Rejsy Kanałem Elbląskim: Gdzie i jak popłynąć? Jakie oferty czekają na turystów w 2025 roku? [PRZEWODNIK TURYSTYCZNY]

Każdy powinien chociaż raz popłynąć Kanałem Elbląskim. To znany na świecie zabytek techniki, pomnik historii i wybrany w plebiscycie „Rzeczpospolitej” jeden z siedmiu cudów Polski. Brzmi zachęcająco?

Co poleca Żegluga Ostródzko-Elbląska?

To sztandarowa atrakcja, czyli rejs statkiem po trawie – trasa z Buczyńca do Elbląga. Jest to najdłuższy, przeszło czteroipółgodzinny rejs po Kanale Elbląskim. Statek rozpoczyna rejs na pierwszej z pięciu kolejnych pochylni. Następnie za pomocą specjalnych urządzeń hydrotechnicznych pięciokrotnie zjeżdża wraz z pasażerami w dół, pokonując w ten sposób blisko 100-metrową różnicę wysokości na odcinku około 10 km. W kolejnym etapie rejsu statek przepływa przez rezerwat przyrody na jeziorze Drużno i dociera do Elbląga.

Kolejny jest rejs szlakiem czterech pochylni – to dwugodzinny rejs, który rozpoczyna się w Buczyńcu, w samym sercu Kanału Elbląskiego. Podczas wycieczki statek pokonuje cztery pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnicę i Jelenie.

Jest też rejs szlakiem trzech pochylni – trzygodzinna podróż rozpoczyna się i kończy w Buczyńcu, gdzie zlokalizowana jest Izba Historii Kanału Elbląskiego. Podczas wycieczki statek pokonuje pochylnie w Buczyńcu, Kątach oraz Oleśnicy sześciokrotnie, płynąc początkowo w dół, a w drodze powrotnej w górę. To doskonała okazja do poznania zasad działania unikalnych urządzeń hydrotechnicznych.

Rejsy przez śluzy

Dla tych, których fascynują śluzy wodne, przygotowano trzy propozycje rejsów. Szlak Kanału Elbląskiego – w jego obrębie znajdziemy cztery śluzy: Miłomłyn, Zieloną, Małą Ruś i Ostróda.

Szlak Szeląga to 18-kilometrowa trasa przez cztery jeziora: Drwęckie, Pauzeńskie, Szeląg Wielki i Szeląg Mały. Statki dwukrotnie pokonują śluzy: w Ostródzie i Małej Rusi oraz wymurowany z cegły tunel łączący Szeląg Wielki z Szelągiem Małym.

Kolejna trasa to szlak Drwęcy – rejs zaczyna się i kończy w centrum Ostródy, przy przystani nad Jeziorem Drwęckim. Podczas wycieczki statki płyną na Jezioro Pauzeńskie przez śluzę Ostróda, wyremontowaną w 2014 roku, kiedy została przerobiona ze śluzy ręcznej na śluzę automatyczną.

Jest jeszcze rejs po Jeziorze Drwęckim. Podczas wycieczki można podziwiać piękno ostródzkiej panoramy. Statek płynie w kierunku północnej części jeziora, gdzie dawniej znajdowała się osada Piławki. Podczas rejsu okrążana jest Wyspa Orzechowa, lubiana przez miejskich żeglarzy za atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Malownicza architektura wokół mostu zwanego Żelaznym, który odgradza zachodnią, długą na 10 km odnogę jeziora, wzbudza zawsze zachwyt pasażerów.

Ceny biletów są zróżnicowane. Dla przykładu: za rejs po Drwęckim zapłacimy 53 zł za bilet normalny, za bilet ulgowy 45 zł (przysługuje dzieciom od 4 do 16 roku życia, osobom po ukończeniu 60 roku życia oraz osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom), a za bilet dla dzieci do lat 4 – 23 zł. Ale już rejs statkiem po trawie, czyli najdłuższa podróż Kanałem z Buczyńca do Elbląga, to koszt 169 zł za bilet normalny, 149 za ulgowy i 49 zł dla dzieci.

