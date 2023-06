Czytam, bo lubię: Anna Krystaszek „Pustelnia mordercy. Nieczystość”

W okolicach Dukli zamordowanemu wyłupiono oczy, obcięto język i uszy. Jeśli jesteście gotowi na dalszy ciąg tej makabrycznej historii, koniecznie sięgnijcie po „Pustelnię Mordercy. Nieczystość” Anny Krystaszek.

Po dwóch poprzednich thrillerach psychologicznych autorka wraca z kolejną mrożącą krew w żyłach historią. Pisarką jest z zamiłowania – na co dzień pracuje jako pedagog i socjoterapeuta. Doświadczenia zdobyte podczas blisko piętnastoletniej pracy terapeutycznej stanowią inspirację w jej twórczości literackiej.

W swoich książkach Anna Krystaszek stara się koncentrować na motywacjach bohaterów, które wynikają z ich trudnych przeżyć w przeszłości. Wcześniej napisała „W cieniu terapeutki. Zazdrość” oraz „Wizje. Gniew”, które spotkały się z rewelacyjnym przyjęciem czytelników. „Pustelnia mordercy. Nieczystość” to kolejny tytuł serii inspirowanej siedmioma grzechami głównymi.

Tym razem częstochowska autorka zabiera nas do Dukli, w okolice pustelni św. Jana, otoczonej gęstwiną lasów, gdzie czterdzieści lat wcześniej stało się coś strasznego. W lesie nieopodal pustelni znaleziono okaleczone zwłoki mężczyzny. Ofiara to ksiądz Tomasz, dobry znajomy prokuratora Hejdy i policjantów z częstochowskiej komendy. Pogodny, otwarty i bardzo lubiany przez wszystkich. A jednak komuś się naraził. I to tak bardzo, że przypłacił to życiem. Zamordowanemu wyłupiono oczy, obcięto język i uszy… Ksiądz Tomasz dużo wiedział o swoich wiernych. Ufali mu, powierzali podczas spowiedzi największe sekrety. Pewni, że choćby najmroczniejsze, nigdy nie wyjdą na jaw. Rusza śledztwo, do akcji wkracza komisarz Szulc „Czarny”. W tym samym czasie w okolicach Częstochowy z rzeki wyłowiono ludzki korpus. Badania potwierdziły, że to poszukiwana od tygodnia młoda kobieta. Kolejne przerażające znalezisko, kolejne okaleczone zwłoki. Czy te zbrodnie są ze sobą powiązane? Kto zapłaci najwyższą cenę za tamte tragiczne wydarzenia? I najważniejsze: dlaczego ksiądz Tomasz dzień przed śmiercią tak bardzo nalegał na spotkanie z „Czarnym”?

„Pustelnia mordercy. Nieczystość” to trzymająca w napięciu opowieść o tym, jak zło rodzi zło. Trzeba tu zaznaczyć, że jest to pozycja raczej dla osób o mocnych nerwach, ponieważ pełno w niej bardzo szczegółowych, brutalnych opisów zbrodni, które działają na wyobraźnię. Podobnie jak w przypadku poprzednich książek, motywem przewodnim powieści są przede wszystkim ludzkie słabości, jednak wiele uwagi częstochowska pisarka poświęca także niezabliźnionym ranom z przeszłości – bolesnym doświadczeniom z dzieciństwa i przeżytym traumom, które odciskają piętno na dorosłym życiu bohaterów. Historię poznajemy z perspektywy kilku postaci: zarówno protagonistów, jak i antagonistów. Co ciekawe, sprawca zabójstw w tej powieści zostaje ujawniony szybciej, niż odkrywają go policjanci. Dzięki temu jednak dowiadujemy się o motywacjach jego czynów, a to wszystko oczami jego matki – kobiety, która, chociaż wiedziała o jego morderstwach, to za wszelką cenę chciała go chronić. Natomiast sceneria, jaką jest pustelnia św. Jana położona na wzgórzu Zaśpit w województwie podkarpackim, nadaje powieści wyjątkowego klimatu.

Jeżeli lubicie mocne thrillery psychologiczne i jesteście żądni wrażeń, to „Pustelnia mordercy. Nieczystość” jest książką dla was.

Agata Tupaj