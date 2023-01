Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie

Poniżej najciekawsze wydarzenia, które wkrótce odbędą się w Braniewie i powiecie braniewskim. W planach między innymi wyjątkowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka.

CO: Małe rękodzieło

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 13 stycznia

13 stycznia ruszają zajęcia rękodzielnicze dla dzieci w wieku 6-11 lat. Podczas warsztatów uczestnicy zajmą się zimowymi obrazami. Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt z Oddziałem dla Dzieci: 55 644-33-05.



CO: Śnieżny Bal

GDZIE: Braniewskie Centrum Kultury

KIEDY: 15 stycznia

Już w niedzielę 15 stycznia w godzinach 14-16 z okazji Międzynarodowego Dnia Śniegu w sali nr 3 Braniewskiego Centrum Kultury odbędzie się Śnieżny Bal. Wydarzenie skierowane jest do dzieci od 6 do 12 roku życia. Podczas balu dzieci wezmą udział w grach, zabawach oraz animacjach. Organizatorzy zapewniają również słodki poczęstunek. Imprezę poprowadzi zaproszony DJ oraz instruktor tańca BCK Iza Gajdamowicz. Udział w balu jest bezpłatny. Nie trzeba również wcześniej zapisywać dzieci. Wejście na bal przez restaurację Fantazja – ul. Katedralna 9.

CO: Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

GDZIE: Braniewskie Centrum Kultury

KIEDY: 23 stycznia



Niezwykły koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędzie się 23 stycznia w Braniewskim Centrum Kultury, występy rozpoczną się o godzinie 17, wstęp na wydarzenie jest wolny. W wyjątkowym programie artystycznym wystąpią sekcje BCK: wokalna, pianina, teatralna, taneczna oraz gitary akustycznej. Serdecznie zapraszamy.

CO: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

GDZIE: Miejska Biblioteka w Pieniężnie

KIEDY: 26 stycznia

Miejska Biblioteka w Pieniężnie zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w galerii bibliotecznej. Tematem spotkania będzie książka Anny Pilip "Powrót do Gruzji".

CO: Ferie zimowe z biblioteką

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 23.01 - 3.02

Ferie tuż…tuż. Kapryśna pogoda nie podsuwa fajnych rozwiązań do miłego, aktywnego spędzenia wolnego czasu. Zatem mamy pomysł i propozycję… Miłośników czytania, zabaw literackich, ruchowych wygibasów w wieku szkolnym (przedział wiekowy 7-11) lat zapraszamy jak co roku do udziału w naszych bibliotecznych zajęciach — przekazuje MBP. I zapewnia: — Nie zabraknie dobrej zabawy z książką i na podstawie książki. Dzięki literaturze staniemy się uczestnikami morskich wojaży i odbiorcami przedziwnych opowieści. Czy warto? To wszystko zależy od wyobraźni i otwartych na doznania uczestników. „Ahoj przygodo”…

Zajęcia będą odbywały się w terminie 23.01-3.02, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.00-13.00. Obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Regulamin zajęć dostępny na stronie Biblioteki. Plan spotkań: Morskie przygody — poniedziałki — warsztaty literacko-ruchowe, Piraci to my — środy — warsztaty teatralno-literackie, W głębinach mórz i oceanów — piątki — zajęcia literacko-plastyczne.

CO: Za granicą żartu. Kabaret Nowaki

GDZIE: Braniewskie Centrum Kultury

KIEDY: 3 marca 2023

Kabaret tworzą Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Połączenie energii i kreatywności tych trzech artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość na polskiej scenie kabaretowej. Znani z wielu produkcji telewizyjnych m.in. Paranienormalni Tonight i Kabaret na żywo, gospodarze Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej, uczestnicy wszystkich największych telewizyjnych festiwali kabaretowych. Ich żywiołem są jednak występy na żywo i bezpośredni kontakt z publicznością. To tu czują się jak ryby w wodzie, bawiąc widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny. Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy z publicznością, co przeradza się we wspólną i niepowtarzalną zabawę. Za granicą żartu to najnowszy program Kabaretu Nowaki, w którym publiczność zostanie zabrana w daleką rozrywkową podróż. Nowaki wznoszą kabaret w zupełnie nowy, kosmiczny wręcz wymiar. Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas, znajdziecie zupełnie nowe skecze, premierowe postacie i śmiech, jakiego jeszcze nie zaznaliście.