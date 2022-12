Najciekawsze wydarzenia i imprezy. Co, gdzie, kiedy w Elblągu

Sprawdźcie najciekawsze wydarzenia w elbląskim kalendarzu imprez. Wystawy, koncerty, spotkania autorskie, warsztaty... Każdy znajdzie propozycję dla siebie.

9 GRUDNIA

GRUDNIOWE WARSZTATY HANDMADE DLA DOROSŁYCH W ŚWIATOWIDZIE

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dorosłych na warsztaty DIY.

Czy co roku świąteczna scenografia wystaw sklepowych i kwiaciarni zachwyca Cię i przyciąga pięknie zdobionymi wiankami, ale za to ich cena odstrasza?

Jeśli pragniesz poczuć magię świąt już u progu drzwi własnego domu, dołącz do naszych grudniowych warsztatów robienia świątecznych kart i wianków.

We wspaniałej atmosferze przy ciastku i gorącej czekoladzie zrobisz swój własny, cudowny wianek, który urzeknie bliskich i sąsiadów.

Zapewniamy wszystkie materiały!

Data i godzina: 9 grudnia, godzina 17:00

Zapisy oraz więcej informacji:

mail: dorota.grabowska@swiatowid.elblag.pl

tel: 55 611 20 59

9 GRUDNIA

KONCERT GLASSPOP + GOŚĆ SPECJALNY

Koncert Glasspop + gość specjalny

To będzie wieczór pełen alternatywnych dźwięków. Połączenie muzyki rockowej i elektroniki, przestrzeń, rock'n'rollowa energia!

Plan koncertu:

- 19.30 drzwi

- 20.00-20.45 - gość

- 21.15-22.45 - Glasspop

//GLASSPOP//

Synth Alternative Rock

Alternatywny rock i syntezatory. Uwielbiamy to połączenie i to nas kręci. Energetycznie, świeżo, naturalnie i bez ściemy. To odpowiedź na nasze muzyczne poszukiwania i próba zdefiniowania samych siebie. Chcemy tworzyć i być na muzycznej scenie na swoich własnych zasadach.

W 2018 wydaliśmy album "Stranger in the mirror", którego efektem były m.in. występy na Małej Scenie Pol’and’Rock Festival, supporty dla Mew, Happysad czy Coma. Nasze single można było usłyszeć w radio stacjach w całej Polsce, a także za granicą.

Okres pandemii przepracowaliśmy w studio i jest już gotowa nasza druga płyta. W styczniu 2022 wysłaliśmy w świat nasz pierwszy singiel „Too many reasons”. Premiera płyty "The eternal kingdom of self delusion" miała miejsce 30 maja 2022 roku. Naszą muzykę znajdziecie na wszystkich platformach streamingowych.

Piątek, 9 grudnia, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

10 GRUDNIA

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA ELBLĄŻAN 2022 NA STARYM MIEŚCIE

11.00 – 20.00 Kiermasz Charytatywny „Budzimy Mikołaja”

11.00 – 20.00 Wspierajmy czworonogi - zbiórka na rzecz elbląskiego schroniska

11.00 – 13.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni (godz. 13.00 – degustacja)

11.00 – 18.00 Warsztaty i animacje dla dzieci

12.00 – 15.00 Występy artystyczne dzieci i młodzieży

10 GRUDNIA

KREATYWNA SOBOTA W LOKOMOTYWIE

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na grudniowe zajęcia:

10.12, godz. 11:00

“Świąteczna Lokomotywa” – motywem przewodnim zajęć będą zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Powstaną choinki oraz Mikołaje z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, a przygotowane zabawy i zadania na tablicy interaktywnej przybliżą dzieciom bożonarodzeniowe tradycje.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

10 GRUDNIA

RODZINNA SOBOTA W FILII NR 3

Filia nr 3 przy al. Piłsudskiego 17 zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami na grudniowe zajęcia, które odbędą się:

10 grudnia, godz. 12:00 – warsztaty literacko-plastyczne pt. “Piernikowe szaleństwa”. Inspiracją do zajęć będzie opowiadanie pt. “O pani z piernika i o koniku z ciasta miodowego”.

