Czytam, bo lubię: Tadeusz Olszański „Było, minęło, zostało w pamięci”

Jak podkreśla sam Olszański, książka zawiera te wspomnienia z życia, których nie opisał w swoich poprzednich publikacjach – czyli w „Kresy Kresów, Stanisławów” oraz „Stanisławów jednak żyje”. Jednak autor jest bardziej znany ze swojej pracy dziennikarskiej. Tadeusz Olszański był jednym z najbardziej aktywnych dziennikarzy sportowych minionego stulecia, relacjonował sześć Igrzysk Olimpijskich, co opisał w nagrodzonej książce „Osobista historia olimpiad”. Przez wiele lat kierował działem sportowym w „Sztandarze Młodych”, był zastępcą redaktora naczelnego „Sportowca”, zastępcą redaktora naczelnego redakcji sportowej TVP i kierował działem olimpijskim wydawnictwa KAW. Ponadto jego wielką pasją jest literatura węgierska – przetłumaczył ponad czterdzieści powieści i dramatów, w tym kultową powieść dla młodzieży „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnára. Związane jest to m.in. z jego rodzinnymi korzeniami – urodził się na Kresach (w ówczesnym Stanisławowie) i miał matkę Węgierkę. W latach 1986-1990 był dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej na Węgrzech, a w latach 1990-1994 korespondentem Polskiego Radia i Telewizji na Węgrzech i w Jugosławii. Po powrocie do kraju na stałe związał się z tygodnikiem „Polityka”, z którym do końca aktywności zawodowej współpracował jako dziennikarz sportowy, a także komentator wydarzeń na Węgrzech i na Bałkanach. Za swoje osiągnięcia w zawodzie otrzymał nagrodę Najlepszy dziennikarz sportowy minionego stulecia (w kategorii praca) w plebiscycie Klubu Dziennikarzy Sportowych oraz „Przeglądu Sportowego” we wrześniu 2021 roku.Najnowsza książka Tadeusza Olszańskiego niczym film pokazuje nam kadr po kadrze najciekawsze zdarzenia sportowe i kulturalne ostatnich 70 lat. Główne role dostały tutaj godne podziwu postaci z całego świata, z którymi autor spotykał się i przyjaźnił przez lata, a fabuła prowadzi nas przez barwne życie dziennikarza – w tym takie momenty, jak uprawianie boksu i pływania, wyjazd na sześć Igrzysk Olimpijskich, na których był korespondentem, czy relacje z Jugosławii w trakcie rozpadu tego kraju. Sporą uwagę poświęca w swojej opowieści również sprawom węgierskim – dowiadujemy się więcej o okresie życia spędzonym na Węgrzech oraz wszystkim, co jest związane z tym krajem: od literatury, przez politykę, po kuchnię. Autor opisuje też swoje życie w Opolu, gdzie tuż po wojnie osiedlił się z rodziną i gdzie uczył się w gimnazjum i liceum. Poznajemy lepiej również rodzinę autora, zwłaszcza dwójkę jego dzieci – Michała znanego z Radiowej Trójki czy TVP i Agatę – i ich dalsze życiowe losy.