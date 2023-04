Katarzyna Pawlicka: Hufiec dał mi przyjaciół na całe życie

Katarzyna Pawlicka z harcerstwem związana jest od lat, a wszystko zaczęło się w pierwszej klasie szkoły podstawowej. W rozmowie z nami komendantka Hufca ZHP Braniewo mówi o tym, czego uczy drużyna i opowiada o obchodach 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork, które odbędą się już w sierpniu.

— Moja przygoda z harcerstwem zaczęła się w Braniewie w pierwszej klasie podstawówki, złożyłam wtedy obietnicę zuchową, bardzo dobrze ją pamiętam, tak jak wszystkie próby, które musiałam przejść, bardzo się stresowałam, ale udało się — wspomina harcmistrzyni Katarzyna Pawlicka, komendantka Hufca ZHP Braniewo.

— Nie pamiętam dokładnie, dlaczego zrezygnowałam, może z powodu wyprowadzki z miasta. Po wielu latach przerwy — także w pierwszej klasie, ale już szkoły średniej — nasza nauczycielka od niemieckiego zapytała na lekcji, czy wolimy założyć kółko niemieckiego, czy drużynę harcerską, odpowiedź była jednogłośna — drużynę harcerską — opowiada pani Katarzyna.

— I tak zostałam członkinią 66 Drużyny Starszoharcerskiej Omega w Lidzbarku Warmińskim, była to prawie żeńska drużyna z jednym męskim wyjątkiem, który zresztą wybrał sobie jedną z nas na żonę — mówi z uśmiechem pani Kasia.

I dodaje: — 1 maja 1997 roku złożyłam Przyrzeczenie Harcerskie i od tamtej pory jest to moja pasja, a nawet powiedziałabym, że sposób na życie. Hufiec Lidzbark Warmiński dał mi przyjaciół na całe życie, nauczył mnie tolerancji do ludzi, pokazał, że punkty Prawa Harcerskiego mają doskonałe przełożenie na codzienne życie, że zachowując je, stajemy się dobrymi ludźmi, odpowiedzialnymi pracownikami, wspaniałymi przyjaciółmi i osobami wyczulonymi na piękno przyrody i drugiego człowieka.

Dziś, w dorosłym życiu instruktorskim, pani Katarzyna pełni wiele funkcji związanych z ZHP i jak przyznaje, każda z nich to inne wyzwania, ale i sporo radości.

— Jestem drużynową 7 Drużyny Harcerskiej we Fromborku — ta funkcja to czysta radość — młodzi ludzie, którzy są członkami tej drużyny, są niesamowici, znamy się już kilka lat, jeździmy razem na obozy, biwaki i rajdy, spotykamy się na zbiórkach. Są dla mnie niesamowitymi akumulatorami do dalszej pracy — przyznaje nasza rozmówczyni.

Jakie cele przyświecają działalności Związku Harcerstwa Polskiego? Czego uczy przynależność do drużyny? Jakie tradycje pielęgnuje w młodych harcerstwo?

— Śmiało mogę powiedzieć, że kilkuletnia przynależność do gromady zuchowej lub drużyny harcerskiej może ukształtować nasze charaktery i podejście do życia. Tak jak już wspominałam, na zbiórkach staramy się przekazać dzieciom i młodzieży, a niejednokrotnie także dorosłym już ludziom, zasady i wartości takie jak: przyjaźń, dobroć, samodzielność, umiejętność pracy w grupie, tolerancja, pomoc bliźniemu, szacunek do drugiego człowieka oraz przyrody. Poza tym uczymy się: gotować, radzić sobie w ekstremalnych warunkach, śpiewać, szyć, malować, poznajemy uroki krajobrazu naszych terenów oraz innych rejonów Polski — wylicza Katarzyna Pawlicka i zauważa, że coraz więcej osób jest zainteresowanych dołączeniem lub powrotem do ZHP.

— Śmiało mogę powiedzieć, że kilkuletnia przynależność do gromady zuchowej lub drużyny harcerskiej może ukształtować nasze charaktery i podejście do życia. Tak jak już wspominałam, na zbiórkach staramy się przekazać dzieciom i młodzieży, a niejednokrotnie także dorosłym już ludziom, zasady i wartości takie jak: przyjaźń, dobroć, samodzielność, umiejętność pracy w grupie, tolerancja, pomoc bliźniemu, szacunek do drugiego człowieka oraz przyrody. Poza tym uczymy się: gotować, radzić sobie w ekstremalnych warunkach, śpiewać, szyć, malować, poznajemy uroki krajobrazu naszych terenów oraz innych rejonów Polski — wylicza Katarzyna Pawlicka i zauważa, że coraz więcej osób jest zainteresowanych dołączeniem lub powrotem do ZHP.

— Jestem harcerskim kształceniowcem i prowadzę zajęcia na tzw. kursach 35+, biorą w nich udział rodzice naszych harcerzy, nauczyciele, współmałżonkowie. Jest to niesamowite uczucie, gdy ludzie często już po czterdziestce, zakładają mundury, składają Przyrzeczenie Harcerskie i wstępują w nasze szeregi — mówi pani Kasia.

Przed nami obchody 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork, które współorganizuje Hufiec ZHP Braniewo.

— Będzie się działo — zapowiada komendantka.

— Zlot z okazji 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork dzieli się na trzy ścieżki — Zlot Honorowych Obywateli Fromborka i uczestników Operacji, XXX Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP i Zlot Harcerski, w którym będzie uczestniczyła obok naszych harcerzy trzystuosobowa grupa z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP im. Mikołaja Kopernika — przekazuje pani Kasia.

— Trwają zgłoszenia na wszystkie trzy ścieżki, nadal poszukujemy i zapraszamy Honorowych Obywateli i uczestników Operacji, do tej pory zgłosiło się około 30 osób. Czekamy na Was, dzwońcie pod numer 699 810 710, piszcie na braniewo@zhp.pl i zapisujcie się — zaprasza Katarzyna Pawlicka.

I zachęca: — Na uczestników czeka wiele spotkań i atrakcji np. otwarcie budowanego właśnie bulwaru harcerskiego we Fromborku, spotkanie konferencyjno-wspominkowe z harcmistrzem Jerzym Chrabąszczem, koncerty Orkiestry ZHP oraz zespołu „Wszyscy Byliśmy Harcerzami”, zwiedzanie Fromborka, koncert organowy, uroczyste ognisko, a przede wszystkim spotkania i rozmowy do „białego rana”, wspomnienia i wzruszenia.