Więcej informacji: Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17, tel. 55 625 60 85/86

10 GRUDNIA

MIKOŁAJKOWE WARSZTATY KRAWIECKIE

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1, godz. 12

Mikołajkowe warsztaty krawieckie dla dzieci w wieku 6+, które poprowadzi Pani Monika ze Szwalni Malucha. Uczestnicy uszyją świątecznego skrzata. Obowiązują zapisy: (55) 625 60 23.

10 GRUDNIA

KABARETOWA JESIEŃ W ŚWIATOWIDZIE: KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH "POLSKA MISJA KOMICZNA"

Kabaret Skeczów Męczących „Polska misja komiczna” - 10.12.2022 r. godz. 16.00, sala widowiskowo-sportowa CSE „Światowid” w Elblągu

Lecimy w kosmos! Zabieracie się z nami? Polska misja komiczna została powołana do eksploracji najodleglejszych zakątków duszy zwykłego Polaka. Bo to jacy jesteśmy to istny kosmos. Jako że wszystko najlepiej obserwuje się z dystansu, KSM pomoże wam unieść się ciut nad Ziemię. Będziecie się śmiać, dziwić, czasem oburzać. Zobaczycie siebie, swoich sąsiadów, nasze społeczeństwo we wszystkich jego barwach.

W lekkim stanie nieważkości poczujecie jak dobrze można się bawić i jak rozrywka może wynieść Was na inną orbitę. To misja komiczna na skalę naszych możliwości. Misja, która otwiera oczy niedowiarkom. Nasza, przez nas wykonana… i to nie jest nasze ostatnie słowo.

10 GRUDNIA

COHEN / OKUDŻAWA / KONDRAK - KONCERT JANA KONDRAKA / Elbląg / 10.12.2022

Klub Mjazzga zaprasza na koncert poświęcony twórczości Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy oraz autorskim piosenkom Jana Kondraka.

Jan Kondrak to głos - wielki głos. Co do skali i siły pewnie największy spośród polskich głosów bardowskich. Jest cenionym autorem i kompozytorem. Pisze dla siebie i innych, na przykład dla Marka Dyjaka. Kojarzony z wyjątkową piwnicą artystyczną jaką jest Lubelska Federacja Bardów. Ma na koncie jedenaście płyt z LFB i osiem solowych dokonań. Z klasą sięga po klasykę piosenki autorstwa Leonarda Cohena, Boba Dylana, Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Stinga czy Jacka Kaczmarskiego.

W czasie tego koncertu zaprezentuje solo przy akompaniamencie gitary utwory z repertuaru Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy oraz swoje własne autorskie.

Jan Kondrak – absolwent polonistyki w UMCS. Autor, kompozytor i wykonawca piosenek. Tłumacz, publicysta i prozaik. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów. Zdobywca nagród na

Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu i świnoujskiej

FAMIE.

Zrealizował wiele scenariuszy własnych widowisk estradowych, np. Ogród wiszący-Pieśniarze świata – spektakl nagrodzony na targach estradowych OSET w Rzeszowie. Teatr Młodzieżowy w Ełku wystawił musical jego autorstwa pt. Moje Włosy. Na deskach Teatru Centralnego w Lublinie miała miejsce premiera jego widowiska pt. Pieśń z pieśni, do którego muzykę skomponował Zbigniew Łapiński.

Jego utwory wykonywali: Beata Kozidrak, Urszula, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski.

10.12 | godz. 19:00 | Klub Mjazzga | Elbląg, ul. Kowalska 1-2C

10-11 GRUDNIA

KIERMAH, CZYLI ŚWIĄTECZNY KIERMASZ W MUZEALNYM WYDANIU

Wybierając się w weekend na starówkę warto odwiedzić muzeum, gdzie już po raz trzeci odbędzie się kiermasz, na którym zaopatrzymy się w świąteczne upominki od lokalnych twórców, artystów i rzemieślników. Wydarzenie odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum, w sobotę 10. grudnia, w godzinach 14.00 – 18.00 i w niedzielę 11. grudnia, w godzinach 12.00 – 16.00. Wejście do muzeum od strony dziedzińca lub od strony rzeki. Wstęp na kiermasz jest bezpłatny, a na zmarzniętych gości czekać będzie gorąca herbata i całe pokłady świątecznej atmosfery.

