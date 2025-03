Wojsko promuje i rekrutuje. W Elblągu odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy

— Celem targów jest przedstawienie potencjalnym kandydatom informacji na temat możliwości służby wojskowej, różnych rodzajów tej służby, przede wszystkim dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego — mówi płk Krzysztof Piskorski, szef Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. — A także zapoznanie z projektami MON, które są obecnie realizowane, jak Legia Akademicka czy oddziały przygotowania wojskowego — dodaje. Jak zainteresować Polaków służbą wojskową? Na pewno czyniąc ją atrakcyjną. Tylko jak to sprawdzić? Już wkrótce nadarzy się okazja do tego, żeby z pierwszej ręki dowiedzieć się, co oferuje armia, jakie są obecnie możliwości służby wojskowej. Ministerstwo Obrony Narodowej i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji po raz drugi zaprasza na Wojskowe Targi Służby i Pracy. Odbędą się one w 16 miastach w Polsce, także w Elblągu w dniach 4-5 kwietnia. Pierwsze targi zorganizowane zostały dwa lata temu w Olsztynie i okazały się wielkim sukcesem, bo odwiedziło je ok.15 tys. osób, co może oznaczać, że w obecnej sytuacji geopolitycznej jak nigdy kwestia naszego bezpieczeństwa leży Polakom na sercu i stała się priorytetem. I bez wątpienia wśród odwiedzających targi byli przyszli żołnierze. I na pewno podobnie będzie teraz w Elblągu.— Celem targów jest przedstawienie potencjalnym kandydatom informacji na temat możliwości służby wojskowej, różnych rodzajów tej służby, przede wszystkim dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego — mówi płk Krzysztof Piskorski, szef Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. — A także zapoznanie z projektami MON, które są obecnie realizowane, jak Legia Akademicka czy oddziały przygotowania wojskowego — dodaje.

Wojsko zaprasza

Targi to nowa forma rekrutacji żołnierzy. Chodzi o promocję służby wojskowej, zainteresowanie nią szczególnie młodych ludzi, którzy na targach nie tylko mogą dotknąć sprzętu, ale też porozmawiać z żołnierzami. To bezcenne, gdy ktoś myśli o mundurze. To okazja również do tego, żeby porozmawiać z rekruterami i poznać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki zawodu żołnierza, a także złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub służby w wojskach obrony terytorialnej. Swoją ofertę na targach przedstawią również wszystkie polskie uczelnie wojskowe. Zrobią to z myślą o uczniach, którzy niedługo będą podejmować decyzje co do dalszej nauki, kierunku studiów.

— Liczymy na obecność szkół, uczniów na targach, że zapoznają się z naszymi ofertami — dodaje ppłk Sylwester Tabaka z Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, który jest koordynatorem tegorocznych targów.

— Przedstawimy nie tylko możliwości służby w naszym regionie. Swoją ofertę przedstawi też szkolnictwo wojskowe, wszystkie nasze akademie wojskowe. Zapraszamy bardzo serdecznie młodzież, choć oczywiście nie tylko. Gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze targi.

Targi wojskowe to też gratka dla miłośników wojskowości, bo będzie okazja do tego, żeby zobaczyć nowy sprzęt, który systematycznie trafia na wyposażenie naszej 16 Dywizji Zmechanizowanej. Będą również występy i pokazy. Oczywiście nie zabraknie wojskowej grochówki.

Dobry pracodawca

Służba wojskowa staje się coraz bardziej popularna na Warmii i Mazurach. Ale też armia sporo robi, żeby przyciągnąć młodych ludzi (i nie tylko ich) do siebie, sięgając po nowe formy rekrutacji, takie właśnie jak choćby Wojskowe Targi Służby i Pracy, ale też oferując coraz lepsze warunki, w tym finansowe. Dziś pensja szeregowego to 6300 zł brutto. Wojsko wyrasta na bardzo dobrego pracodawcę w regionie. Nic dziwnego, że w ubiegłym roku do zawodowej służby wojskowej zostało przyjętych w województwie ponad 1600 osób i ponad 4 tys. do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do tego ponad 150 osób rozpoczęło naukę w akademiach wojskowych.

W Elblągu Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 4-5 kwietnia na terenie Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przy ul. Lotniczej 2 w godzinach 9-17.

Andrzej Mielnicki