Kościół św. Mikołaja we Fromborku z nowym dachem i sygnaturką, która wróciła po 80 latach

Gotycki kościół św. Mikołaja we Fromborku w lutym 1945 roku podpalili Sowieci, którzy w podobny sposób potraktowali w mieście kamieniczki i domy. Zniszczenia wojenne tego miasta spowodowane przejściem przez nie Armii Czerwonej były tak wielkie, że na kilka lat Frombork stracił prawa miejskie.

W latach 70. XX w. w spalonej świątyni ulokowano miejską kotłownię. Był to jedyny kościół tak potraktowany na terenie Warmii i Mazur. Do struktur kościelnych budynek powrócił dopiero w 2000 roku. Jesienią parafia archikatedralna we Fromborku zaczęła remont tej świątyni, a w ostatnich dniach na remontowanym dachu zamocowano sygnaturkę.— Jest ona stylizowana na dawnej sygnaturce tej świątyni, bo zachowały się zdjęcia tego kościoła sprzed spalenia. Nie znaliśmy jednak dokładnie jej wymiarów, stąd możemy mówić jedynie o stylizowaniu obecnej sygnaturki na tej dawnej — powiedział proboszcz fromborskiej parafii archikatedralnej ks. Jacek Wojtkowski. Przyznał on, że do zamontowania sygnaturki namówiła go konserwator Maria Gawryluk, argumentując, że bez niej w środku miasteczka będzie stała "jakby stodoła". W ten sposób konserwatorzy często określają kościoły warmińskie, które były w średniowieczu budowane bez wież i kaplic bocznych, jedynie na planie prostokąta, przykryte prostym, dwuspadowym dachem. W literaturze często takie kościoły określa się mianem hali warmińskiej. Sygnaturki, często mocowane na dachach później, dobudowywane wieże i kaplice nadawały tym prostym bryłom finezji i lekkości.