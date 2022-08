OSP Gronowo Elbląskie ambasadorem gry planszowej "Próba Ognia"

To nie jest zwykła planszówka. Ta gra to podróż do świata, w którym strażacy walczą z różnego rodzaju żywiołami. "Próby Ognia" nie znajdziecie w sklepach, ale jej egzemplarz może trafić do każdej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jak?

Misją każdej ze służb mundurowych, w tym także strażaków ochotników, jest niesienie pomocy innym. Jednak działania naszej jednostki OSP Gronowo Elbląskie nie zaczynają i nie kończą się jedynie na tym. Staramy się działać również na rzecz społeczeństwa — edukując, szkoląc i biorąc udział w akcjach niekoniecznie związanych z wyjazdami do działań gaśniczo-ratowniczych — przekazują Katarzyna Musionek i Anna Woźniak z OSP w Gronowie Elbląskim.

Ich jednostka, co jest niezwykłym wyróżnieniem, pełni ostatnio bardzo ważną funkcję.

— Zostanie ambasadorem "Próby Ognia" było i jest nadal, dla nas ogromnym wyróżnieniem, tym bardziej, że jako jedyni z jednostką OSP Brojce jesteśmy ambasadorami gry na północy Polski — informują druhny.

Czym jest "Próba Ognia"? To gra planszowa stworzona przez Fundację Orlen, która — zwłaszcza w dobie smartfonów — jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu — szczególnie dla młodzieży.

— "Próba Ognia" przenosi graczy do świata walki strażaków z różnego rodzaju żywiołami. Warto podkreślić, że przedmiotowa planszówka nie jest dostępna w regularnej sprzedaży. Fundacja Orlen stworzyła program Ambasadorów "Próby Ognia". Zgłoszenia napływały z całej Polski, kryterium kwalifikacyjnym było przedstawienie dotychczasowej pracy z młodymi strażakami. Ostatecznie wyróżnionych zostało 10 jednostek, które w kwietniu 2022 roku uczestniczyły w szkoleniu instruktażowym gry "Próba Ognia" w Warszawie — relacjonują Katarzyna i Anna.

"Próba Ognia" powstała z myślą o młodzieżowych drużynach pożarniczych.

— W trakcie rozgrywki gracze muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami,

a głównym celem jest zwalczenie żywiołu przez strażaków. Jesteśmy dumni, że młodzież, z którą mieliśmy okazję przeprowadzić rozgrywki, odłożyła telefony na bok i usiadła wspólnie do stołu, by niejednokrotnie zagrać w planszówkę — przyznają druhny z OSP Gronowo Elbląskie.

I podkreślają: — Bycie ambasadorem limitowanej gry postawiło przed nami przyjemne zadanie, jakim jest odwiedzanie jednostek, przy których funkcjonują MDP. W czasie spotkań mamy okazję przekazać innym zasady, wbrew pozorom, niełatwej gry. Dużą zaletą jest też możliwość zaszczepienia w innych przysłowiowego bakcyla na powrót do klasycznych gier planszowych. Kolejnym niewątpliwym plusem jest integracja młodzieży z różnych jednostek, która w przyszłości może zaowocować współpracą na różnych płaszczyznach.

Do tej pory ambasadorzy gry z Gronowa Elbląskiego odwiedzili jednostki OSP w Braniewie, Fiszewie, Zwierznie, Żurawcu i Fromborku.

— Każdej jednostce przekazaliśmy naszą wiedzę dotyczącą gry i jej zasad w praktyce, a na koniec przekazaliśmy na rzecz każdej z nich egzemplarz "Próby Ognia". Otrzymanie gry jest możliwe tylko w wyniku konkursów organizowanych przez Fundację Orlen, ale też dzięki zaproszeniu do swojej jednostki ambasadora gry "Próba Ognia". Serdecznie zapraszamy do kontaktu opiekunów z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, którzy chcieliby, aby członkowie ich młodzieżowych drużyn pożarniczych również mieli szansę zmierzyć się w walce z żywiołami oraz otrzymać egzemplarz wyjątkowej "Próby Ognia" — przekazują Katarzyna Musionek i Anna Woźniak z OSP w Gronowie Elbląskim.