Żuławy inspirują kolejne pokolenia [ZDJĘCIA]

Można narzekać na dzisiejszą młodzież, mówić, że za dużo czasu spędza przed ekranem komputera czy telefonu. — Artystycznego ducha nie da się jednak wyplenić — mówi Alicja Król, która regularnie spotyka się z młodymi osobami, które ekrany zamieniły na płótno.

Alicja Król to pochodząca z Ostrowca Świętokrzyskiego artystka, która już od kilku lat związana jest z Elblągiem. To tutaj mieszka, tworzy i inspiruje kolejne pokolenia, prowadząc między innymi warsztaty artystyczne, których uczestnikami w dużej mierze są młode osoby.

Artystka zakochała się w Żuławach jeszcze zanim przeprowadziła się do Elbląga. Swój zachwyt tym przepięknym regionem zaprezentowała między innymi w pracach z serii "Żuławy okiem wiedźmy". Teraz z Żuławami oswaja kolejne osoby — i młodzież, i dorosłych.

W dniach 17-19 sierpnia w podelbląskim Nowakowie trwał drugi już plener malarski pod hasłem "Moje Żuławy". Tym razem uczestnikami warsztatów byli początkujący nastoletni artyści, którzy swoje prace zaprezentowali 24 sierpnia podczas wernisażu zorganizowanego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowakowie.

— Pierwszy plener odbywał się w Komorowie Żuławskim, teraz było Nowakowo, a w planach na przyszły rok — Władysławowo pod Elblągiem. Plener "Moje Żuławy" będzie odbywał się rokrocznie, bo tereny te są naprawdę inspirujące. Podczas spotkań nie tylko pracujemy nad techniką, ale też spacerujemy, przeglądamy albumy dotyczące Żuław, robimy zdjęcia referencyjne i... malujemy! — mówi Alicja Król.

— A wszystko kończy się wernisażem, podczas którego artyści czują się naprawdę wyjątkowo. Tym razem moimi podopiecznymi była młodzież, która na wystawę swoich prac zaprosiła rodziny i bliskich — był to dobry pretekst do spotkania — i to w twórczej atmosferze — opowiada artystka.

Już wkrótce prace Alicji Król będzie można ponownie zobaczyć w Elblągu.

— Na październik zaplanowana jest wspólna wystawa pt. „Czas na gwasz”, którą będzie można oglądać w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. W założeniu tematyka prac będzie dowolna, ale techniką przewodnią ma pozostać malarstwo gwaszowe. Projekt ma na celu przypomnienie mało popularnej techniki, a odbiorcy będą mogli sprawdzić swoje oko, zgadując, czy patrzą na dzieło zawodowca, czy amatora, bo wystawę tworzyć będą zarówno prace moje, jak i innych profesjonalnych artystów, ale też tych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką — zapowiada Alicja.

I dodaje: — Już teraz zapraszam na wystawę i śledzenia moich poczynań w mediach społecznościowych, gdzie znaleźć mnie można pod hasłem "Luka w Sztuce".

Galeria zdjęć z wernisażu dostępna jest na www.dziennikelblaski.pl. Prace można oglądać w Nowakowie do końca września w godzinach pracy Biblioteki, potem zostaną przeniesione do partnera wydarzenia — Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu.