Trwa XVI Elbląskie Święto Chleba [ZDJĘCIA]

Za nami pierwszy dzień tegorocznego Święta Chleba. Jakie jeszcze atrakcje czekają nas w Elblągu w najbliższych dniach?

SOBOTA:

9.00 - 22.00 Jarmark produktów regionalnych - Stare Miasto

9.00 - 19.00 Elbląskie Dni Zdrowia - punkt badań profilaktycznych – ul. Stary Rynek

9.00 - 22.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

10.00 Sobota z przewodnikiem „Od Schichaua do GE Power” - zbiórka przy ul. Stoczniowej od strony Bramy Targowej, wejście do biurowca A1 (obowiązują zapisy!)

10.00 - 15.00 Kiermasz książek wycofanych z księgozbioru bibliotecznego Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

10.00 - 16.00 Wyścig smoczych łodzi – rzeka Elbląg

10:00 - 18.00 Strefa Hefajstosa – dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

10.00 - 20.00 Warsztaty garncarstwa i wypieku chleba – Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 13.00 „Na ludowo” – występy regionalnych zespołów ludowych (na scenie: Gronowiacy, Tolkmiczanki, Sasanki, Warmianki) – dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

11.00 - 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni przy Bramie Targowej (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

11.00 - 16.00 Warsztaty czerpania papieru „Historia papieru od deski do deski” - dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 - 18.00 Strefa zabaw i animacji dla dzieci - Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 15.00 Warsztaty tkania krajek (nauka wyplatania bransoletek) - dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

12.00 - 20.00 Rejsy Pomeranką „Z opowieścią historyczną pod żaglami” - start rejsu przy Moście Wysokim, od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

14.00 Występy lokalnych wykonawców: Kinga Szarag, zespół ElBeszamel - plac przy Katedrze

14.00 - 16.00 Teatr zabawy - „Mieszczanka i Piekarczyk”, prowadzenie Teatr Gargulec - Bulwar Zygmunta Augusta

14.30 Występ zespołu Szalone, Szalone Małolaty ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz – plac przy Katedrze

14.30 Zespół Pieśni i Tańca Szuwary, Zespół Pieśni i Tańca Malbork - plac przy Katedrze

15.30 Prezentacja EKS Start Elbląg -plac przy Katedrze

16.00 „Rzeka Kultury” – GRAFATAK i koncert FOLLOW RIVERS - przystań Grupy Wodnej

16.30 Występ zespołu Elbląskie Diamenty – plac przy Katedrze

17.00 Widowisko plenerowe „Tajemnica cyrkowego klauna” w wykonaniu Teatru Vaśka – dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

18.00 Koncert zespołu FISZ EMADE TWORZYWO - plac przy katedrze

20.00 Koncert zespołu FUTURE FOLK - plac przy Katedrze

21.15 Taniec z ogniem „Psycho dolls” – plac przy Katedrze

21.30 Letnie kino pod chmurką – seans filmowy na leżakach – „Ukryte piękno” – dziedziniec CS Galeria EL

NIEDZIELA:

9.00 - 20.00 Jarmark produktów regionalnych - Stare Miasto

9.00 - 17.00 Elbląskie Dni Zdrowia - punkt badań profilaktycznych - ul. Stary Rynek

9.00 - 20.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

10.00 - 12.00 „Na ludowo” – występy regionalnych zespołów ludowych (zespoły: Pasłęczanie, Szwagry, Szuwary) – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 - 14.00 Strefa Hefajstosa – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

10.00 - 14.00 Śniadanie na trawie – dziedziniec CS Galeria EL

10.00 - 18.00 Warsztaty garncarstwa i wypieku chleba - Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni przy Bramie Targowej (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

12.00 - 17.00 Pokazy grup rekonstrukcyjnych z Garnizonu Gdańsk - dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

12.00 - 18.00 Strefa zabaw i animacji dla dzieci – Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 20.00 Rejsy Pomeranką „Z opowieścią historyczną pod żaglami” - przy Moście Wysokim od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

14.00 - 16.00 Teatr zabawy – festyn „Piraci na morzu”, prowadzenie Teatr Gargulec – Bulwar Zygmunta Augusta

Na żeglarską nutę:

14.00 Koncert dla dzieci „Od kałuży do oceanu”- zespół KLANG - plac przy Katedrze

14.45 Koncert zespołu KLANG – plac przy Katedrze

15.30 Koncert zespołu ATLANTYDA – plac przy Katedrze

17.00 Koncert „Ku Wyspom Szczęśliwym” (A. Korycki, D. Żukowska, M. Szurawski, R. Muzaj) – plac przy Katedrze

18.30 Koncert zespołu THE NIEROBBERS - plac przy Katedrze