Unijne fundusze na port w Elblągu wciąż pod znakiem zapytania. Są wątpliwości środowiskowe

Trwają negocjacje dotyczące odblokowania około 200 milionów złotych z unijnych funduszy na rozwój portu morskiego w Elblągu. Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, aktywnie uczestniczy w rozmowach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, mających na celu uzyskanie zgody na finansowanie kluczowych inwestycji portowych. Niestety ostatnie rozmowy nie przyniosły przełomu.

— Dwa tygodnie temu przeprowadziliśmy pierwsze rozmowy. I faktycznie Komisja Europejska ma jeszcze wątpliwości, ale mam wrażenie, że troszeczkę je rozwialiśmy. Natomiast przed nami kolejne spotkania. W następnym tygodniu jedziemy rozmawiać, żeby przedstawiać kolejne argumenty. Tak naprawdę mamy czas do końca marca, bo to wtedy musimy przekazać ten dokument już uzgodniony. I to jest ten czas, kiedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy, jeśli chodzi o port morski w Elblągu — poinformował marszałek Kuchciński.

Wątpliwości Komisji Europejskiej w sprawie portu w Elblągu dotyczą przede wszystkim kwestii środowiskowych.

— Przez cały czas słyszymy, że rząd PiS przekopał Mierzeję Wiślaną w oparciu o specustawę, nie biorąc pod uwagę aspektów środowiskowych. Musimy naprawdę bardzo mocno działać, żeby pokazać, że jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, to ogłoszony ponownie przetarg (na pogłębienie ostatniego odcinka do portu — przyp. red.) uwzględnia wymagania środowiskowe. Wszystkie dokumenty: projekt budowlany i pozwolenie na budowę powstaną w oparciu o decyzje środowiskowe. Komisja zwraca uwagę na to, że inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000, co może oznaczać znaczący wpływ na środowisko. Jednak teren ten jest już częściowo zindustrializowany, więc nie wkraczamy w obszar rezerwatu przyrody. Nasze przedsięwzięcia nie będą realizowane na podstawie specustawy, która została użyta przy przekopie Mierzei Wiślanej przez rząd PiS. Obecne wątpliwości dotyczą tego, jaki będzie wpływ zwiększonego ruchu na środowisko i czy nie będzie on zbyt duży. To są kwestie, z którymi się mierzymy — wyjaśnił marszałek.

I dodał: — Drugim aspektem jest kwestia opłacalności ekonomicznej. Posiadamy konkretne raporty i analizy, które wskazują, że to rozbudowa portu w Elblągu będzie uzupełnieniem portów w Gdyni i Gdańsku. Zresztą same te porty wskazały, że Elbląg jest im potrzebny. W ostatnim czasie premier Donald Tusk podkreślał, że Polska chce podwoić, a nawet potroić możliwości przeładunkowe swoich portów. Elbląg idealnie wpisuje się w tę strategię.

Kolejne wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczą tego, że port w Elblągu nie jest uwzględniony w żadnej strategii.

— Nie jest to do końca prawda, ponieważ od pewnego czasu port w Elblągu jest wpisany zarówno w strategiach rządowych, jak i w dokumentach wojewódzkich jako element istotny dla potencjału i rozwoju naszego regionu. To będzie jeden z argumentów, które poruszymy w nadchodzących rozmowach — zapowiedział marszałek.

Marcin Kuchciński wierzy w powodzenie negocjacji.

— Obecnie koncentrujemy wszystkie nasze wysiłki na przekonaniu Komisji Europejskiej do odblokowania środków na rozwój portu w Elblągu. Rozważamy również zaangażowanie niezależnego eksperta z inicjatywy JASPERS, która jest agendą Komisji Europejskiej, aby przeprowadził analizę zarówno pod kątem środowiskowym, jak i ekonomicznym tego przedsięwzięcia — stwierdził.

Do 31 marca 2025 roku instytucje zarządzające mogą przekazać Komisji Europejskiej swoje propozycje zmian w programach, a ta ma cztery miesiące na ich zatwierdzenie. To w praktyce oznacza, że oficjalne decyzje w sprawie portu w Elblągu zapadną w drugiej połowie roku.

