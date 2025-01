Szkoła muzyczna zaprasza na koncert karnawałowy "Operetkowy zawrót głowy". Wstęp bezpłatny

Koncert to doskonała okazja, by w karnawałowym klimacie przenieść się do świata operetki – pełnego lekkości, humoru i miłosnych uniesień. W programie znajdą się najbardziej znane i lubiane arie oraz duety operetkowe, które wprowadzą publiczność w magiczny nastrój tej wyjątkowej muzyki.

Gwiazdami koncertu będą Magdalena Poronin (mezzosopran) i Przemysław Radziszewski (tenor). Artystom akompaniować na fortepianie będzie Dorota Artykiewicz-Skrla, a koncert poprowadzi Mikołaj Ostrowski.

Wstęp na koncert jest wolny.

To muzyczne wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Elbląga, a Dziennik Elbląski dumnie wspiera je jako patron medialny.

Nie przegap tego wydarzenia! Środa, 8 stycznia 2025 roku, godz. 17.00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu.