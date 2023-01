Wysoczyzna Elbląska od A do Z: A jak Abegg

Wysoczyzna Elbląska zaskakuje tajemniczymi leśnymi ścieżkami i panoramicznymi widokami. Liczne szlaki piesze i rowerowe prowadzą przez najbardziej atrakcyjne turystycznie wzgórza między Elblągiem a Tolkmickiem, stąd poświęcamy im nasz nowy cykl „Poznaj Wysoczyznę Elbląską od A do Z!”.

TURYSTYCZNE ABECADŁO

A jak Abegg

Park Leśny Bażantarnia w Elblągu to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku elblążan i turystów. Jej uroki dostrzeżono już w XIX w. kiedy to rozpoczęły się rozbiórki murów i fortyfikacji miejskich. Wówczas elblążanie zaczęli na nowo odkrywać piękno okolic.

Uroki Bażantarni jako jeden z pierwszych dostrzegł August Abegg, patrycjusz elbląski, kupiec i dawny królewski konsul w Sankt Petersburgu. W 1801 roku nabył na terenie dzisiejszej Bażantarni 5-hektarowe gospodarstwo. W latach 1810-1811 Abegg wybudował tu neogotycki pałac górujący nad miastem. Do jego budowy wykorzystano cegły z założonej na terenie gospodarstwa cegielni.

Początkowo Abegg mieszkał w pałacu, a następnie przekształcił go w zajazd dla najbogatszych. Jednym z jej najbardziej znanych gości był marszałek Luis Nicolas Davout, jeden z najwybitniejszych dowódców wojskowych Napoleona, który w 1812 roku mieszkał w willi Abegga przez dwa miesiące. Jednakże wizyta francuskich wojskowych nie przyniosła Abeggowi zysku, doszło bowiem do rabunku składu win (którymi m.in. handlował Abbeg), w wyniku którego poniósł stratę w wysokości 100 talarów.

Budynek został otoczony parkiem uzdrowiskowym z klasycznymi elementami sztuki ogrodowej, takimi jak: aleje, promenady, tarasy widokowe, kwietniki, szpalery żywopłotów i elementy małej architektury.

Po śmierci radcy Abegga majątkiem zarządzali jego spadkobiercy, od których, w 1882 roku, Rada Miasta Elbląga wykupiła posiadłość wraz z parkiem. Urządzono tu siedzibę miejskiego nadleśniczego. Ponad 30 lat później w 1913 roku pałac i cały park włączono w granice administracyjne Elbląga. Teren urozmaicono elementami małej architektury, nadając tym samym Bażantarni charakter podmiejskiego kurortu dostępnego dla wszystkich mieszkańców.

Po II wojnie światowej pałac został przekazany Lasom Państwowym i do dziś jest siedzibą Nadleśnictwa Elbląg. W ostatnich latach elbląscy leśnicy przeprowadzili gruntowną modernizację i konserwację obiektu pod opieką konserwatora zabytków. Rewitalizacji poddano także aleję wiodącą do pałacu poprzez posadzenie nowych drzew nawiązujących pokrojem i wyglądem do tych, które możemy podziwiać na starych widokówkach. Aleję tworzą jarzęby brekinia, doskonały gatunek do nasadzeń parkowych.

Warto wspomnieć, że Abegg w 1803 był także właścicielem Młyna Krzakowego przy ulicy Kościuszki, w którym obecnie znajduje się jeden z elbląskich hoteli. Jest to budynek oryginalny, prawdopodobnie z początków XIII wieku. Był napędzany turbina wodną z przepływającej obok Kumieli.

Kamil Zimnicki, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