Muzealny KierMAH to doskonała okazja by zakupić produkty wyjątkowe, którymi podczas nadchodzących Świąt obdarujemy rodzinę, przyjaciół, a nawet samych siebie, bo właściwie czemu nie? Wybierając upominki na KierMAHu nie tylko znajdziemy przedmioty oryginalne i jedyne w swoim rodzaju, ale także wesprzemy lokalnych wytwórców. Wśród nich znajdziemy producentów unikatowej biżuterii – Annę Ciesielską-Szewczyk i Goja Stones. W dekorowaniu domu na Święta pomogą nam dekoracje roślinne Żuławianki, ceramika od Mikki, zapachy ukryte w świecach od Roślinnych Przestrzeni, drewniane wyroby Deski z Betanii czy prace Bogdana Kilińskiego. Świąteczny stół urozmaicą słodkości Pierniczka Pętliczka oraz przetwory Niezłego Kotła. Najmłodszych gości z pewnością zainteresują Przytulanki Kasi. Na KierMAHu znajdziemy nawet prezenty dla naszych czworonożnych przyjaciół i ich opiekunów od Fundacji DaKota. Zaopatrując się na tym stoisku wesprzemy bezdomne koty, na pomoc którym zostanie przeznaczony cały dochód ze sprzedaży.

Dodatkowo w sobotę na muzealnym dziedzińcu mamy szansę spotkać Świętego Mikołaja, wykonać pamiątkowe zdjęcie i sprawdzić, czy przekazane mu życzenia doczekają się spełnienia w najbliższe Święta Bożego Narodzenia.

11 GRUDNIA

MIEJSKA WYCIECZKA ROWEROWA - ŻUŁAWSKIE MOSTY

Wszystko co dobre dobiega końca i tak to nadszedł czas na ostatnią w tym roku Miejską Wycieczkę Rowerową. Tym razem czekają na nas oryginalne, żuławskie mosty. Ruszamy 11 grudnia o 10.00 spod napisu ELBLĄG na Starym Mieście (ulica Wodna).

Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie udamy się przez Raczki Elbląski i Żurawiec do Jeziora, gdzie obejrzymy niebieski most zwodzony na Tinie. Następnie będzie na nas czekał świeżo odnowiony most betonowy w Różanach, także na Tinie, a na deser ujrzymy most obrotowy na rzece Dzierzgoń w Dzierzgonce.

Powrót do Elbląga będzie odbywał się przez Krzewski i Raczki Elbląskie. Nasza jazda zakończy się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR na ulicy Grunwaldzkiej. Na trasie będzie dominował asfalt różnej jakości, pojawią się też betonowe płyty i bruk.

Tempo jazdy będzie spokojne, dopasowane do pogody i możliwości grupy. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 14 jest bezpłatny.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki.

Grudzień to także czas na rozstrzygnięcie konkursu ,,Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych 2022”. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczkach podczas zakończenia wycieczki w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR przy ulicy Grunwaldzkiej 135.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki i Gminą Elbląg.

Ruszamy w niedzielę, 11 grudnia o godzinie 10 spod napisu ELBLĄG na Starym Mieście.

11 GRUDNIA

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA ELBLĄŻAN 2022 NA STARYM MIEŚCIE

11.00 -18.00 Kiermasz Charytatywny „Budzimy Mikołaja”

11.00 -18.00 Wspierajmy czworonogi - zbiórka na rzecz elbląskiego schroniska

11.00 - 18.00 Warsztaty i animacje dla dzieci

13.00 -17.00 Występy artystyczne dzieci i młodzieży

15.00 WIGILIA ELBLĄŻAN

11 GRUDNIA

CHRISTMAS TIME! - CONCERT

Urokliwy koncert świąteczny z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, okraszony fantastycznymi brzmieniami wznieconymi przez orkiestrę. Najsłynniejsze bożonarodzeniowe utwory w wykonaniu tak zacnych artystów stworzą zjawiskową, niepowtarzalną atmosferę, która sprawi, że w Państwa sercach zagości radość oraz dziecięca beztroska. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to doskonały sposób, aby poczuć magię świąt.

