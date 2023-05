Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Sprawdź kalendarz imprez

Sprawdźcie, co, gdzie i kiedy wydarzy się w Elblągu.

26 MAJA

WARSZTATY: JAK ZAŁOŻYĆ ZIOŁOWY OGRÓDEK?

Ogłaszamy wiosenne przebudzenie! Wraz z odradzającą się przyrodą zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone zakładaniu zielonych przestrzeni do uprawy ziół. Warsztaty odbędą się 26 maja (piątek) o godzinie 9.00 w siedzibie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Obowiązują zapisy, a udział jest bezpłatny.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, którzy opowiedzą wszystkim chętnym jak zabrać się za zakładanie ogródka ziołowego. Zaprezentujemy proste sposoby jak odmienić zieloną przestrzeń na bardziej przyjazną i efektowną. Pokażemy rozwiązania dla właścicieli nawet najmniejszych skrawków ziemi lub parapetów oraz sposoby na to, jak cieszyć się uprawą i zbierać plony, nawet jeśli możemy poświęcić roślinom zaledwie parę minut.

Uczestnicy warsztatów w praktyce poznają zasady zakładania i pielęgnacji ogródków ziołowych. W ramach spotkania przewidujemy część praktyczną, której efektem będzie mini ogródek ziołowy znajdujący się przy siedzibie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Planujemy nasadzenia zarówno ziół wykorzystywanych w celach leczniczych, jak i kulinarnych.

Inicjatywa sfinansowana ze środków Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP w ramach programu EKO-INICJATYWY.

KIEDY: 26 maja godz. 9.00

GDZIE: siedziba PKWE ul. Bohaterów Westerplatte 18, Elbląg

ZAPISY: pkwe.k.zimnicki@warmia.mazury.pl

27 MAJA

SOBOTA W BIBLIOTECE - MAJ

Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95)

godz. 11:00-15:00 Rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)

godz. 12:00 Bulajowa sobota

Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)

godz. 12:00 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z rodzicami/opiekunami. Uczestnicy poznają zwyczaje bociana białego. Zajęcia będą inspirowane wierszem Marii Konopnickiej pt. “Bocian”.



28 MAJA

OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TANECZNE 2023

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 28 maja na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, czyli zawody w tańcu nowoczesnym Uczestnicy będą konkurować w różnych kategoriach m.in. hip-hop, disco-dance i show dance.

22. edycja Konfrontacji Tanecznych, to impreza, która co roku wzbudza wiele emocji i ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, jak i publiczności.

- Cieszymy się, z organizacji tej wyjątkowo widowiskowej imprezy, jaką są Konfrontacje Taneczne. Młodzi ludzie chcą zaprezentować umiejętności szerszej publiczności i jednocześnie stanąć do sportowej rywalizacji – mówią organizatorzy – Mamy nadzieję, że impreza jak co roku przyciągnie do Elbląga tancerzy specjalizujących się w różnych stylach. Co z pewnością wpłynie na widowiskowość, atrakcyjność – dodają organizatorzy.

Podczas Konfrontacji uczestnicy konkurować będą w kategoriach: hip-hop, disco-dance, inne formy tańca oraz stage dance, czyli: taniec współczesny, modern i show dance.

W turnieju oprócz solistów udział wziąć mogą duety, formacje i mini-formacje. Tancerze prezentować się będą w czterech kategoriach wiekowych: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i pow. 15 lat.

28 maja (niedziela) - start godz.: 9:30

sala sportowo-widowiskowa w CSE Światowid w Elblągu

28 MAJA

ELBLĄG NADAJE TON – TYDZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13:00-17:00, Stary Rynek – Festyn integracyjno-artystyczny z gościnnym udziałem Studia Artystycznego Katarzyny Panicz Szalone Małolaty

Na scenie zaprezentują się także m.in. dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, dzieci z Przedszkola „Ja Ty My”, dzieci z Przedszkola nr 15, podopieczni PSONI Koło w Elblągu, uczniowie Szkoły Muzycznej w Elblągu oraz zespół Fantastic z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.



