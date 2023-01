Warto przeczytać: Ewa Karolak „Zmysłowy urok krótkich myśli”

Jak można przeczytać o Ewie Karolak, od wielu lat podgląda innych ludzi, żeby to, co zobaczy, przepuścić przez filtr własnej wrażliwości i stworzyć całkiem nowy obraz starych zdarzeń. Tak jak inni kolekcjonują znaczki albo saskie filiżanki, ona kolekcjonuje emocje i przeżycia i dzięki temu wszystkiemu tworzy swoją literaturę. Jest żoną Andrzeja i mamą dorosłych dzieci: Jakuba i Malwiny. Prowadzi swoją firmę, która nie przynosi wielkich zysków, ale daje bardzo dużo zadowolenia, satysfakcji i szczęścia.

W 2013 roku wydała dwie książki. „Tajemnice Krasnego Lasu” to książka dla dzieci, która znalazła się na liście tytułów dostrzeżonych w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, polecanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” jako dzieło wartościowe i interesujące. Powstała ona w ramach „Projektu Bajka” realizowanego przez największą na świecie pozarządową organizację prospołeczną Lions Club. Natomiast druga książka, „Zmysłowy urok krótkich myśli”, jest skierowana do dorosłych czytelników.

Zbiór składa się z dziewięciu opowiadań, których motywem przewodnim są uczucia. Autorka pozwala czytelnikowi spojrzeć, jakby przez dziurkę od klucza, do wnętrza swoich bohaterów i przeżyć z nimi ich historię. Każde opowiadanie to potężny zastrzyk emocji – intensywnych, nierzadko trudnych i bolesnych, niemniej jednak rzeczywistych i przejmujących. Wszystkie opowiadania dedykuje swojej mamie oprócz jednego – „Non omnis moriar”, które zadedykowała swojemu tacie.

Pierwsze z nich, „Peryferie rzeczywistości”, otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie pt. „Zostań polskim Whartonem” organizowanym przez Dom Wydawniczy REBIS i tygodnik „Naj”. Opowiada ono o kobiecie przed trzydziestką, która robiła karierę i spotykała się bez zobowiązań ze swoim partnerem Maksem, jednak co noc dręczyły ją sny o alternatywnym życiu, które prowadziła z mężem i dwójką dzieci. W pewnym momencie mężczyzna ze snu bohaterki staje jej się coraz bliższy, co sprawia, że zaczyna się zastanawiać nad tym, czego naprawdę chce od życia.Pozostałe teksty w „Zmysłowym uroku krótkich myśli” także poruszają różne tematy często w niebanalny sposób. Na przykład „W cukrze i szkle” opowiada o uczuciu kochanki wobec żonatego mężczyzny, na którego pogrzeb się wybrała, by zobaczyć jego żonę, „Warmiwanusca” o wycieczce do Peru, „Droga wzdłuż zamkniętych bram” o spełnianiu marzeń, „Wakacyjny splin” o rozstaniu, „Ulotność” o zmaganiach z nowotworem, a „Przez dotyk” o samotnej kobiecie wychowującej ciężko chore dziecko, która wdaje się w romans, „Non omnis moriar” o wspomnieniach z dzieciństwa o ojcu, który opuścił rodzinę, natomiast „Głos” to historia miłosna osadzona w okresie Bożego Narodzenia.