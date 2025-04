Kwiecień i maj z żonkilami: Rusza akcja Pola Nadziei na rzecz elbląskiego hospicjum

Każdej wiosny Elbląg rozkwita symbolicznymi żonkilami. Pola Nadziei to wyjątkowa akcja, która od 2004 roku jednoczy społeczność wokół idei hospicyjnej opieki, niesienia pomocy i budowania świadomości na temat potrzeb osób ciężko chorych. – Bardzo się cieszę, że państwo co roku jesteście z nami – mówi Anna Podhorodecka, koordynatorka elbląskiej edycji akcji.

– Wolontariuszy mamy zazwyczaj od 600 do 800 – dzieci z przedszkoli, szkół, a ostatnio nawet ze żłobka. Włączają się też dorośli, firmy, ludzie z potrzeby serca.







W tym roku wolontariusze pojawią się m.in. pod kościołami w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach i wielu innych miejscowościach regionu. – Ludzie często wrzucają datki i dzielą się historiami o tym, jak ich bliscy doświadczyli dobra w naszym hospicjum. To dodaje nam sił. Wtedy wiemy, że to, co robimy, ma sens – mówi Anna Podhorodecka. Elbląskie Pola Nadziei wyrosły z 10 tysięcy cebulek żonkili, podarowanych przez ówczesnego prezydenta Henryka Słoninę. Posadzono je na placu Jagiellończyka. Dziś akcja nie ogranicza się tylko do jednego miejsca. Kwesty i wydarzenia odbywają się w marketach, centrum handlowym, Bażantarni i przy parafiach. Wspierają je także instytucje publiczne, w tym MOSiR, który co roku współorganizuje Bieg i Marsz Nadziei. Wydarzenie zaplanowane na 18 maja to nie tylko sportowe zmagania, ale też rodzinny piknik, podczas którego mieszkańcy mogą wziąć udział w licznych atrakcjach – od malowania buziek, przez jazdę na kucykach, aż po bezpłatne badania medyczne i pokazy pierwszej pomocy.W tym roku wolontariusze pojawią się m.in. pod kościołami w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach i wielu innych miejscowościach regionu. – Ludzie często wrzucają datki i dzielą się historiami o tym, jak ich bliscy doświadczyli dobra w naszym hospicjum. To dodaje nam sił. Wtedy wiemy, że to, co robimy, ma sens – mówi Anna Podhorodecka.

– Hospicjum to miejsce, które daje godność, opiekę i ulgę – i to całkowicie bezpłatnie – podkreśla Anna Podhorodecka. – Wypożyczamy sprzęt medyczny bez żadnych opłat. Wspieramy pacjentów domowych, mamy zespół opiekunek, pielęgniarek, które pomagają rodzinom. Ale żeby to wszystko było możliwe, potrzebujemy funduszy.

Zbiórki w ramach Pól Nadziei przynoszą realną pomoc. Zeszłoroczna edycja pozwoliła zebrać około 100 tysięcy złotych, które przeznaczono głównie na zakup nowoczesnego sprzętu: koncentratorów tlenu, ssaków, łóżek elektrycznych. Sprzęt jest nie tylko kosztowny – często kilkanaście tysięcy złotych za sztukę – ale i niezwykle potrzebny, szczególnie w przypadku opieki domowej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.

W działania włączają się także lokalne władze. Wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska podkreśla, że Pola Nadziei to akcja, która uczy empatii – zwłaszcza dzieci i młodzież, a jej widoczność w przestrzeni miejskiej pokazuje, że hospicjum działa, istnieje i niesie realne wsparcie. Współpraca z MOSiR od lat przynosi owoce – nie tylko w postaci biegów, ale też organizacji całego zaplecza technicznego, zapisów, logistyki i promocji. – Działamy całym sercem z hospicjum – mówi Natalia Szrama, wicedyrektor MOSiR – I cieszymy się, że możemy być częścią tak pięknej inicjatywy.

Obecnie Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak dysponuje 28 miejscami stacjonarnymi, wszystkie są zajęte. W opiece domowej w Elblągu i Pasłęku znajduje się łącznie blisko 80 pacjentów. Dodatkowo placówka prowadzi zespół opieki długoterminowej dla osób wentylowanych mechanicznie – to obecnie 34 osoby dorosłe i troje dzieci. – Koszty osobowe rosną, sprzęt się zużywa, a potrzeby są ogromne – mówi dyrektor hospicjum Wiesława Pokropska. – Dlatego prowadzimy zbiórki, nie pobieramy opłat od pacjentów, wypożyczamy sprzęt za darmo, bo ludzie nam zaufali, przekazują nam 1,5 proc.podatku i chcemy się im odwdzięczyć uczciwością i pomocą. Oprócz tego hospicjum oferuje pomoc pielęgnacyjną w domach pacjentów – dzięki grupie opiekunek i pielęgniarek, które wspierają rodziny w codziennych obowiązkach.

Na stronie www.hospicjum.pl oraz w mediach społecznościowych można znaleźć wszystkie informacje dotyczące zapisów na bieg, aktualnych wydarzeń i możliwości wsparcia. Organizatorzy zachęcają też do przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz elbląskiego hospicjum oraz udziału w licznych kwestach miejskich.

Harmonogram wydarzenia

Elbląska akcja Pola Nadziei trwa od początku kwietnia do 18 maja. W tym czasie w szkołach i przedszkolach odbywają się kiermasze i kwesty na rzecz hospicjum. Nauczyciele rozmawiają z dziećmi o opiece paliatywnej, a przedstawiciele hospicjum odwiedzają placówki, prowadząc warsztaty i zajęcia edukacyjne.



5 kwietnia w Centrum Handlowym Ogrody odbędzie się stoisko twórcze dla dzieci (w godz. 11:00–16:00), podczas którego bibliotekarki z filii Kostka poprowadzą warsztaty tworzenia żonkili. Tego samego dnia kwesty odbędą się również w Leclercu i w różnych punktach miasta. W kolejny weekend zaplanowano zbiórki w Kauflandzie, a 6 kwietnia wolontariusze pojawią się przy kościołach w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach, Młynarach, Gronowie Elbląskim, Zwierznie, Jeziorze, Jegłowniku i Chruścielu.



18 maja wystartuje Bieg i Marsz Nadziei. Oprócz głównych biegów na 5 i 10 kilometrów organizatorzy przygotowali także marsz na dystansie 3 km, który poprowadzi uczestników na Górę Chrobrego. Natomiast dla dzieci przygotowano bieg, który na pewno dostarczy najmłodszym niezapomnianych wrażeń. Podczas biegu odbędzie się rodzinny piknik, w który zaangażują się m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony oraz szkoła policealna Medyk. Będą bezpłatne badania profilaktyczne (pomiar ciśnienia, poziom cukru, BMI), masaże, pokazy pierwszej pomocy, animacje dla dzieci, malowanie buziek, gra w kręgle i przejażdżki na kucykach. Przez cały czas będzie możliwość wsparcia finansowego hospicjum – zarówno do puszek, jak i poprzez portal Siepomaga.



EG