28 MAJA

„PREZENT URODZINOWY” W GWIAZDORSKIEJ OBSADZIE W ŚWIATOWIDZIE

„Prezent Urodzinowy” Teatru Capitol w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy 28 maja na spektakl w gwiazdorskiej obsadzie aktorów, znanych jako mistrzów humoru.

Robin Hawdon PREZENT URODZINOWY (Birthday Suit)

Uważaj, o czym zamarzysz, nim zdmuchniesz świeczkę urodzinową!

Ta obłędnie śmieszna komedia niezaplanowanych sytuacji, mogłaby zdarzyć się naprawdę…

Dwa bliźniacze apartamenty luksusowego hotelu, sąsiadujące przez ścianę jak w lustrzanym odbiciu, mogą pomieścić nawet najbardziej ekscentryczny zestaw Gości: skłócone małżeństwo w separacji, włoskiego kelnera, który Włochem jest lub bywa, urzędnika państwowego czekającego na skandaliczny Prezent Urodzinowy, parę nieśmiałych samotnych serc umówionych przez biuro matrymonialne, egzotyczną Mimi – profesjonalistkę z agencji towarzyskiej, ekscentrycznego psychiatrę nieradzącego sobie z własnymi emocjami, atrakcyjną i elegancką bizneswoman, dziewiczą miłośniczkę romantycznej literatury nieopatrznie przeginającą z alkoholem i …? Długo by jeszcze wyliczać możliwości konfiguracji personalnych, wymykających się spod kontroli – choć aktorów na scenie wciąż jest jedynie pięcioro! Jak to możliwe? Gdy ukryte drzwi między pokojami okazują się niedomknięte, każdy może stać się kimś, kim wolałby być lub bardzo nie chciałby być…

Drogi Widzu – nie spuszczaj ich z oka i pozostań czujny w obu pokojach naraz do ostatniej minuty tego powalająco zabawnego zamieszania. Każdy komiczny niuans tej nakręcającej się mieszanki wybuchowej zagrany jest z niezwykłą precyzją i w szalonym tempie przez gwiazdorską obsadę aktorów znanych jako mistrzów humoru, pod czujną wodzą reżyserską Jerzego Bończaka.

28 MAJA

PERKUSYJNE OBLICZE „CARMEN”. EOK & DAINIUS PAVILIONIS

Numer 1 wśród dzieł Georgesa Bizeta, opera z jedną z najsłynniejszych femme fatale, historia z wszystkimi odcieniami namiętności. Jednym słowem „Carmen”, którą twórczo rozwinął po latach Rodion Shchedrin. Rosyjski kompozytor długo zastanawiał się, jak nadać swój styl arcydziełu Bizeta, a zarazem nie sprofanować oryginału. Wreszcie, postawił na nowatorską instrumentację – tylko instrumenty perkusyjne i smyczki – co okazało się strzałem w dziesiątkę. I mimo, że droga tej wersji „Carmen” do sukcesu nie była usłana różami (utwór początkowo zatrzymała radziecka cenzura), ostatecznie balet okazał się najsłynniejszym dziełem Shchedrina i pozostał nim do dziś. 28 maja zmierzą się z nim, w szkole muzycznej, Elbląska Orkiestra Kameralna i zespół perkusyjny, a wszystko pod wodzą Dainiusa Pavilionisa. Takiego muzycznego dialogu w ZPSM jeszcze nie było!

28.05.2023, niedziela, 18:00

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Dainius Pavilionis - dyrygent; zespół perkusyjny: Marek Czajka, Michał Jastrzębski, Maciej Lange, Szczepan Polewski, Mateusz Wiczyński; Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. G. Bizet/R. Shchedrin – Suita „Carmen”.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

28 MAJA

I ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncerty odbędą się w dniach 28 maja i 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!



POWRÓT KONCERTÓW ORGANOWYCH DO ELBLĄGA

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. – Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga, tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.

PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. – W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Durufle, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop, kierownik artystyczny Festiwalu.

