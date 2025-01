Gdzie jest parasolka piekarczyka? Mieszkańcy pytają, co stało się z figurką przy fontannie

— Do straży miejskiej nie wpłynęło zawiadomienie o uszkodzeniu piekarczyka przy fontannie. Teren, na którym doszło do zdarzenia, jest objęty monitoringiem; nagranie zostało zabezpieczone na potrzeby Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki w Elblągu. Straż miejska nie prowadzi innych czynności w powyższej sprawie — odpowiedział nam dyżurny straży.

Zwróciliśmy się też z pytaniem, czy ktoś zgłosił kradzież parasolki piekarczyka, do elbląskiej policji. Dowiedzieliśmy się, że do tej pory takie zgłoszenie nie wpłynęło. Policji nie zawiadomiono też o zniszczeniu figurki kleryka czy kradzieży pióra, które miał mały piekarczyk stojący nieopodal I Liceum Ogólnokształcącego.Jeśli chodzi o wszystkie minifigurki, to do policji wpłynęły tylko dwa zawiadomienia w sprawie piekarczyków. Dotyczyły zniszczeń wędki, które miały miejsce w 2022 (kilka dni po tym, jak pojawił się na moście Wysokim) i 2023 roku.Jeden z wandali został nawet zidentyfikowany i za swój czyn odpowiedział przed sądem. W styczniu 2024 roku zapadł wyrok w tej sprawie. Za uszkodzenie wędki piekarczyka 25-letni mężczyzna musiał zapłacić 600 zł grzywny oraz 344 zł równowartości wyrządzonej szkody na rzecz Urzędu Miejskiego w Elblągu. Został też zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych w wysokości 70 zł. Zniszczeń wędki piekarczyka odnotowano więcej.Raz nawet straż miejska dzięki monitoringowi złapała na gorącym uczynku 30-letniego mężczyznę, który postanowił wygiąć wędkę. Został zatrzymany kilka minut później na ul. Rybackiej. Razem ze strażnikami udał się z powrotem na most Wysoki, gdzie próbował naprawić wędkę piekarczyka. Niestety nie odzyskała już swojego pierwotnego kształtu i odtąd jest nieznacznie wykrzywiona. Policja, powiadamiana przez operatora miejskiego monitoringu, wielokrotnie interweniowała w sprawie wędki piekarczyka. A to ukradziono spławik i haczyk, a to mężczyźni podczas spożywania alkoholu przy piekarczyku na moście próbowali uszkodzić pozostałą część wędki. I pomyśleć, że nasz legendarny Piekarczyk ocalił nas przed Krzyżakami, a dziś małe piekarczyki muszą bronić się przed chuliganami.