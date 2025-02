Elbląg: 3,2 promila za kierownicą! Sąd nie miał litości

20 maja 2024 roku patrol drogówki zatrzymał na ulicy Nowowiejskiej kierowcę citroena do rutynowej kontroli. Okazało się, że 50-letni elblążanin prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało aż 3,2 promila alkoholu w jego organizmie.

Sprawa błyskawicznie trafiła do sądu, który nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny. W ramach kary nałożono na niego grzywnę w wysokości 2 tysięcy złotych oraz zobowiązano do wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym, oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Najbardziej dotkliwą konsekwencją okazała się utrata prawa jazdy na cztery lata – dopiero po tym okresie kierowca będzie mógł ubiegać się o ponowne wydanie uprawnień. Dodatkowo sąd zdecydował o przepadku citroena, co oznacza, że samochód został skonfiskowany na rzecz Skarbu Państwa.

– Przypadek ten po raz kolejny pokazuje, jak surowe mogą być konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Czy warto ryzykować życiem i zdrowiem innych uczestników ruchu drogowego oraz własnym? Oprócz ogromnego zagrożenia na drodze, nieodpowiedzialne decyzje mogą prowadzić do bolesnych konsekwencji prawnych i finansowych – posumował Jakub Sawicki z zespołu prasowego KMP w Elblągu.

red.