28 maja usłyszymy prof. Krzysztofa Urbaniaka, zaś 4 czerwca wystąpią dla Państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu

2 CZERWCA

TRĄBA DELUKS

Trąba Deluks trąbi coraz mocniej i coraz bardziej de luks. Elbląskie zgrupowanie pozornie nie pasujących do siebie osobników poskutkowało energetyczną mieszanką folkloru, dżezu i punka. Chłopy coraz odważniej wygrywają skoczne ludowe melodie, jazzowe akordy i psychodeliczne solówki. W repertuarze pojawiło się kilka nowych piosenek. Repertuar został wydany na długogrającej w odtwarzaczu CD płycie kompaktowej, którą to płytę będzie można po koncercie obejrzeć, a nawet zabrać do domu.

Trąba trąbi w składzie :

Wojtek Haza na klarniecie, Szymon Zuehlke na saksofonach, Marek Łukaczyk na byku, Radek Szewczyk na gitarze, Bartek Krzywda na klawiszach, Marcin Siekierka na basie i Michał Ligęza na bębnach.

Piątek, 2 czerwca 2023 o 20:00, klub Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

3 CZERWCA

KATARZYNA WASILKOWSKA: SPOTKANIE DLA DZIECI

Są autorzy piszący dla dzieci i młodzieży, którzy potrafią tak pisać, jakby sami mieli tyle lat, co bohaterowie ich książek. Taką autorką jest Katarzyna Wasilkowska, z którą będzie można się spotkać w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj w sobotę, 3 czerwca, o godz. 12:00. Zapraszamy na spotkanie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wstęp wolny.

Będzie to spotkanie wokół książki pt. „Już, już!”. Preferowany wiek dzieci: 9+

Katarzyna Wasilkowska pisze dla dzieci i młodzieży. Każda z jej książek jest ciepło przyjmowana przez młodszych i starszych czytelników. Za debiut literacki „Jowanka i gang spod Gilotyny” autorka została nagrodzona Guliwerem w krainie Olbrzymów, a za powieść „Kobra” wyróżniona nagrodą im. Kornela Makuszyńskiego. Jej „Świat Mundka” został wpisany na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej, otrzymał wyróżnienie w Konkursie PS IBBY Książka Roku 2020 oraz nominację do nagrody Literacka Podróż Hestii. Za „Już, już!” otrzymała I nagrodę w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego oraz nominację do nagrody Literacka Podróż Hestii.

Oprócz wymienionych, jest również autorką książek: „Ryś miasta”, „Jowanka i Pierścień Kurantów”, „Noc strachów. Opowieści z ulicy Słonecznej”, „Kilka niedużych historii”, „Jagodowy dziadek”, „Niebajka o Mikołaju”, „Kobra”, „Baltazar wraca do domu”, „Królestwo, jakich wiele”, „Mleczak”. Autorka mieszka z najmłodszymi dziećmi, mężem fotografem, dwoma psami i kotem na podwarszawskiej wsi.

Na stronie wydawcy książek Katarzyny Wasilkowskiej, Wydawnictwa Literackiego, można przeczytać:

Mówi się, że jej twórczość cechuje bezpośredni styl, humor, wiarygodnie nakreślone osobowości bohaterów, a przede wszystkim głębokie zrozumienie psychiki dziecka.

O książce „Już, już!” z opisu wydawcy:

Lula to prawdziwa prymuska, świetnie się uczy, nie zaniedbuje obowiązków, a przy tym jest miła, życzliwa i ma tak sprytne palce, że chyba zostanie rzeźbiarką. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, bo na razie coś stanęło jej na drodze. Coś, co obudziło w niej bestię…

Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Książkowe drogowskazy”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki.



3 CZERWCA

KIOSK | MIKKA_MÓJ ULUBIONY ORGAN

3 czerwca o godz. 18 zapraszamy na wystawę, dzięki której nasz Kiosk stanie się prawie żywym organizmem. Mikka wyposaży go w swoje ulubione organy: żołądek, jelito grube, wątrobę, nerki, serce, płuca, dwie osobe półkule mózgowe, trzustkę i macicę.

