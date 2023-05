Dni Elbląga 2023. Zagrają Kalwi & Remi oraz Kuba & Neitan

Dni Elbląga już tradycyjnie odbywają się w pierwszy weekend wakacji. W tym roku elbląskie święto miasta odbędzie się w dniach 23-25 czerwca. Postanowiliśmy uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić naszym Czytelnikom, kto wystąpi podczas tegorocznego elbląskiego święta miasta.

W piątek 23 czerwca będzie można pobawić się przy muzyce znanych DJ-ów: Kalwi & Remi. Natomiast w sobotę 24 czerwca zabawę zapewnią DJ Kuba & Neitan. To jeden z najpopularniejszych polskich duetów, który od lat jest w czołówce światowych producentów.

W sobotę 24 czerwca w Elblągu wystąpi też Oskar Cyms. Taką wiadomość publicznie przekazał już prezydent Witold Wróblewski. Oskar Cyms to młody polski piosenkarz. Polacy mogli poznać go dzięki piosence My Girl z filmu 365 dni.



Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, jedną z gwiazd, która wystąpi podczas tegorocznych koncertów, będzie też wokalistka Bovska. Za swój występ zainkasuje 20 tys. zł.

Ustaliliśmy, że miasto podpisało też umowę z gwiazdą większego formatu. Jej występ podczas tegorocznych Dni Elbląga będzie kosztować 40 tys. zł.