11 grudnia 2022 r. o godz. 19:00, Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Elblągu, al. Grunwaldzka 135

13 GRUDNIA

ZATRZYMAJ SIĘ Z KSIĄŻKĄ: GRUDNIOWE DKK

Święta Bożego Narodzenia za pasem. I jak to przed świętami i końcem roku, jest dużo spraw do ogarnięcia. Tymczasem warto się zatrzymać i sięgnąć po książkę, a najlepiej spotkać się, aby o książkach porozmawiać z innymi w bibliotece. W grudniu będzie ku temu kilka okazji:

13 GRUDNIA

DKK SENIORÓW W KOSTRCE

Godz. 12:00, Kostka – filia nr 5, ul. J. Wybickiego 20 – DKK seniorów i rozmowa o książce “Krótka historia jednego zdjęcia” autorstwa Jakuba Kuzy

O książce z opisu wydawcy (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak): Fotografie, które skrywają niezwykłe fakty!

Każde zdjęcie i historia w tej książce zaskoczą was i zmuszą do myślenia. Traficie tu na mniej lub bardziej znane wydarzenia i postaci, zobaczycie je z zupełnie innej strony. Zajrzycie na drugi i trzeci plan zdjęcia, by odkryć, że nieświadomy fotograf był świadkiem niezwykłego zdarzenia lub uwiecznił osobę, która po latach zmieniła świat.

Choćby to zdjęcie z okładki… Rozbawiony tłum na ulicach Nowego Jorku. Widać, że mężczyźni świetnie się bawią. Tymczasem na gzymsie wieżowca stoi samobójca. Kim jest i dlaczego atmosfera na ulicy jest tak radosna, skoro za chwilę może skoczyć człowiek? Albo marynarz całujący pielęgniarkę na amerykańskiej ulicy w dzień zakończenia wojny. Wzruszająca scena w dzień amerykańskiego triumfu. To romantyczne zdjęcie stało się kultowe, a po latach zostało ogłoszone symbolem molestowania kobiet.

Przed wami ponad 130 najciekawszych historii i zdjęć z niezwykłego fanpage’a “Krótka historia jednego zdjęcia” – jednej z najbardziej inspirujących stron na Facebooku, którą śledzi i komentuje 100 000 osób. Zajrzyjcie na dowolną stronę książki i przeczytajcie historię zdjęcia, którą tam znajdziecie.

To książka dla ciekawych świata, którzy chcą zobaczyć więcej, niż widać na pierwszy rzut oka.

(moderatorka: Anna Romańczuk; zgłoszenia: 55 625 60 95/96)

13 GRUDNIA

DKK W BIBLIOTECE LITERACKIEJ

Godz. 16:30, Biblioteka Literacka, ul. św. Ducha 3-7 – DKK dla dorosłych i rozmowa o książce “O tym się nie mówi” autorstwa Emilie Pine

O książce z opisu wydawcy (Wydawnictwo Cyranka):

Wielokrotnie nagradzane eseje (najważniejsze Irlandzkie nagrody książkowe), a właściwie pamiętnik czy też autoreportaż. Pine opowiada o sprawach, o których kobiety rzekomo powinny milczeć. Świadomie i bezkompromisowo narusza tabu. Rzuca wyzwanie przesądom o kobiecości, a jej bronią jest bezwarunkowa i rozbrajająca szczerość, z jaką opowiada o swoim życiu: o alkoholizmie ojca, dojrzewaniu, gwałcie, fizyczności, swoich niedoskonałościach, pragnieniach, seksie, bezpłodności, przemocy wobec kobiet i przemocy wobec siebie. To jest intymna historia Emilie Pine. I to jest historia wszystkich kobiet.

(moderatorka: Halina Samson; zgłoszenia: 55 625 60 17)

13 GRUDNIA

GRUDNIOWE WARSZTATY HANDMADE DLA DOROSŁYCH W ŚWIATOWIDZIE

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza dorosłych na warsztaty DIY.

Czy co roku świąteczna scenografia wystaw sklepowych i kwiaciarni zachwyca Cię i przyciąga pięknie zdobionymi wiankami, ale za to ich cena odstrasza?

Jeśli pragniesz poczuć magię świąt już u progu drzwi własnego domu, dołącz do naszych grudniowych warsztatów robienia świątecznych kart i wianków.