Mikka (Joanna Fonferek-Grajek) od lat zajmuje się ceramiką - zawodowo, hobbystycznie i zarobkowo. W jej pracowni powstają głównie przedmioty użytkowe, które cieszą się ogromną popularnością. Skąd pomysł na wyprodukowanie ceramicznych wersji ludzkich organów wewnętrznych? Jak sama mówi - kiedyś chciała zostać lekarzem, ale trochę jej nie wyszło.

Pierwotnie był to pomysł na warsztaty, podczas których każdy uczestnik miałby wykonać swój ulubiony organ. Ostatecznie wykonała je sama i to jako... przedmioty użytkowe, bo każdy z nich może pełnić rolę wazonika. To też trochę odczarowanie naszego wnętrza, bo "same organy wewnętrzne, z jednej strony są brzydkie i mogą trochę obrzydzać, a z drugiej strony mogą być ładne i eleganckie".

I z tą ostatnią wersją spotkamy się w kiosku 3 czerwca.

Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląga.

4 CZERWCA

I ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu zapraszają na I Elbląski Festiwal Organowy. Koncert odbędzie się 4 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej 4 w Elblągu. Początek koncertów o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

POWRÓT KONCERTÓW ORGANOWYCH DO ELBLĄGA

I Elbląski Festiwal Organowy to powrót do tradycji lat 70/80 XX wieku, kiedy to z inicjatywy Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego koncerty organowe zagościły w Elblągu, Stegnie i Kwidzynie. – Mało kto pamięta, że przez kilka lat ETK było organizatorem koncertów fromborskich. Po latach powracamy do tej inicjatywy, lecz w nieco zmienionej formule. Koncerty tym razem zagoszczą w wyjątkowym miejscu na mapie Elbląga, tzn. w kościele pw. św. Wojciecha – mówi Teresa Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego.

WYJĄTKOWE MIEJSCE

Kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu został wzniesiony w latach 1901-1902 jako tzw. Kościół Jubileuszowy upamiętniający jubileusz 700-lecia obchodów śmierci św. Wojciecha. Zlokalizowany został w sercu Kolonii Pangritza, czyli na terenie dzisiejszej Zawady. Reprezentuje styl neogotycki. Szczególnym skarbem świątyni są organy zbudowane w 1903 roku przez znany w Prusach zakład budowy organów August Terletzki, którego właścicielem w tym czasie był Eduard Wittek. Są to obecnie najstarsze i najcenniejsze organy w mieście, które razem z dobrą akustyką wnętrza kościoła św. Wojciecha stanowią wyjątkową, spójną całość.

PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA

I Elbląski Festiwal Organowy będzie wspaniałą okazją do poznania tych historii i odkrycia piękna muzyki organowej. – W programie Festiwalu znajdą się występy znakomitych artystów, którzy zaprezentują różnorodny repertuar, od muzyki barokowej po dzieła współczesnych kompozytorów. Goście Festiwalu będą mieli okazję posłuchać utworów takich twórców, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger czy Maurice Durufle, a także improwizacje organowe – zapowiada Bartosz Skop, kierownik artystyczny Festiwalu.

4 czerwca wystąpią dla Państwa Aleksandra i Patryk Podwojscy. Początek koncertu o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu



7 CZERWCA

STAND-UP: RAFAŁ BANAŚ

"Szakal 3 lub 4 - Nie ze mną te numery" To najnowszy program Rafała, w którym po raz kolejny z nutką fantazji i odrobiną komediowego science-fiction opowiada o swoich obserwacjach współczesnego świata. Nie zabraknie prawdziwych historii, w których szczerość i życiowe nauczki przeplatają się z abstrakcyjnymi anegdotami i barwnymi postaciami, które Rafał odgrywa z oscarową sprawnością. Podczas występów Szakal bez problemu nawiązuje kontakt z publicznością i swoimi historiami przenosi widownię do własnego świata, w którym każdy z łatwością znajduje coś dla siebie. Opowiada jak radzi sobie z własnymi osobistymi problemami oraz podsuwa niekoniecznie praktyczne pomysły naprawiania świata. „Tak oryginalnego, lekko rzucającego abstrakcją w prozaiczne momenty życia jak Rafał w Polsce stand-upera nie ma!” - ktoś z publiczności.

