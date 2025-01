Sportowy Salon Polityki: Olimpijczycy o kondycji polskiego sportu

Podczas spotkania goście spróbują odpowiedzieć na pytania dotyczące kondycji polskiego sportu, problemów z przygotowaniem zawodników do najważniejszych zawodów oraz różnic między Polską a innymi krajami. Jakie są przyczyny sukcesów w niektórych dyscyplinach i ciągłych porażek w innych?

O zapowiadanym temacie mówi Piotr Zmelonek, Dyrektor Wydawniczy Polityki:

– Jak zwyciężać mamy? Pieniądze, szkolenie, praca z młodzieżą i wykwalifikowani trenerzy z pasją. Czy to wystarczy, by polscy sportowcy regularnie zdobywali medale na najważniejszych imprezach sportowych?

Spotkanie z olimpijczykami to wyjątkowa okazja, by poznać opinie sportowców o tym, co jest kluczowe w budowaniu sukcesu na arenie międzynarodowej.

• Luiza Złotkowska – medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver i Soczi, wielokrotna rekordzistka Polski w łyżwiarstwie szybkim, zaangażowana w działania Polskiej Agencji Antydopingowej.

• Martyna Swatowska-Węglarczyk – szpadzistka, medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024, mistrzyni świata i Europy w turnieju drużynowym.

• Adam Korol – mistrz olimpijski w wioślarstwie z Pekinu 2008, pięciokrotny olimpijczyk, obecny wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. To spotkanie może być inspiracją zarówno dla młodych sportowców, jak i dla osób zainteresowanych problemami i wyzwaniami stojącymi przed polskim sportem.

źródło: Biblioteka Elbląska