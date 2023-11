Kolizja z dzikim zwierzęciem. Jak uniknąć? Co robić, gdy dojdzie do wypadku?

Sarna, dzik, łoś na drodze? Kolizja z dzikim zwierzęciem to poważne zagrożenie, z którym może spotkać się każdy kierowca, zwłaszcza zimą, kiedy leśne zwierzęta wabi sól drogowa. Jak uniknąć wypadku i co robić, gdy już do niego dojdzie?

Pierwszym i najważniejszym sposobem na zapobieganie kolizjom ze zwierzyną leśną, jest ostrożność. Kierowcy powinni zachowywać odpowiednią prędkość, szczególnie w obszarach oznaczonych znakiem drogowym A-18b, który ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt i zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Ostrzegawczy znak drogowy A-18b — „Uwaga, dzikie zwierzęta” — stosuje się, oznaczając miejsca, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, widząc go, kierowca powinien ograniczyć prędkość, by w razie spotkania leśnej zwierzyny, miał odpowiednio dużo czasu na reakcję.





Warto zaznaczyć, że zwierzęta najbardziej aktywne są w godzinach świtu i kiedy się ściemnia. Wabić może je sól drogowa, pożywienia mogą szukać na poboczach, a napotkanie jednego zwierzęcia, powinno dać nam sygnał, że w pobliżu mogą być kolejne, ponieważ sarny czy dziki żyją w stadach. Więcej na temat zagrożenia powiedzą nam tabliczki podznakowe — T-1 wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego (jeżeli jej nie ma, odległość od miejsca niebezpiecznego to od 150 do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h i do 100 m na pozostałych drogach), T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo (spotkamy ją, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m) i T-3 wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

Policjanci nie ukrywają, że przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt jest przeważnie nadmierna prędkość, która ogranicza możliwości manewru w przypadku pojawienia się zwierzęcia na drodze oraz zwiększa dystans potrzebny do zatrzymania rozpędzonego auta, a zwierzę oślepione przez światła reflektorów rzadko ucieka, w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.

Kolizja ze zwierzyną leśną. Co robić?

Jeżeli już spotkało cię nieszczęście — kolizja ze zwierzyną leśną — zjedź na pobocze, wystaw trójkąt ostrzegawczy i zabezpiecz miejsce zdarzenia. Jeżeli są osoby ranne, postaraj się udzielić im pierwszej pomocy. Za każdym razem, gdy dojdzie do wypadku, w tym zderzenia z łosiem, sarną czy dzikiem, należy zawiadomić służby — nawet kiedy nie ma rannych, a szkody materialne są niewielkie. Policjanci bowiem sporządzą odpowiednią dokumentację i powiadomią służby odpowiedzialne za zabranie zwierzęcia z drogi.

Pod żadnym pozorem nie przemieszczaj i nie usuwaj z jezdni potrąconego lub martwego zwierzęcia samodzielnie. Nie dotykaj go i czekaj na przyjazd policji — dzikie zwierzę w obliczu zagrożenia może zaatakować, a kolejnym zagrożeniem jest wścieklizna, na którą może chorować.

Kolizje ze zwierzyną leśną są nieprzewidywalne, ale odpowiednia ostrożność i znajomość zasad postępowania w takich sytuacjach może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Pamiętaj o zachowaniu spokoju i odpowiedzialności w przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem. Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od świadomości i rozwagi każdego kierowcy.