7 czerwca 2023 o godz. 19:00, Klub MJAZZGA, ul. Kowalska 1-2C

8 CZERWCA

RFC POLAND 2023

Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy terenowej na trzecią już Polską edycję niezapomnianego rajdu z serii Rainforest Challenge. Ponownie spotykamy się na terenach Elbląga i okolic. Gwarantujemy potężną dawkę pozytywnych emocji nie tylko dla zawodników, którzy będą mieli za zadanie pokonać szereg różnorodnych widowiskowych przeszkód, ale i dla widzów, którzy jak na dłoni będą mogli obserwować zmagania aut terenowych startujących w jednym czasie.

8 czerwca 2023 o godz. 08:00, Modrzewin



14 CZERWCA

STAND-UP TOMASZ BORAS - PROGRAM „SPISEK PRZECIWKO SOBIE”

Zapraszamy na wieczór stand-up comedy!

Tomasz BORAS to jeden z najoryginalniejszych komików na polskiej scenie. Przewrotny, zaskakujący, a przede wszystkim piekielnie zabawny. Zwycięzca Antrakt Stand-up Festiwalu 2016 oraz laureat 2 miejsca na Festiwalu Komedii Szpak w 2018. Od tamtej pory regularnie występował na scenach całego kraju. Ma za sobą również występy zagraniczne dla europejskiej Polonii oraz udział w produkcjach komediowych w Polsacie, TVN i Comedy Central. Specjalizuje się głównie w krótkich żartach zwanych one-linerami, którymi celnie punktuje zarówno rzeczywistość, jak i nierzeczywistość, bo nie stroni też od absurdu. Do świata komedii wdarł się jak burza i teraz, po trzyletniej przerwie, powraca jak huragan, ze swoim nowym programem pt. "SPISEK PRZECIWKO SOBIE". Poza Borasem wystąpi również suport.

*Występ przeznaczony jest dla osób dorosłych.

*Podczas występu obowiązuje zakaz nagrywania audio oraz video.

*Osoby przeszkadzające mogą zostać wyproszone bez możliwości zwrotu biletów

Środa, 14 czerwca 2023 o 19:00, klub Mjazzga, ul., Kowalska 1-2 C

15 CZERWCA

KONCERT PONAD CHMURAMI W ELBLĄGU

Zapraszamy na koncert zespołu Ponad Chmurami, podczas którego usłyszą Państwo zarówno autorskie kompozycje artystów do polskich poetek - Marii Konopcnickiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wiesławy Kwinto-Koczan i Hanny Woś-Dewińskiej z najnowszej autorskiej płyty zespołu, której premiera odbyła się w czerwcu 2021 roku.

Podczas koncertu usłyszą Państwo także utwory Bułata Okudżawy oraz Leonarda Cohena w polskich tłumaczeniach. "Ponad Chmurami" wciąż przemierza koncertowe szlaki, grając kilkadziesiąt koncertów rocznie w całej Polsce. Zawsze bardzo dobrze odbierani przez widzów. W zgromadzonej publiczności wyzwalają naturalne emocje, od śmiechu do łez.

Wystąpili jako goście specjalni na Międzynarodowym Festiwalu im. Bułata Okudżawy, gdzie ich występ zachwycił m.in. żonę Okudżawy. Poza występami na terenie całej Polski mają na swoim koncie wydanych kilka płyt CD, w tym najnowszą Czas nic nie zmienił wydaną w łódzkim wydawnictwie Dalmafon.

Podczas koncertu Państwa uwagę zwróci niepowtarzalny głos wokalistki grającej także na gitarze, ukulele oraz instrumentach perkusyjnych (Kasia Jacuk) wraz z delikatnym akompaniamentem gitary (Nikodem Jacuk). Zespołowi towarzyszy wiolonczelista (Adam Garnecki) oraz profesjonalny realizator dźwięku (Dominik Łochnicki).

