbierane pod kościołami czy na ulicach, ale mateczki adwentowe chodziły też po domach. Gdy odwiedzały rodzinę, odpytywały dzieci z katechizmu i pacierza. „W razie poprawnej odpowiedzi dziecko mogło wyrazić życzenie – zazwyczaj był to prezent znajdowany później pod choinką. Rodzice dzieci dawali mateczkom niekiedy dziesiątaka (10 fenigów) jako opłatę drogową (myto) na życzenia idące do nieba” – czytamy w wortalu biblioteki. Pieniądze wrzucało się do specjalnej puszki.Elbląskie mateczki adwentowe wyróżniały się strojem: nosiły grube, wełniane spódnice i białe peleryny. Na głowach wiązały czarne chustki, a na nie zakładały, wbrew pogodzie, białe, duże kapelusze słomkowe. Mateczki nosiły też wiklinowe kosze z klapką, a w nich ukrywały drobne łakocie dla dzieci: jabłka, orzechy, słoik domowych konfitur.