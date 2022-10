Biskup elbląski senior pośmiertnie odznaczony. Ostatnie pożegnanie Jana Styrny [ZDJĘCIA]

26 września zmarł biskup senior diecezji elbląskiej. Pożegnanie księdza Jana Styrny odbyło się w miniony poniedziałek w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Biskup elbląski senior został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W poniedziałek 3 października o 12 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu odprawiona została msza pogrzebowa w intencji zmarłego w minioną środę biskupa seniora diecezji elbląskiej. Uroczystej liturgii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Ceremonię nadania pośmiertnego odznaczenia poprowadził kapelan prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prałat Zbigniew Kras. Biskup Jan Styrna został postanowieniem prezydenta pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej, a szczególnie na rzecz polskich rolników.

– Śmierć wyrwała spośród nas emerytowanego biskupa diecezji elbląskiej Jana Styrnę. 25 stycznia bieżącego roku ukończył 81 lat, przez ponad dekadę kierował diecezją elbląską – w latach 2003-2014. Po przejściu na emeryturę pozostał przy katedrze, pomagał w duszpasterstwie, przede wszystkim jako spowiednik – mówił podczas nabożeństwa biskup elbląski Jacek Jezierski.

Świętej pamięci Jan Styrna przyszedł na świat w Przyborowie, należącym do parafii Szczepanów, z której wywodził się żyjący w XI wieku biskup krakowski Stanisław. Przyszły biskup elbląski pochodził z licznej rodziny, był piątym dzieckiem z dziesięciorga potomstwa państwa Styrna. Po ukończeniu seminarium duchownego i święceniach w Tarnowie, ksiądz Jan pracował jako wikariusz w kilku miejscowościach.

– Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po doktoracie, podjął zadanie duszpasterza pracowników polskich przedsiębiorstw, które funkcjonowały w Niemieckiej Republice Demokratycznej, jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. Zamieszkał wówczas w Berlinie Wschodnim, podczas weekendów pokonywał autem setki kilometrów, aby dotrzeć do tych miejsc, gdzie znajdowały się skupiska polskich pracowników. Organizował tam msze święte, korzystając z kościołów katolickich, ale również z gościnnych kościołów ewangelickich – opowiadał biskup Jezierski.

W kolejnych latach Jan Styrna został proboszczem w Bieczu, należącym wówczas do diecezji tarnowskiej. Latem 2003 roku został ustanowiony biskupem elbląskim.

Głos podczas uroczystości zabrali również reprezentanci lokalnych władz samorządowych.

– Żegnamy pasterza, który całe swoje życie poświęcił Bogu, człowieka dobrego, życzliwego i gotowego nieść pomoc innym – przyznał marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

– We wspomnieniach biskup Jan pozostanie z pewnością jako człowiek ciepły, życzliwy, o wielkiej umiejętności słuchania, który zawsze był otwarty na sprawy ludzi, interesujący się ich życiem i troskami, chętny do pomocy i skuteczny w jej świadczeniu, obdarzony niezwykłymi zdolnościami do nawiązywania serdecznych relacji, z pasją opowiadał o św. Stanisławie, którego kultu był wielkim propagatorem. Dziś patrzymy na lata pracy kapłańskiej księdza biskupa jak na szczery dar, który został nam ofiarowany i za który serdecznie dziękujemy – dodał marszałek.

– Odszedł biskup związany z elbląskim kościołem przez wiele lat – od 2003 roku, kiedy został powołany na biskupa ordynariusza naszej diecezji, do końca swoich dni. Zapamiętałem biskupa Jana jako gorliwie pełniącego swoje obowiązki, skromnego, pełnego pokory, prezentującego szlachetną postawę kapłańską – jesteśmy wdzięczni za jego biskupie nauczanie, modlitwę i duszpasterską opiekę – powiedział prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Ciało biskupa elbląskiego seniora Jana Styrny zostało złożone w krypcie biskupów elbląskich w katedrze św. Mikołaja.