15.06 // 19:00 // Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Sala koncertowa "U św. Ducha", Elbląg

15 CZERWCA

MAŁA GALUNIA STANDUPIKU

Zapraszamy na pierwszy w tym roku plenerowy stand-up w pięknej okoliczności widokowej, czyli w ogrodzie Willi Piękny Widok w Elblągu! Na scenie Mała Galunia Standupiku: Damian Skóra, Maciek Adamczyk, Arkadiusz Jaksa Jakszewicz oraz Bartosz Zalewski! Wyżej wymienieni zaprezentują Państwu swoje najnowsze żarty z najnowszych programów. Myślimy, że to będą też najlepsze żarty w historii świata. Nie wiemy którego, ale myśl taka jest. Poniżej opisy komików, które rzadko kto czyta, ale opisy powinny zawsze jakieś być.

Damian Skóra

To osoba rzutka, krzepka, ochocza oraz łysa, trochę nerwus. Posiada balkon, ale kiedyś chciałby psa. Ma na koncie kilka wygranych konkursów komediowych, występów telewizyjnych oraz materiałów umieszczonych na youtube i płatnych platformach. Jego ostatni program "Ma Pan rację, przepraszam" cieszy się bardzo dobrymi recenzjami - oszczędnie gospodaruje tam wulgaryzmami, aby ustąpić miejsce większej ilości absurdu i obserwacjom wychodzącym poza kanon "co te kobitki mają w tych torebkach".

Maciek Adamczyk

Ważny element tej układanki. Wymyśla i opowiada żarty by móc od kwietnia do września, z przerwami oczywiście, siedzieć na działce. Gotuje, głównie z tego co mu wyrośnie w warzywniaku. Prowadzi audycje radiowe, najchętniej gotując na działce. Nic nie wygrał. W niczym nie brał udziału (to jest kłamstwo, ale nie będziemy za bardzo się z niego tłumaczyć). Ot tak se żyje o.

Arkadiusz Jaksa Jakszewicz

Rudobrody, przeniesiony w czasie, krasnal z Warmii, co z Twojego ogrodu rzodkiew kradł nocy ciepłej, październikowej. Miłośnik tatuaży ręką szturchanych. Jedyny prawdziwie rudy w sercu komik w Polsce, który występuje w Comedy Central. Sam produkuje witaminę D, a wolnej chwili przenosi się do wczesnego średniowiecza, gdzie zmienia historię. Ale takie mało znaczące fakty, bo bawi go ogólna nieporadność ludzkości. Wiedzie szczęśliwe życie podróżnika, jest wyposażeniem taboru. Zdobył nagrodę na najlepszym festiwalu FAMA w Świnoujściu, zajął kiedyś III miejsce w konkursie - Stand-up Łódź Chalange, dzięki czemu 12 tys. ludzi jednocześnie mogło usłyszeć jego najsłabszy żart o martwym ciągu. I tego wieczoru go nie powie, bo powie same nowe żarty z programu Kosmos Bajka Prowokacja. Zdobył w zeszłym roku wymarzoną "Złotą Szpilkę" - Grand Prix 43. Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.

Bartosz Zalewski

Urodzony we Wrocławiu, zamieszkały we Warszawie, sercem trzeciego świata drugiej kategorii obywatel, nakazem poszukiwany. Występuje od 2010, nie roku lecz wrażenia przypisanemu tej liczbie. Ma na koncie występy telewizyjne, roasty, nagrania solowe, podcasty i stanowczo za mało pieniędzy, proszę mu je dać. Obecnie zaprasza na swój kolejny solowy program komediowy pt. "Jako przejaw przemocy społecznej", który bierze pod lupę małe rzeczy i patrzy z dala na te większe. A ponieważ my sami jesteśmy średni pozostaje nam tylko cieszyć się że ścierające się płyty tektoniczne wyzysku zostawiają nas w spokoju. Czyżby? Możliwość zakupu smyczek, książek i koszulek po występie.

