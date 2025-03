Elbląg: Pijany kierowca wjechał w sygnalizację i zabił pasażerkę. Sprawca wypadku na Grunwaldzkiej w areszcie

Do tragicznego zdarzenia doszło 12 marca 2025 roku na ulicy Grunwaldzkiej w Elblągu. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Renault Kangoo, mając w wydychanym powietrzu 1,43 mg/l alkoholu (co odpowiada 3 promilom), a do tego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zjechał z pasa ruchu i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. W wyniku wypadku pasażerka pojazdu Svetlana B. doznała ciężkich obrażeń wielonarządowych i poniosła śmierć na miejscu.Zarzuty postawione podejrzanemu obejmują spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości (art. 177 § 2 kk, w zw. z art. 178 § 1a kk), za co grozi kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 kk), co zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów