Religie świata – fenomenalna różnorodność. Konferencja międzywyznaniowa w Elblągu

W czwartek 20 kwietnia w Bibliotece Elbląskiej odbyła się niezwykła konferencja zorganizowana pod hasłem: „Religie świata – fenomenalna różnorodność”. Jej celem było stworzenie przestrzeni do dialogu ludzi różnych wyznań i światopoglądów.

Organizatorami spotkania były: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego i III Liceum im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie kierowane było do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, wyznawców różnych religii oraz wszystkich zainteresowanych. Główny cel, jaki przyświecał inicjatywie, to promowanie tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

Wydarzenie skupiało się wokół popularyzowania wiedzy o grupach wyznaniowych oraz o religioznawstwie jako dziedzinie nauki, wzmacniania postaw tolerancji i otwartości oraz wrażliwości na krzywdy spowodowane prześladowaniami na tle religijnym.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpień: "Teoria sansary w hinduizmie i buddyzmie" — dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG; "Revelatio et manifestatio Dei — źródłem teologii — ks. dr Andrzej Kilanowski, prof. WSD w Elblągu oraz "Tatarzy i islam w Polsce w XX wieku" — mgr Olgierd Chazbijewicz, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku.

Kolejną częścią wydarzenia była pierwsza z dwóch debat, której uczestnicy — Marek Antonowicz, Olgierd Chazbijewicz, Wojciech Gajewski, Andrzej Kilanowski, Marcin Pilch oraz Karol Przybysz — rozmawiali o tym, co nas różni. W trakcie drugiej debaty mówili za to o tym, co nas łączy.

Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona religiom świata przygotowana przez Koło Religioznawców Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapis wydarzenia znaleźć można na FB: Biblioteka Elbląska