15 czerwca 2023 o godz. 20:30, Willa Piękny Widok, Generała Józefa Bema 53

16 CZERWCA

JEDYNY TAKI WIECZÓR Z VIVALDIM - VIVALDISCO

Jak Vivaldi to disco, jak disco to Vivaldi! Jednym słowem „Vivaldisco” – widowisko z „Czterema porami roku” na miarę XXI wieku. Niegdyś w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, niebawem, bo 16 czerwca, zagości w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. W rolach głównych Karolina Nowotczyńska (skrzypce), Paula Preuss (skrzypce) oraz Elbląska Orkiestra Kameralna – dzięki nim będziemy świadkami wyjątkowej podróży po twórczości najsłynniejszego księdza w historii muzyki. I to podwójnej – z jednej strony w Teatrze zabrzmią dźwięki oryginalnych „Czterech pór roku”, z drugiej uwspółcześniona wersja vivaldowskiego arcydzieła autorstwa brytyjskiego kompozytora Maxa Richtera. Taki koncert z Vivaldim zdarza się tylko raz!

16.06.2023, piątek, 19:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Wykonawcy: Paula Preuss – skrzypce, Karolina Nowotczyńska – skrzypce, Elbląska Orkiestra Kameralna.

W programie m.in. A. Vivaldi – Cztery pory roku; A. Vivaldi – Cztery pory roku w opracowaniu Maxa Richtera.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

16-18 CZERWCA

ELBLĄSKIE ŚWIĘTO MUZYKI 2023

EŚM 2023 - koncerty, projekcje, warsztaty i... dużo radości!

Zapraszamy na 5. edycję wydarzenia, którego najważniejszą intencją jest wyjście z muzyką na ulice wprost pod nadciągające uszy elblążan i turystów.

W tym roku dzięki głosom w Budżecie Obywatelskim osób przychylnych inicjatywie dzieje się więcej i tym bardziej liczymy na mnóstwo fajnych, kulturalnych emocji jak największej grupy odbiorców.

PROGRAM:

16 CZERWCA, GODZ.17:00

- Muzyczna Parada Uliczna (zmotoryzowana)

Wesoły autobus, stare amerykańskie auta i motocykle.

Trasa: Hala WS - Grunwaldzka - Hetmańska - 12 Lutego - Płk. Dąbka - Odrodzenia i potem zobaczymy.

17 CZERWCA, GODZ. 15:00-23:00

- Piknik kulturalny - Góra Chrobrego

Strefa Animacji Dziecięcych (SAD), Strefa Hamaków | DJ Set, Szkicologia, Strefa Gastro

18:00 - koncert GROOVNO | Scena Główna

19:30 - koncert KLAWO | Scena GCH

21:00 - koncert SKUBAS | Scena Główna

Do Bażantarni będzie można dojechać specjalnym muzycznym starymwagonem tramwajowym N2!

18 CZERWCA, GODZ. 14:00-22:00

- Finał EŚM 2023, Stare Miasto

14:00-18:30 Prezentacje Uliczne | Strefy

15:00-18:00 Strefa Animacji Dziecięcych (SAD)

16:00 - warsztaty tworzenia małych instrumentów i przeszkadzajek na paradę (SAD)

17:00 - koncert dla dzieci CZEREŚNIE (SAD)

19:00 - Muzyczna Parada Uliczna (piesza - ulicami Starego Miasta)

Elbląska Orkiestra Wojskowa i artyści oraz odbiorcy uczestniczący w EŚM2023

20:00 - koncert na finał VITO BAMBINO | dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

Udział we wszystkich wydarzeniach EŚM2023 jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów (ilość uczestników) - na koncert Vito Bambino obowiązują bezpłatne wejściówki - dystrybucja w wyznaczonych punktach. Udział w warsztatach w ramach imprezy ograniczony (ilość uczestników) - do wykorzystania przygotowanych materiałów warsztatowych.



19 CZERWCA

METALLICA&SYMPHONY SCREAM INC.

Zapraszamy Was na niezapomnianą muzyczną podróż, podczas której zatracicie się w dźwiękach legendarnego zespołu Metallica! Doświadczycie wyjątkowego koncertu, w którym zespół Scream Inc. wraz z ukraińską orkiestrą symfoniczną przedstawią symfoniczne wersje największych hitów zespołu, uwiecznione na niezapomnianej płycie S&M z 1999 roku. Aranżacje utworów przygotował nie kto inny, jak Michael Kamen - słynny kompozytor muzyki filmowej oraz Andriy Liutyi, perkusista zespołu. Scream Inc. to jeden z najwybitniejszych tribute bandów zespołu Metallica na świecie, a ich koncerty to prawdziwe muzyczne spektakle, które już na stałe wpisały się w historię rocka. Od początku swojej działalności zespół zagrał ponad tysiąc koncertów w Europie, w tym w takich krajach jak Niemcy, Austria, Czechy, Estonia, Grecja, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Polska i Ukraina, wyprzedając sale koncertowe. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji! Zarezerwujcie bilety już teraz, aby móc uczestniczyć w wydarzeniu, które z pewnością zrobi na Was niezapomniane wrażenie!

