Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie braniewskim. Kalendarz imprez

CO: Wernisaż wystawy "Corpus Christi"

GDZIE: Muzeum Mikołaja Kopernika

KIEDY: 26 maja o 11

Muzeum Mikołaja Kopernika zaprasza na oficjalne otwarcie nowej wystawy czasowej, która prezentowana jest w Dziale Historii Medycyny - Szpitalu św. Ducha. Jest to kolejna niezwykła wystawa, której kuratorką jest dr Jowita Jagla. Ekspozycja powstała jako znak pamięci o religijnym charakterze Szpitala św. Ducha, jak i o dotkniętych licznymi chorobami żyjących tu pensjonariuszach. – Tą wystawą chcielibyśmy przypomnieć ową szczególną, mistyczną unię cierpienia między człowiekiem wykluczonym a Chrystusem. Przedstawić tak ważną w modlitewnym doznaniu "upodloną" cielesność Jezusa, w wybranych aktach scenicznych Pasji. Na ekspozycji prezentujemy m.in.: bolesne krucyfiksy, pełne ekspresji ujęcia zdeformowanego ciała Chrystusa, ciała zakrwawionego, poniżonego, zdegradowanego, anatomicznie zniekształconego (Ecce Homo, Biczowanie, Chrystus w ciemnicy, Chrystus Spętany), przedstawienia cierpiącej Marii trzymającej na kolanach zmarłego Chrystusa (tzw. Piety) i sceny złożenia do grobu. Dziełom sztuki towarzyszą średniowieczne i barokowe utwory literackie o tematyce pasyjnej, a także barokowa muzyka pasyjna – przekazują organizatorzy.

Wystawę będzie można oglądać do lutego przyszłego roku.

CO: Bałtycki Teatr Różnorodności

GDZIE: BCK

KIEDY: 26 maja

Bałtycki Teatr Różnorodności Powraca do Braniewa.

Po sukcesie spektaklu „Boeing Boieng” w Braniewskim Centrum Kultury już 26 maja zagości na tej scenie druga część historii o upartej służącej, czyli „Pomoc domowa”.

Mieszkanie, dwie sypialnie, mąż, żona… kochanek i kochanka. To tylko zapowiedź prawdziwej farsy, jednej z najzabawniejszych, jakie można zobaczyć na scenie teatru.

Nadia, czyli tytułowa pomoc domowa, zrobi wszystko, aby jej szefowa Olga się nie dowiedziała, że Norbert, mąż Olgi, zaprosił na noc kochankę. Niestety to nie koniec zamieszania. Nadia nie może też zdemaskować Olgi, która postanowiła spędzić tę noc w objęciach obcego mężczyzny. Oczywiście w tajemnicy przed swoim mężem. Jednym słowem: zapowiada się prawdziwa komedia omyłek, która święci triumfy na wielu europejskich scenach. Teraz czas na Braniewo. Ten sam autor, tłumacz i reżyser, a przede wszystkim doskonała Sylwia Ogryzek w roli Nadii są gwarantem prawie trzech godzin prawdziwego, niczym nieskrępowanego śmiechu.



CO: Braniewski Dzień Dziecka - Razem Tworzymy Rodzinę

GDZIE: Teren Stadniny Miejskiej w Braniewie (ul. Moniuszki)

KIEDY: 27 maja, godz. 11.00 -15.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie łączącej pokolenia oraz trzy ważne okoliczności: Dzień Dziecka, Dni Rodziny oraz Dzień Matki. 27 maja czekają na Was następujące atrakcje: bezpłatna strefa dziecka, a w niej m.in. malowanie twarzy, dmuchańce oraz bajkowe maskotki, występy sekcji BCK, przejażdżki konne i Hobby Horse, animacje i konkursy dla rodzin, rodzinny grill oraz słodki poczęstunek, stoiska z zabawkami, strefa fit (warsztaty, spotkanie z dietetykiem).

CO: Warsztaty "Wszystko jest w głowie"

GDZIE: Miejska Biblioteka w Pieniężnie

KIEDY: 30 maja od 16:30 do 18

Dnia 30 maja o godz. 16.30 w Pieniężnie odbędą się kolejne bezpłatne warsztaty, pt. "Wszystko jest w głowie", z psychologiem, terapeutą, Panią Hanną Górecką. – Podczas spotkania porozmawiamy o sile pozytywnego myślenia. Serdecznie zapraszamy! – przekazują organizatorzy.

CO: Konkurs na Warnijski kunsztyk

GDZIE: organizatorem konkursu jest Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii

KIEDY: zgłoszenia do 31 maja

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. – I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane chcemy promować, ale także, aby promowały region jako symbole jego tradycji, historii oraz dzisiaj – mówi Andrzeja Abako, przewodniczący Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii, starosta olsztyński. – Dlatego zachęcam naszych przedsiębiorców do zgłaszania swoich kunsztyków, a jest ich na Warmii wiele. Na zgłoszenia do pierwszej edycji czekamy do 31 maja. Jednym z celów Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii jest rozwój gospodarczy regionu w oparciu o ścisłą współpracę jej członków – 33 samorządów z lokalnymi przedsiębiorcami w obszarach powiązanych z turystyką. Daje ona wiele możliwości, bo „lokalność” zawsze i wszędzie dobrze się sprzedaje. Potrzebne są tylko pomysły, otwarci na wyzwania przedsiębiorcy i marketing, oparty na rozpoznawalnej marce.

CO: Jubileusz Elewarr

GDZIE: Amfiteatr Miejski im. Henryka Mrozińskiego

KIEDY: 3 czerwca od 13 do 22

Już 3 czerwca w Braniewie świętujemy Jubileusz powstania Elewarr sp. z o.o. W programie: 14:00 – piknik rodzinny, 16:15 – Contra Mundum, 17:30 – Wyniki konkursu na najładniejsze stoisko kół gospodyń wiejskich, 18:30 – Mateusz Ziółko, 20:00 – Golec uOrkiestra, 22:00 – Gesek. Wstęp na wydarzenie jest wolny.



