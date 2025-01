Ukrywał się przez 8 lat. Łowcy cieni z Elbląga dopadli go w Tolkmicku

Poszukiwany aż pięcioma listami gończymi 58-letni mężczyzna został zatrzymany przez tzw. łowców cieni, czyli policjantów kryminalnych specjalizujących się w tropieniu osób, które za wszelką ceną chcą uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd w Gdyni i Kwidzynie, między innymi za kradzież, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień.58-latek został zatrzymany we wtorek 14 stycznia 2025 roku na terenie Tolkmicka. Mężczyzna od ośmiu lat był ścigany pięcioma listami gończym. Ma do odbycia karę blisko 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wcześniej był karany, między innymi za kradzież, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień. Zatrzymany mężczyzna trafi do zakładu penitencjarnego, gdzie odbędzie orzeczoną karę więzienia.