19 czerwca 2023 o godz. 19:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka, ul. Teatralna 11

20 CZERWCA

STAND-UP: „WIDZĘ TO INACZEJ” PAWŁA CHAŁUPKI

Paweł Chałupka powraca z nowym programem „Widzę to inaczej”.

Paweł Chałupka - Zdobył serca widzów prawdziwymi historiami z życia z czasów pracy w gastronomii, jednak pod maską frustrata skrywa skrzydlatą duszę i pięknie pokręcony umysł. Nie zdziwcie się, jeśli jego występ nagle zacznie wykraczać znacznie poza ramy tradycyjnego stand-upu. Wystąpi również support.

*Podczas występu obowiązuje zakaz nagrywania audio oraz video.

*Osoby przeszkadzające mogą zostać wyproszone bez możliwości zwrotu biletów.

*Występ przeznaczony jest dla osób dorosłych.

*Nie ma konieczności drukowania biletów, mogą one zostać przedstawione w formie elektronicznej.

*Pojawienie się na wydarzeniu po planowanej godzinie startu oznacza brak gwarancji numeru miejsca z biletu. Można będzie zająć miejsce wskazane przez obsługę lub dowolne wolne miejsce na sali.

20 czerwca 2023 o godz. 19:00, Klub MJAZZGA, ul. Kowalska 1-2C

21 CZERWCA

NOC KUPAŁY 2023

Nocą Kupały rozświetlimy rzekę Elbląg. Zapraszamy 21 czerwca do świętowania najkrótszej nocy w roku.

Słowiańska tradycja

Słowiańskie święto obchodzone w nocy z 21 na 22 czerwca, czyli podczas najkrótszej nocy w roku, w różnych regionach Polski nosi różne nazwy. Mamy więc Noc Kupały, Sobótkę, Palinockę. W tradycji było to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości.

Tradycją było puszczanie tej nocy przez dziewczęta wianków z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie zamążpójście.

Noc Kupały świętować będziemy na Przystani Grupy Wodnej.

O 22.00 wypływamy na rzekę i puszczamy wianki. Z perspektywy wody to będzie wspaniały widok.

Do Państwa dyspozycji oddajemy nasz sprzęt pływający. Rezerwacje przyjmujemy online: https://grupawodna.pl/noc-kupaly-2022/

Koszt to 2 godziny pływania w cenie 1 godziny. Pamiętajcie - płacicie za sprzęt, nie za liczbę osób nim płynącą.

– rower wodny – 50 zł

– kajak – 20 zł

– motorówka – 180 zł

WAŻNE!!!

Tylko opłacone online rezerwacje będą przez nas honorowane. Jeśli nie zostaną opłacone, zwalniamy w systemie rezerwacyjnym sprzęt dla osób zainteresowanych udziałem w imprezie.

23 CZERWCA

OGNISKO INTEGRACYJNE VOL. 2 | DKF IM. A. MUNKA

Tak się bawi DKF! A dokładnie Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka. Zapraszamy wszystkich widzów (nie tylko klubowiczów) na ognisko integracyjne. 23 czerwca o godz. 18:00 czekamy na Was w wiacie Ania (Bażantarnia) - czekają nas leśne o filmach rozmowy!

To druga edycja integracyjnego ogniska. Spotykamy się w innych niż kinowe okolicznościach, żeby porozmawiać o filmach, poznać się, a w tym roku również świętować urodziny DKF-u. To już 45 lat, odkąd naszym patronem został Andrzej Munk.

Więcej informacji wkrótce!