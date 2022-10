Olimpia Elbląg walczy o awans do 1/8 finału Pucharu Polski

Już tylko 32 zespoły z ponad 1000 drużyn zostały na placu boju w Pucharze Polski. Jutro odbędą się kolejne spotkania 1/16 finału na szczeblu centralnym. W tej fazie rozgrywek występuje II-ligowa Olimpia Elbląg, która na wyjeździe zagra z KKS Kalisz.

Drużynę Olimpii czeka bardzo trudne zadanie. Elblążanie jutro (we wtorek) zmierzą się z wiceliderem tabeli II ligi KKS Kalisz, który znajduje się na fali wznoszącej.

W minionej kolejce o mistrzowskie punkty drużyna z Wielkopolski pokonała Radunię Stężyca aż 5:1. Z kolei Olimpia na własnym boisku przegrała ze stołeczną Polonią 0:2.

Jednak co innego walka o punkty, a co innego rywalizacja w Pucharze Polski, który rządzi się swoimi prawami. Drużyna z Kalisza w drodze do 1/16 finału PP pokonała na wyjeździe Wigry Suwałki 4:0 i, co było jedną z większych niespodzianek, przy remisie 5:5, wygrała w rzutach karnych z Widzewem Łódź 4:3.

Z kolei Olimpia, grając dwa mecze na wyjazdach, w normalnym czasie gry zremisowała z Garbarnią Kraków 1:1, ale wygrała rzuty karne 3:2. W drugim spotkaniu pokonała Bałtyk Gdynia 3:0.

Kadra Olimpii na mecz z KKS będzie taka sama jak na mecz z Polonią — mówił po tym meczu Przemysław Gomułka (trener Olimpii). Zabraknie jedynie Adriana Piekarskiego, który musi pauzować za kartki.

Na ten mecz żółto-biało-niebiescy mieli zaledwie tylko dwa dni na przygotowania.

— Niedziela została wykorzystana na regenerację, a w poniedziałek odbył się trening wraz z założeniami taktycznymi — informuje Łukasz Sarnowski (obrońca Olimpii).

Elblążanie stają przed szansą wyrównania historycznego osiągnięcia w rozgrywkach Pucharu Polski. W sezonie 1976/77 w tej fazie rozgrywek Olimpia wygrała wówczas z I-ligowym ROW Rybnik 1:0 po golu Edwarda Tyla w 99 min. Jednak w następnej rundzie odpadła po przegranej z Wisłą Kraków 0:1.

— Jedziemy do Kalisza, żeby wygrać i to jest nasz cel — mówi Sarnowski.

Na pewno w lepszej sytuacji są gospodarze, gdyż grają u siebie i będą mieć za sobą publiczność. Będzie to mecz walki, a i tak wszystko zweryfikuje boisko. W 1/16 odbyło się już jedno spotkanie, w którym Lechia Zielona Góra (III liga) pokonała Jagiellonię Białystok 3:1.

W pozostałych meczach grać będą: Górnik Łęczna — Korona Kielce, Wisła Kraków — Puszcza Niepołomice, Stal Mielec — Piast Gliwice, Zawisza Bydgoszcz — Radomiak Radom, Pogoń Siedlce — Chrobry Głogów, Lech Poznań — Śląsk Wrocław, Resovia Rzeszów — Cracovia Kraków, Wisła Płock — Legia Warszawa, Zagłębie Sosnowiec — Raków Częstochowa, Rekord Bielsko-Biała — Pogoń Szczecin, Sandecja Nowy Sącz — Warta Poznań, Motor Lublin — Zagłębie Lubin, GKS Katowice — Górnik Zabrze, Radunia Stężyca — Lechia Gdańsk.

Jerzy Kuczyński