Największa flota śródlądowa

Jak co roku Żegluga Ostródzko-Elbląska rozpoczyna rejsy w długi majowy weekend. Na gości czeka największa flota śródlądowa w Polsce: statki „Marabut”, „Birkut”, „Czapla”, „Kormoran”, „Bocian”, „Pingwin” i „Ostróda”. Jest też „Party Boat” – łódź o bardzo wysokim standardzie, przestronna, dwupokładowa, w dużej części przeszklona, z przesuwnie otwieranymi oknami, co umożliwia podziwianie urokliwej okolicy Jeziora Drwęckiego. Wyposażona jest w telewizor, minibarek, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Na górnym pokładzie do dyspozycji pasażerów są krzesła i stoliki, dzięki czemu w komfortowy sposób można podziwiać panoramę Ostródy z perspektywy wody i relaksować się w pełnym słońcu. Wyposażenie łodzi w ogrzewanie oraz elektryczny kominek stwarza wyjątkowy komfort nawet w chłodniejsze dni i daje możliwość całorocznego pływania na niezamarzniętym akwenie. Jednostka jest czarterowana jedynie ze sternikiem Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

280 mln zł na kanał

Przyszedł czas, żeby poprawić warunki żeglugi i bezpieczeństwo na Kanale. – Obecnie przygotowujemy się do kilkuletnich inwestycji, które mają poprawić warunki żeglugi i bezpieczeństwo na Kanale Elbląskim – mówi rzecznik Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Chodzi o dwa projekty o łącznej wartości ponad 280 mln zł, które mają być zrealizowane w latach 2026-2029.

Za te pieniądze zostaną umocnione brzegi Kanału między śluzą Miłomłyn a wrotami w Buczyńcu, Miłomłynem a jeziorem Ewingi oraz z Miłomłyna do Starych Jabłonek. To pierwszy etap prac, które mają być prowadzone w latach 2026-2028 za ok. 258 mln zł.

W drugim etapie, planowanym na lata 2027-2029, mają być przebudowane wybrane odcinki obwałowań i budowli pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny. Przewidziano też modernizację jazu Miłomłyn oraz jazu Samborowo na rzece Drwęcy wraz z przenoską dla kajaków. Koszt tych prac to ok. 14 mln zł.

Z kolei projekt „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego” zakłada zagospodarowanie turystyczne terenu pięciu pochylni i czterech śluz, tj. przystosowanie do zwiedzania, oznakowanie i wyposażenie w obiekty małej architektury. RZGW podało, że wniosek o dofinansowanie ma być złożony w przyszłym roku. Zakładany koszt prac, które przewidziano na lata 2026-2028, to ponad 10 mln zł.

Przypomnijmy, że trwają przygotowania do stworzenia Canal Velo, spójnego systemu dróg i tras rowerowych w Krainie Kanału Elbląskiego. Długość całej trasy to 94 km. Ma prowadzić od Elbląga przez Ostródę i Pasłęk do Iławy. Ma być gotowa do 2027 r.

Prace nad budową kanału rozpoczęły się w Miłomłynie w 1844 roku. Projektantem i budowniczym Kanału był Georg Jacob Steenke, który przyjął zlecenie Fryderyka Wilhelma IV, pragnącego połączyć szlakiem żeglownym Prusy Wschodnie z Bałtykiem. Jego budowa zakończyła się w 1862 roku. Przy budowie Kanału Elbląskiego wykorzystano jeziora leżące na różnych wysokościach między Ostródą i Zalewem Wiślanym. Różnica poziomów sięga 100 m. Osobliwością na światową skalę jest zespół pięciu pochylni, po których przetacza się statki na platformach ustawionych na szynach. Zastosowane w tym celu szynowe urządzenia wyciągowe napędzane są mechanicznie siłą przepływu wody. Kanał liczy sobie ponad 84 km, a jego całkowita długość z odgałęzieniami wynosi ponad 150 km. Na taką wyprawę potrzeba nie kilku godzin, ale kilku dni. Dlatego Żegluga Ostródzko-Elbląska przygotowała kilka propozycji rejsów, które pozwolą na obejrzenie najciekawszych miejsc w krótszym czasie.

bcl