KALENDARZ IMPREZ: Co, gdzie, kiedy w Elblągu

Co, gdzie i kiedy w Elblągu. Imprezy, koncerty, wystawy. Prezentujemy najciekawsze wydarzenia, które odbędą się w naszym pięknym mieście w lutym.

16 LUTEGO

“STACYJKA” DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

16.02 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Gdzie jesteś, małpko?” Lorei de Vos. Uczestnicy poznają historię chłopca poszukującego swojej ulubionej maskotki. Książka poprowadzi dzieci poprzez różne pomieszczenia w domu, od piwnicy aż po sam dach.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Prosimy o zapisy telefoniczne w dzień poprzedzający zajęcia.

Więcej informacji i zapisy: Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. (55) 625 60 90

16 LUTEGO

KRÓTKA HISTORIA POLSKIEGO KINA

Kino Światowid oraz Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprasza na wyjątkowy cykl KRÓTKA HISTORIA POLSKIEGO KINA! Seanse połączone z wideo-projekcją startują już 16 lutego! Filmy dostępne będą z angielskimi napisami.

Polska kinematografia jest jedną z najciekawszych spośród wielkich narodowych kinematografii 2 połowy XX wieku. Mimo burzliwej historii, cenzury, kolejnych załamań ekonomicznych i społecznych nasi twórcy i twórczynie tworzyli dzieła wybitne i na stałe wpisane do światowego kanonu. Oglądając te filmy, od kluczowych dla szkoły polskiej lat 50. i 60. przez megaprodukcje lat 70. po kino moralnego niepokoju lat 80., możemy przez ich pryzmat poznać zarówno kolejne prądy artystyczne jak i obraz zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i produkcyjnej polskiego kina, i co za tym idzie zyskujemy wgląd w polskie imaginarium kolejnych dekad. Historia naszej kinematografii to także historia polskich reżyserów i reżyserek. W przeglądzie Krótka historia polskiego kina skupiliśmy się na prezentacji wybranych tytułów największych twórców i twórczyń głównego nurtu. Jak zmieniała się wrażliwość filmowców? Czy czerpali oni z europejskiego i światowego kina czy tworzyli nową jakość? Jak wpływały na nich zmiany społeczne i geopolityczne? W końcu: jak polskie kino rezonowało za granicami naszego kraju? Przegląd jest unikatową możliwością przypomnienia najważniejszych, poddanych cyfrowej rekonstrukcji, dzieł powstałych nad Wisłą na dużych, kinowych ekranach i poprzez nie zajrzenia pod podszewkę zmian, jakie zachodziły w ciągu kolejnych dekad PRL-u.

Cykl 10 filmów ze wstępami w formie wykładu wideo prezentuje sylwetkę twórcy/twórczyni, wprowadza w tematykę dzieła, przybliża realia polityczno-społeczne jego powstania. Każdy wstęp zawiera też analizę formalną dzieła z naciskiem na scenariusz, sztukę operatorską, grę aktorską, montaż, scenografię i kostiumy. Wskazuje też aktualny wymiar dzieła i proponuje możliwe tropy interpretacyjne. Prologi zrealizowane są w sposób przystępny, bardziej popularyzatorski niż akademicki, osadzając poszczególne filmy w szerokim, kulturoznawczym kontekście.

Każdy tytuł prezentowany będzie w danym miesiącu:

16.02 godz. 18:00 Popiół i diament – Andrzej Wajda 1958

Organizator przeglądu: Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Kurator przeglądu: Tomasz Kolankiewicz

16 LUTEGO

SKENE | MAGDALENA PELA - GALERIA EL

– Wernisaż + oprowadzanie kuratorskie: 16 lutego 2023 r., godz. 18:00

– Wystawa potrwa do 26 marca 2023 r.

– Wystawa prezentowana będzie w Prezbiterium i Galerii Laboratorium

– Kuratorka: Emilia Orzechowska

W skene aktorzy mogli się przebrać i zmienić rekwizyty. Budynek początkowo pełnił funkcję szatni, schowka i zaplecza dla greckich teatrów. Później wykorzystano jego przednią ścianę jako tło dla spektakli, na którym umieszczano dekoracje. Okazało się, że miejsce na przedmioty i gesty, które miały być dla widza niewidoczne, zaczęło odgrywać w przedstawieniu kluczową rolę.

Wystawa SKENE jest o odpadach, o szatni i magazynie dla spraw i gestów codziennych, pełniących tło i tworzących szarzyznę powszedniości. Prace, które składają się na cykl obrazów doktorskich NOTICE, są wyrazem nobilitacji banałów. Do ich stworzenia Magdalena Pela wykorzystała zapiski, notatki, bazgroły, których treść i pochodzenie nie są dla niej istotne. Ważny jest sam ślad pisma i obecności. Dlatego otrzymane zapisy wielokrotnie powtarza, kopiuje, a przedstawione teksty zamienia w sznury ornamentów i nieczytelnych ciągów znaków. Stawia odbiorcę w sytuacji zderzenia z nieczytelnym, lecz pozornie znanym. W celu podkreślenia rangi nobilitowanych odpadów artystka posługuje się w swoich pracach szlachetnymi technikami i materiałami: haftem ręcznym, woskiem pszczelim, pigmentami mineralnymi. Ulotne treści zamraża i utrwala wbrew im pierwotnemu przeznaczeniu. Podkreśla, że to one, tworząc harmonię powtórzenia, warunkują naszą obecność.

BIO:

Magdalena Pela – ur. 1989 r., Gdańsk. Artystka wizualna, malarka. Ukończyła Wydział Malarstwa na ASP w Gdańsku w 2015 roku. Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (2011 r.). Absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP w Gdańsku. W 2022 roku uzyskała tytuł doktora sztuki. Na macierzystej uczelni pracuje jako asystentka na Wydziale Malarstwa oraz na Wydziale Architektury i Wzornictwa.

Wielokrotna laureatka i finalistka konkursów malarskich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka wystaw indywidualnych między innymi w Gdańskiej Galerii Miejskiej, Galerii Promocyjnej w Warszawie, Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, Galerii Bardzo Białej w Warszawie, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach, rezydencjach oraz wystawach zbiorowych (m.in. Polska, USA, Francja, Rumunia, Mołdawia, Armenia, Węgry, Meksyk). Obrazy autorstwa Magdaleny Peli znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych oraz w stałej kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.



16 LUTEGO

KRZYSZTOF LEON DZIEMASZKIEWICZ | I LOVE TO MAKE YOU HAPPY - GALERIA EL

– Wernisaż wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim: 16 lutego 2023 r., godz. 18:00

– Wystawa potrwa do 26 marca 2023 r.

– Kuratorka: Emilia Orzechowska

– Wystawa będzie prezentowana w nawie głównej

– Podczas otwarcia wystawy artysta wykona również performance

– Ilustracja: Manfred Thierry Mugler

Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz to artysta totalny – performer, tancerz, choreograf, kreator kostiumów, obrazów i obiektów wykonanych autorską techniką „tapingu”, której podstawą jest taśma i materiały pochodzenia wtórnego. O swojej pracy mówi, że „jest procesem powstawania, kreowania nowego. Może objawić się zarówno nowym dziełem w postaci obrazu, zaczątkiem idei performance, jak również porządkowaniem pracowni czy pracą w ogrodzie. Czuję się spełniony i w pełni usatysfakcjonowany, zanurzając się w procesie”.

Wystawa „I