Niedziela z WOŚP w Elblągu coraz bliżej. Znamy program finału

Już w niedzielę 26 stycznia po raz 33. zagra w Elblągu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Niebawem ruszą aukcje internetowe, a program imprezy jest już znany. Przewidziano występy lokalnych artystów, a całość zakończy tradycyjne światełko do nieba.

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie onkologii i hematologii dziecięcej. W Elblągu — podobnie jak w latach ubiegłych — głównym organizatorem Finału jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a współorganizatorami Urząd Miejski oraz Regionalne Centrum Wolontariatu.

Elbląski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprasza do wsparcia nadchodzących licytacji.

— Zachęcamy do tego, by odwiedzić lodowisko i przekazywać gadżety na licytacje. Aukcje Allegro cieszą się dużą grupą odbiorców i co roku ludzie chętnie wspierają WOŚP, licytując dla siebie różne ciekawe przedmioty — przekazał Adam Krause, szef elbląskiego sztabu WOŚP.

Co można przekazać na licytację? Rzeczy, które są albo w jakimś stopniu wyjątkowe, albo takie, które mogą się po prostu komuś przydać i być atrakcyjne dla licytującego

Gadżety można przynosić od poniedziałku do piątku na lodowisko Helena w godz. 11-17.



Finał w Elblągu

Mieszkańcy Elbląga będą mogli wziąć udział w wyjątkowym koncercie, który odbędzie się na Starym Mieście przy katedrze św. Mikołaja. W programie przewidziano występy lokalnych artystów, a całość zakończy tradycyjne światełko do nieba.