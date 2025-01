Mędrcy pokłonili się Jezusowi. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Elbląga

Elbląski Orszak Trzech Króli co roku przyciąga tłumy mieszkańców. Tym razem uczestnikom towarzyszyło przesłanie „Kłaniajcie się królowie”. Orszak przeszedł ulicami miasta i zakończył się mszą w katedrze św. Mikołaja, gdzie mędrcy pokłonili się Bożej Dziecinie.

W poniedziałek, 6 stycznia, ulicami Elbląga po raz siódmy przeszedł Orszak Trzech Króli. Uroczystość rozpoczęła się na placu Kazimierza Jagiellończyka, a zakończyła mszą świętą w katedrze św. Mikołaja. Uczestnicy mieli okazję podziwiać inscenizacje nawiązujące do tradycji Bożego Narodzenia oraz wspólnie śpiewać kolędy. Hasłem tegorocznego Orszaku było zawołanie „Kłaniajcie się królowie”, zaczerpnięte z pastorałki „Do szopy, hej pasterze”. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Elbląga.

Orszak Trzech Króli wywodzi się z polskiej tradycji jasełkowej i kolędniczej. Nawiązuje do opisanej w Ewangelii św. Mateusza opowieści o Mędrcach ze Wschodu podążających za gwiazdą do stajenki betlejemskiej. W Ewangelii nie podano liczby mędrców, ale tradycja mówi, że było ich trzech, ponieważ wymienione są trzy dary, jakie przynieśli - złoto, kadzidło i mirra. Znaczenie tych darów Kościół interpretuje jako: złoto - symbol królewskiej godności Chrystusa, kadzidło – symbol boskości, mirra - symbol człowieczeństwa Chrystusa i zapowiedź jego cierpienia. Ewangelia nie podaje także imion mędrców. Imiona – Kacper, Melchior i Baltazar – zostały dodane znacznie później, w VIII wieku. Tylko jedno z tych imion jest semickie – Melchior - i oznacza "króla światła". Imię Kacper pochodzi z perskiego i oznacza "strażnika skarbca", a Baltazar to imię pojawiającego się w Starym Testamencie syna babilońskiego króla Nabonida.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Epifanii w polskiej tradycji nazywana świętem Trzech Króli, jest jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt. Powstało na początku IV wieku. W czasie liturgii w uroczystość Objawienia Pańskiego ma miejsce obrzęd poświęcenia kadzidła i kredy, którymi oznacza się drzwi na znak, że w mieszkaniu przyjęto prawdę o wcieleniu Syna Bożego, upowszechnił się na przełomie XV i XVI wieku. Na drzwiach wypisywano litery K+M+B, oznaczające imiona mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara lub C+M+B, będące pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi (Christus mansionem benedicat). Zwykle dodaje się jeszcze aktualny rok. W dawnej Polsce w domach pod koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto. Kto otrzymał ciasto z migdałem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą i śpiewem kolęd, otrzymując od gospodyni szczodraki, czyli rogale. Śpiewało się kolędy o trzech królach. Czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uważano za święty i nie wykonywano w nim żadnych ciężkich prac.

W 1960 roku komunistyczne władze zniosły święto Trzech Króli jako święto państwowe i dzień wolny od pracy. Przywrócono je w roku 2011 roku uchwałą Sejmu RP.