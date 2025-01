Ofiar urodzinowego didżeja może być więcej? Pracownik elbląskiego klubu miał molestować dziewczynki podczas kilku imprez

Przypomnijmy. Sąd w Elblągu w czerwcu ubiegłego roku aresztował 46-letniego mężczyznę, który podczas imprezy urodzinowej dla dziewczynek zapraszał je za konsolę didżeja i pod pretekstem pokazywania, jak ona działa, miał w niewłaściwy sposób zachowywać się wobec nich. Dziewczynki poinformowały o wszystkim rodziców, a ci zawiadomili policję. Didżej uciekł z klubu, gdy przyjechali mundurowi, ale w krótkim czasie został zatrzymany.

— Gdy przyjechaliśmy odebrać córkę z urodzin, zauważyliśmy, że ona i jeszcze kilka innych dziewczynek siedzą na sofie skulone. Jak zapytałam, co się stało, zaczęły płakać. I jedna przez drugą opowiadać, że jakiś pan ich dotykał. Powiedziały, że rękę w majtki im wkładał, ale żadna nic nie mówiła, bo się bały. Po kolei zapraszał wszystkie za zabudowaną konsolę, żeby nauczyć grać na didżejce i tam obmacywał! Dodatkowo pił alkohol w trakcie prowadzenia imprezy — zrelacjonowała w rozmowie z Elbląską Gazetą Internetową portEL.pl matka jednej z pokrzywdzonych dziewczynek.

Lokalne media informowały, że mężczyzna był pracownikiem klubu, w którym odbywała się zabawa. Na co dzień miał on pracować w restauracji, a w dniu feralnych urodzin wyjątkowo — w ramach zastępstwa za nieobecnego w pracy innego pracownika — zajął się puszczaniem muzyki. Jednak zdaniem prokuratury nie był to jedyny raz, gdy pracownik elbląskiego klubu podejrzany o molestowanie dziewczynek przebywał z dziećmi podczas imprez dla najmłodszych. Prokuratura zajmuje się obecnie zdarzeniami, do których miało dojść na trzech różnych imprezach. Łącznie w tej sprawie pokrzywdzonych jest już 10 dziewczynek.

— 13 czerwca 2024 r. ustalono 2 osoby pokrzywdzone, 15 czerwca 2024 r. — 2 osoby pokrzywdzone, a 21 czerwca 2024 r. — 6 osób pokrzywdzonych — wyliczyła Ewa Ziębka, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Mężczyźnie prokuratura przedstawiła zarzut z art. 200 § 1 kk, czyli doprowadzenia małoletnich poniżej 15 lat do poddania się innym czynnościom seksualnym. Ten nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

24 czerwca 2024 r. zastosowano wobec podejrzanego o molestowanie dziewczynek areszt tymczasowy. Decyzją sądu został on przedłużony do 22 marca 2025 r.

EG