We wspaniałej atmosferze przy ciastku i gorącej czekoladzie zrobisz swój własny, cudowny wianek, który urzeknie bliskich i sąsiadów.

Zapewniamy wszystkie materiały!

Data i godzina: 13 grudnia, godzina 12:00

Zapisy oraz więcej informacji:

mail: dorota.grabowska@swiatowid.elblag.pl

tel: 55 611 20 59

13 GRUDNIA

WARSZTATY - WIANEK ZIMOWY

Halo!

Cieszą nas Wasze reakcje na żuławianki - wianki, drzewka, kompozycje. Szczególnie w tym czasie wianki pięknie zdobią i wypełniają leśnym zapachem nasze domy. Można je u nas zamawiać, ale... może chcecie zrobić wianek samodzielnie?

To jest wdzięczna, miła i uśmiechnięta robota. A własnoręcznie wykonany wianek to powód do dumy i satysfakcji.

Zapraszamy więc na pierwsze żuławiankowe warsztaty. Tym razem tematem będzie Wianek Zimowy.

Miejsce spotkania: Houseboat Grupy Wodnej (Stare Miasto, drewniany domek przycumowany na przystani nad rzeką Elbląg w pobliżu Specjal Pubu)

Start: wtorek 13 grudnia godz. 18:00

Czas trwania: około 2h (ale to traktujemy luźno i dostosujemy do potrzeb)

Limit miejsc: min 8 | max 12

W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca konieczne jest wysłanie zgłoszenia uczestnictwa na adres: zulawianki@gmail.com (info otrzymacie po zgłoszeniu chęci uczestnictwa)

Na warsztatach dostaniecie wszystko, co potrzebne: obręcze, materiały roślinne, sekatory i rękawiczki i oczywiście wiedzę/instruktarz Żuławiankowy co i jak robić, żeby było fajnie i pięknie!

Wianki Zimowe robione będą z naturalnych składników w stylu korespondującym z porą roku i świętami. Po warsztatach zabieracie je oczywiście ze sobą.

W Houseboacie będzie na Was czekał rozpalony kominek, poczęstunek, fajna muzyczka i super widok na rzekę i Stare Miasto przez wielkie okna.

Obiecujemy dobrą energię sprzyjającą kreatywności i sympatyczności.

Rezerwacja udziału w warsztatach może być niecodziennym mikołajkowym upominkiem dla kogoś lubiącego przyrodę, rośliny, manualne zajęcia... Mamy nadzieję, że Wam się spodoba.

14 GRUDNIA

GRZEGORZ DOLNIAK STAND-UP

Grzegorz Dolniak wraca w najnowszym programie pt."Lifehack"! Jeden z najbardziej ekspresyjnych komików w Polsce ponownie zabiera nas w podróż po swoich odjechanych życiowych obserwacjach. Przyjdź i sprawdź jak Lifehack wciąga bez reszty!

*Podczas występu obowiązuje zakaz nagrywania audio oraz video.

*Osoby przeszkadzające mogą zostać wyproszone bez możliwości zwrotu biletów

*Występ przeznaczony jest dla osób dorosłych.

*Nie ma konieczności drukowania biletów, mogą one zostać przedstawione w formie elektronicznej.

14 grudnia 2022 r. o godz. 19:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, ul. Teatralna 11

15 GRUDNIA

GRUDNIOWE ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W LOKOMOTYWIE

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na grudniowe zajęcia:

15.12 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Misio Zbysio szuka świętego Mikołaja” Jannie Ho. Podczas przedświątecznych zajęć dzieci dowiedzą się, jak misio Zbysio przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia i czy uda mu się odnaleźć Świętego Mikołaja. W programie również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

16 GRUDNIA

OKI - ELBLĄG | HALA MOSiR

OKI po wyprzedanym PRODUKT47 TOUR oraz szalonym koncertowym lecie, powraca z jesienną trasą, która obejmie miasta w niemalże wszystkich częściach kraju.

"TRASA NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY, A NAPEWNO NIE W TĘ JESIEŃ.

