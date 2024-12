Orszak Trzech Króli po raz siódmy przejdzie ulicami Elbląga

Hasłem przewodnim Orszaku Trzech Króli w Elblągu będzie „Kłaniajcie się królowie”, nawiązujące do fragmentu pastorałki „Do szopy, hej pasterze”. Pastorałka opowiada o tym, że Jezus jest godzien czci, jest wyjątkowym królem, który na sianie, wśród bydląt ma tron i służbę swą, a my wszyscy jesteśmy wezwani, aby paść na kolana i uczcić jego narodziny. Już w poniedziałek 6 stycznia 2025 roku ulicami Elbląga przejdzie Orszak Trzech Króli, uznawany za największe uliczne jasełka w Europie. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 13:00 na placu Kazimierza Jagiellończyka i zakończy Pokłonem Trzech Króli oraz mszą świętą w katedrze św. Mikołaja. Podczas Orszaku uczestnicy będą mieli okazję podziwiać inscenizacje związane z tradycją Bożego Narodzenia oraz wcielić się w rolę kolędników, śpiewając wspólnie pastorałki i kolędy.Hasłem przewodnim Orszaku Trzech Króli w Elblągu będzie „Kłaniajcie się królowie”, nawiązujące do fragmentu pastorałki „Do szopy, hej pasterze”. Pastorałka opowiada o tym, że Jezus jest godzien czci, jest wyjątkowym królem, który na sianie, wśród bydląt ma tron i służbę swą, a my wszyscy jesteśmy wezwani, aby paść na kolana i uczcić jego narodziny.

Z roku na rok uliczne jasełka są w Elblągu coraz popularniejsze. A potwierdzeniem tego są setki mieszkańców, którzy wzięli udział w ostatnim Orszaku.

Organizację przedsięwzięcia koordynuje Sztab Elbląskiego Orszaku Trzech Króli, przy współpracy z licznymi parafiami, szkołami, oraz organizacjami społecznymi, takimi jak Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN czy Teatr Katolicki FEN. Szczególny wkład mają również OSP Krzewsk, Hufiec Elbląg ZHP, EL WOPR oraz wspólnoty religijne „Mężczyźni Boga” i „Wojownicy Maryi”. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta Elbląga oraz biskupa elbląskiego.

Święto Objawienia Pańskiego, nazywane także Epifanią lub świętem Trzech Króli, jest jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół – (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim).

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się tam król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są w Kolonii (Niemcy). Od 2011 roku w naszym kraju 6 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy, podobnie jak w innych państwach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy w Szwajcarii.

red.