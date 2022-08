Mężczyzna zagryziony przez pitbulla. Pies został zastrzelony

Makabryczny widok ujrzeli gdyńscy policjanci, którzy do mieszkania, w którym doszło do tragedii, weszli przez balkon. 47-letni mężczyzna zaatakowany przez pitbulla znajomej leżał zakrwawiony na podłodze. Agresywne zwierzę zostało zastrzelone przez jednego z funkcjonariuszy.

Jak podaje Radio Gdańsk, mężczyzna miał wyprowadzić dwa pitbulle należące do jego znajomej. Jeden z psów zaatakował 47-latka, a rany okazały się śmiertelne. Policja, która przyjechała na miejsce zdarzenia, musiała zastrzelić agresywne zwierzę. Drugi pies trafił na obserwację weterynaryjną.

– Po godzinie 20:00 dyżurny Komisariatu Policji w Gdyni Chwarznie otrzymał zgłoszenie o tym, że na terenie dzielnicy Witomino doszło do pogryzienia mężczyzny przez psa. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce interwencji, do mieszkania weszli przez balkon. Na podłodze zobaczyli leżącego, nieprzytomnego i zakrwawionego mężczyznę, a obok niego psa, który warczał i nagle ruszył w kierunku policjantów. Jeden z nich, w obawie o życie i zdrowie swoje oraz kolegi, był zmuszony do wykorzystania broni, aby unieszkodliwić zwierzę – mówi w Radio Gdańsk asp. szt. Roman Klunder, pełniący obowiązki oficera prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.

I relacjonuje: – Policjanci wraz z ratownikami medycznymi podeszli do leżącego 47-latka, który miał liczne rany szarpane. Niestety okazało się, że już nie żył.

Okoliczności tragedii ustala prokuratura.