ZANIM JEŻE ZAPADNĄ W SEN ZIMOWY, MAJĄ JESZCZE JEDNĄ MISJĘ - ROZPI**DOLIĆ KOLEJNE MIASTA!"

16.12.2022, Hala MOSiR, Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg

Drzwi: 18:00, Start: 20:00

Wstęp: 18+, -15 wraz z opiekunem prawnym

17 GRUDNIA

RODZINNA SOBOTA W FILII NR 3

Filia nr 3 przy al. Piłsudskiego 17 zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami na grudniowe zajęcia, które odbędą się:

17 grudnia, godz. 12:00 – warsztaty literacko-plastyczne pt. “Choinko, choinko…”.

Więcej informacji: Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17, tel. 55 625 60 85/86

17 GRUDNIA

SYMFONIA POLSKICH KOLĘD. EOK I GOŚCIE

Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to z EOK! Już 17 grudnia kameraliści wypełnią nimi Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, czyniąc to w znakomitym towarzystwie zaproszonych gości. W roli wokalistki wystąpi Marta Burdynowicz - zwyciężczyni XII edycji “The Voice of Poland”, wśród melomanów znana jako “polska Adele”, a wśród elblążan jako ich krajanka. Od takiego głosu nie sposób oderwać uszu, a jeśli dołączy do niej Rafał Szatan, mamy gwarancję szatańsko dobrej rozrywki. Szykuje się niezapomniany wieczór...

17.12.2022, sobota, 19:00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Marta Burdynowicz - wokalistka, Rafał Szatan - wokalista, Szymon Naściszewski - dyrygent, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. A. Wesołowski - Symfonia kolęd na głosy i orkiestrę smyczkową

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

18 GRUDNIA

TANECZNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

W trzecią niedzielę grudnia (18.12.2022) rozegrane zostaną jedne z ostatnich w tym roku turniejów tanecznych w Polsce. Będą to Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Sportu Tanecznego wraz z Ogólnopolskim Turniejem Tańca Sportowego, które zaplanowane są w Elblągu.

Mistrzostwa województwa są imprezą, która odbywa się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Start w Mistrzostwach województwa daje parom możliwość uzyskania kwalifikacji do udziału w Mistrzostwach Polski.

Towarzyszący mu turniej ogólnopolski, to zawody na których zaprezentować się mogą dzieci i młodzież posiadające różne doświadczenie taneczne. Wszyscy chcą podnosić swoje umiejętności i sprawdzić się w rywalizacji sportowej. Wystąpią tam maluchy od 7 lat po pary powyżej 15 roku życia. Wśród zawodników będzie można zobaczyć pary zaczynające swoją drogę taneczną ale także tancerzy z wysokimi klasami tanecznymi, czyli z dużymi umiejętnościami. Wszyscy będą walczyli o medale i punkty w ogólnej kwalifikacji sportowej.

Turniej podzielony będzie na 3 bloki taneczne, po każdym z nim odbędzie się uroczyste wręczanie nagród. Taneczne zmagania oceniać będzie doświadczona komisja sędziowska, wśród której znajdą się sędziowie z Warszawy, Konina, Gdańska, Giżycka, Torunia, Olsztyna i Elbląga.

Termin: 18 grudnia w godz. 10:30 - 19:30

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, sala widowiskowo-sportowa

18 GRUDNIA

MARCIN ZBIGNIEW WOJCIECH STAND-UP

Występował w POLSACIE, Comedy Central, oraz TVP2, pracował w RMF FM. Jest 17 lat na scenie. Ma ponad 20 MLN wyświetleń na Youtube. Ma na swoim koncie ponad 1700 występów. Żywioł sceniczny i znana w całej Polsce dusza towarzystwa. Komik, aktor, konferansjer, stand-up'er. Program „SZTOS” to szczery do bólu, ostry i trafiający w punkt stand-up! Zobacz go na żywo!️

18 grudnia 2022 r. o godz. 16:00, klub MJAZZGA Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

18 GRUDNIA

JAZZOWE KOLĘDOWANIE

Zapraszamy na mjazzgowe, jazzowe kolędowanie:))))

...a kolędować będą:

Marta Kozakiewicz - śpiew

Bartosz Krzywda - piano

Szymon Zulhke - sax

Niedziela, 18 grudnia o godz. 19:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C