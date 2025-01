Lokalni przedsiębiorcy zainteresowani najmem powierzchni biurowej w Porta Mare

Na elbląskiej Wyspie Spichrzów powstaje nowoczesny budynek składający się z 7 segmentów z charakterystycznymi spadzistymi dachami zwróconymi w kierunku rzeki. Będzie to pierwszy obiekt klasy A na terenie Elbląga. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Fabryka.





Budowa biurowca Porta Mare na etapie shell and core (stan surowy zamknięty) osiągnęła już 90 proc. Obecnie trwają prace wykończeniowe we wnętrzu budynku, na tzw. częściach wspólnych, oraz realizowany jest ostatni etap montażu elewacji. Porta Mare będzie oferował ponad 11 tys. m kw. powierzchni użytkowej o zróżnicowanym przeznaczeniu: biurowym, usługowym i hotelowym. W pięciokondygnacyjnym obiekcie przewidziano ponad 100 miejsc postojowych w podziemnym garażu, niemal 30 w naziemnej strefie oraz 4 stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Budowa biurowca Porta Mare ma kosztować ok. 100 mln zł. Inwestycja realizowana jest jako wspólne przedsięwzięcie spółki Operator ARP (należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu — przyp. red.) oraz elbląskiego samorządu. W związku z tym elbląski samorząd przekazał aportem grunt przy ul. Warszawskiej, gdzie zakończono już prace konstrukcyjne.Budowa biurowca Porta Mare na etapie shell and core (stan surowy zamknięty) osiągnęła już 90 proc. Obecnie trwają prace wykończeniowe we wnętrzu budynku, na tzw. częściach wspólnych, oraz realizowany jest ostatni etap montażu elewacji.

— Planowane zakończenie prac budowlanych przy bryle budynku oraz odbiory związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przewidywane są w pierwszym kwartale 2025 roku. Wtedy też zostaną podjęte prace typowo wykończeniowe i zostaną przekazane lokale pierwszym najemcom — poinformował nas Marcin L. Mróz, dyrektor Biura Prawnego ARP SA.

Inwestor nadal prowadzi rozmowy z przyszłymi potencjalnymi najemcami z różnych branż.

— Na parterze, od strony nadbrzeża, planowane są lokale usługowe i gastronomiczne. Jeśli zaś chodzi o część biurową, to prowadzone są rozmowy w sprawie najmu z dużymi międzynarodowymi firmami z sektora nowoczesnych usług, IT i z lokalnymi przedsiębiorcami — dodał dyrektor Biura Prawnego ARP SA.

Oficjalne otwarcie biurowca Porta Mare planowane jest na początku drugiego kwartału 2025 roku.

Dodajmy, że w najbliższym czasie rozpocznie się też rewitalizacja nadbrzeża od strony powstającego biurowca. Ta jednak nie jest już w gestii inwestora. Z uwagi na przebieg granicy działki zadanie należy do elbląskiego samorządu. Rozpoczęcie robót budowlanych przy nadbrzeżu planowane jest w styczniu tego roku. Inwestycja ma być zakończona w pierwszym kwartale 2026 roku. Zadanie będzie polegało m.in. na przebudowie nadbrzeża na odcinku łącznie 450 metrów wraz z wyposażeniem go w urządzenia cumownicze i odbojowe, budowie pływających pomostów, kanalizacji, ale także instalacji oświetlenia, budowie sieci energetycznej czy renowacji terenów zielonych. W ramach projektu przewidywane są również wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wybrzeże Gdańskie w kierunku ul. Warszawskiej oraz budowa parkingu do 200 miejsc przy ul. Warszawskiej. Rewitalizacja nadbrzeża ma kosztować 30 mln zł, z czego 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

— Prace związane z modernizacją nadbrzeża nie mają wpływu na prace związane z realizacją inwestycji — zaznaczył dyrektor Biura Prawnego ARP SA.

EG