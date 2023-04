"Pocztex" Poczta Polska partnerem Silvant Kajak Elbląg

W czwartek w siedzibie UKS Silvant Kajak Elbląg prezes klubu Wojciech Załuski poinformował o pozyskaniu nowego partnera do współpracy z klubem.

Została nim firma Kurierska "Pocztex" Poczta Polska. Będzie ona zgodnie z umową, przeznaczała środki finansowe na stypendia, podwyżki i sprzęt sportowy. W klubie istnieją dwie sekcje: kajakarska oraz kickboxingu. Wiodącymi zawodnikami w tej pierwszej sekcji są seniorzy: Przemysław Korsak, Przemysław Rojek, Igor Komorowski i Tomasz Pytlak, którzy, w minionym sezonie wielokrotnie stawali na podium mistrzostw Polski, a także godnie reprezentowali barwy Polski na zawodach międzynarodowych. Jest też spora grupa młodzieży. Sześciu reprezentantów tego klubu w kategorii juniora znalazło się także w kadrze narodowej. Klub nie zapomina także o młodych adeptach tej dyscypliny sportu. Szkoli ponad 20 młodziczek i młodzików, którzy w przyszłości mają godnie reprezentować elbląski klub.

— Już w tę niedzielę w Wałczu odbędzie się ogólnopolska konsultacja szerokiej kadry narodowej, w której weźmie udział 11 zawodników i zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych — informuje prezes Wojciech Załuski i dodaje: — Na ten sezon mamy zaplanowany bogaty kalendarz imprez o charakterze mistrzowskim jak i rankingowym. Już na początku maja w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) odbędą się mistrzostwa Polski. W czerwcu naszych kajakarzy można będzie zobaczyć w Elblągu. To właśnie z okazji Dni Elbląga na rzece Elbląg odbędą się zawody międzynarodowe. Startować będziemy także na Malcie w Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Bydgoszczy, Wałczu. — Jesteśmy jako klub zaliczani do czołówki krajowej i mam nadzieję, że swoimi wynikami nie raz damy znać o sobie — stwierdza Załuski.

Jeśli chodzi o kickboxing, to znaną postacią w kraju jest Adrian Durma. Ten najlepszy w historii tej dziedziny sportu zawodnik w naszym mieście, a obecnie jeden z najlepszych w kraju w formule Light Contact, przygotowuje się do czerwcowego Pucharu Świata, który odbędzie się w Budapeszcie. W sierpniu wystartuje na mistrzostwach Polski i weźmie także udział w reprezentacji Polski na kolejnych zawodach rankingowych Pucharu Świata.

JK