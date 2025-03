Elbląg szuka nowych miejsc na schrony

Prezydent Elbląga powołał zespół ds. obiektów zbiorowej ochrony. Jego zadaniem będzie wskazanie budynków mogących pełnić funkcje ochronne oraz przygotowanie danych do centralnej ewidencji. Prace potrwają do końca 2025 roku.

Informacje dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu pokazują, że w razie zagrożenia i konieczności schronienia w naszym mieście będzie potrzebnych aż 126 tysięcy bezpiecznych miejsc. Jednak obecnie istniejące schrony nie są w stanie pomieścić tak dużej liczby osób. W budowlach ochronnych na terenie Elbląga pomieści się tylko 6307 osób. Oznacza to, że w przypadku realnego zagrożenia ponad 119 tys. mieszkańców pozostanie bez dostatecznego schronienia i ochrony przed niebezpieczeństwem. W Elblągu znajduje się jeszcze budowla ochronna przeznaczona na zapasowe miejsce pracy prezydenta. Pomieści 129 osób, ale w sytuacji zagrożenia ze względu na funkcję nie będzie udostępniona mieszkańcom.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej władze Elbląga podjęły działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w kryzysowych sytuacjach. Z tego powodu powołano specjalny zespół do spraw zaplanowania liczby i pojemności obiektów zbiorowej ochrony oraz oceny ich przydatności. Zespół będzie odpowiedzialny za analizę potrzeb miasta w zakresie liczby i pojemności obiektów zbiorowej ochrony, a także za typowanie lokalizacji potencjalnych obiektów z uwzględnieniem liczby mieszkańców i strategicznych lokalizacji. Będzie też musiał sprawdzić stan techniczny istniejących budynków publicznych oraz innych obiektów, które mogłyby zostać przystosowane do roli schronów i miejsc zbiorowej ochrony.

Dodatkowo zespół zajmie się określeniem kosztów i zakresu prac potrzebnych do przystosowania wskazanych obiektów, opracowaniem dokumentacji technicznej, a także przygotowaniem danych do wprowadzenia do centralnej ewidencji obiektów zbiorowej ochrony oraz ich publikacją w elbląskim systemie informacji przestrzennej. Prace zespołu mają zakończyć się do 31 grudnia 2025 roku. Przewodniczącym zespołu został Tomasz Świniarski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a jego zastępcą Artur Zieliński, sekretarz miasta. Przewodniczący ma możliwość zapraszania do prac dodatkowych ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą usprawnić realizację powierzonych zadań.

Co ważne, nie znajdziemy aktualnych informacji dotyczących liczb schronów i miejsc ukrycia w Elblągu. A to za sprawą wspomnianej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która zmieniła definicję budowli ochronnych.

— Brak przepisu wykonawczego pozwalającego na kwalifikację budowli jako schronu, miejsca ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia nie pozwala na odpowiedź znajdującą pokrycie w prawie — przekazała nam Adrianna Kuzko z biura prasowego prezydenta Elbląga w odpowiedzi na pytanie o aktualną liczbę budowli ochronnych w naszym mieście. W oparciu o normatywy sprzed wejścia w życie ustawy w Elblągu znajdowało się 55 budowli ochronnych.

