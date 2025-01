Harcerze z Elbląga zapraszają na 80. urodziny

Urodzinowa gala instruktorska odbędzie się w Dniu Myśli Braterskiej.

– Dzień Myśli Braterskiej to dla nas szczególny moment, w którym przypominamy sobie o wartościach skautingu: braterstwie, przyjaźni i wspólnych celach. To także hołd dla idei Roberta Baden-Powella, założyciela ruchu harcerskiego. Chcemy, aby to święto było przestrzenią do spotkań i wspomnień dla wszystkich, którzy współtworzyli historię naszego hufca – wyjaśnia Liwia Milewska, instruktorka ds. promocji i informacji Hufca ZHP Elbląg.

Wydarzenie będzie się w środę 22 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu przy ul. Bożego Ciała 10. Rozpocznie się o godzinie 9:00 mszą świętą. O godz. 10 rozpocznie się gala instruktorska.

W programie przewidziano plebiscyt Oskautów, podczas którego zostaną wyróżnieni najbardziej zasłużeni instruktorzy i drużynowi. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z archiwalnymi materiałami i wspominać przeszłość Hufca, a także skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie na tę wyjątkową okazję.

