Plastik zagrożeniem dla środowiska i naszego zdrowia

Wszystko zaczęło się w połowie XIX stulecia, kiedy to wraz z parkesiną na świecie po raz pierwszy pojawiło się tworzywo sztuczne. Nikt jednak nie spodziewał się wtedy, że materiał ten stanie się nieodłącznym elementem naszego życia i znajdzie zastosowanie w niemal wszystkich jego sferach. I, choć rzeczywiście trudno wyobrazić sobie życie bez plastiku, stał się on zagrożeniem na światową skalę, zarówno dla środowiska, jak i naszego zdrowia. Warto więc postawić pytanie, jak zwalczyć problem plastikowych odpadów?

Każdego roku Europa produkuje 58 milionów ton plastiku, z czego jedynie 30 proc. jest recyklingowane. Co więc dzieje się z resztą plastikowych śmieci? 39 proc. zostaje spalone, a pozostałe 31 proc. zalega na wysypiskach, rozkładając się i produkując przerażające ilości dwutlenku węgla.

Badania wskazują, że jeśli produkcja plastiku utrzyma się w tym tempie, do roku 2050 śmieci te będą odpowiadać za 15 proc. wytwarzanego dwutlenku węgla.

Plastik nie jest problemem jedynie na lądzie — na powierzchni oceanów znajduje się pięć wysp śmieci, szacuje się również, że każdego roku do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastikowych odpadów.

Według naukowców, w roku 2050 w przeliczeniu na masę, ilość śmieci w wodach przewyższy ilość ryb. I te śmieci nie biorą się znikąd — do najczęstszych odpadów trafiających do oceanów należą m.in. foliówki, butelki, opakowania na jedzenie czy niedopałki papierosów. Co więcej, połowa z tych śmieci to produkty jednorazowego użytku. Stanowią one ogromne zagrożenie dla zwierząt morskich — nie są one w stanie odróżnić plastikowych odpadów od pożywienia, a gdy już je zjedzą, umierają z głodu, bo nie są w stanie strawić tworzyw sztucznych. Często też zaplątują się w odpady, np. w rybackie sieci i same nie potrafią się z nich uwolnić. Brzmi przerażająco? Niestety, problem plastiku nie kończy się jedynie na zalegających śmieciach.

Mówiąc bowiem o zagrożeniu, jakie stanowią tworzywa sztuczne, nie można zapomnieć o mikroplastiku — cząsteczkach, które nie przekraczają 5 milimetrów. Znajduje się on obecnie już wszędzie — w glebie, powietrzu, żywności, kosmetykach, potrafi swobodnie przenikać do środowiska, nawet gdy tworzywo zostanie poddane recyklingowi. Co ważne, gdy mikroplastik dostaje się do wody, zjadają go zwierzęta morskie, a gdy te znajdą się na naszych talerzach, sami dostarczamy sobie trujących substancji do organizmu.

Jak walczyć z plastikowymi odpadami?

Prawdą jest, że plastik jest wszechobecny i nie damy rady wyeliminować go ze swojego życia całkowicie, jednak możemy korzystać z niego z umiarem i zrezygnować z używania jednorazówek. Najlepiej to zrobić, zmieniając swoje nawyki na bardziej ekologiczne, a przekonamy się wtedy, że małe zmiany wprowadzone do naszego codziennego życia, mają duże znaczenie dla środowiska, a my sami nie odczujemy różnicy w funkcjonowaniu.

Aby ograniczyć zużycie plastiku, pamiętajmy, aby zawsze nosić na zakupy swoją torbę, a warzywa, owoce i inne produkty na wagę pakować do woreczków wielorazowego użytku. Starajmy się również wybierać te produkty, które pakowane są w szklane bądź kartonowe opakowania. Podczas kupowania kawy na wynos warto również mieć swój kubek i poprosić, aby wlano nam ją właśnie do niego. Innym sposobem na walkę z plastikowymi odpadami jest noszenie swojej butelki na wodę oraz picie wody z kranu bądź zaopatrzenie się w filtr, dzięki czemu nie będziemy kupować tej butelkowanej. Warto również zrezygnować z używania słomek bądź zamienić je na te metalowe lub bambusowe.

Ograniczyć plastik możemy również w łazience — tutaj możemy zamienić plastikową szczoteczkę do zębów na bambusową oraz używać kosmetyków w kostce, bawełniane płatki kosmetyczne wymienić na te wielorazowego użytku oraz korzystać z kubeczka menstruacyjnego lub wielorazowych podpasek.

Podczas kupowania ubrań warto wybierać te wykonane z naturalnych materiałów jak np. bawełna czy len.

Jak widać, sposobów na ograniczenie plastiku jest mnóstwo, jedyne czego nam potrzeba to trochę chęci i kreatywności. Wprowadzenie do swojej codzienności ekologicznych nawyków może naprawdę dużo zmienić dla naszej planety, a my sami będziemy czerpać satysfakcję z podejmowania wyborów przyjaznych dla środowiska.

Laura Wyszomirska

Earth Day Everyday

źródła:

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/pan-european-factsheet.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0028

https://www.green-projects.pl/zanieczyszczenie-plastikiem-globalny-problem/

https://puretrends.tolpa.pl/co-to-jest-mikroplastik-i-jak-wplywa-na-nasze-zycie

https://sklep.jack-wolfskin.pl/blog/mikroplastik



Kim jesteśmy?

Earth Day Everyday to organizacja non-profit stworzona przez licealistki z Elbląga, zrzeszająca osoby zainteresowane ekologią, chcące aktywnie działać na rzecz środowiska. Prowadzimy webinary z ekspertami ds. ekologii, piszemy artykuły, organizujemy akcje sprzątania lasów. Zostaliśmy wyróżnieni nagrodą dla najlepszego projektu ekologicznego w Polsce 2022, a teraz poszerzamy swoje akcje na skalę ogólnopolską, aby jeszcze więcej zdziałać dla naszej planety!