Postęp prac na przekopie Mierzei Wiślanej: Trwa pogłębianie kanału [VIDEO i ZDJĘCIA]

Na terenie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską praca nieustannie wre. Pierwsze jednostki mają przepłynąć przez nowy kanał już w przyszłym roku, ale na jakim etapie inwestycja jest obecnie?

Zakończyliśmy prace kafarowe na falochronie wschodnim, wykonaliśmy 921 metrów bieżących grodzy, a obecnie trwają prace kafarowe związane z pogrążaniem ścianki na głowicy. Jednocześnie prowadzimy prace narzutowe, których mamy wykonane około 50 procent. Dodatkowo układamy prefabrykaty typu x-blok plus, których ułożonych mamy na falochronie wschodnim około 20 procent. Prefabrykaty są układane po to, by rozpraszać fale i przejmować ich energię kinetyczną, a w konsekwencji ochraniać narzut przed rozmyciem w przyszłości — tłumaczy Bartosz Zabłocki, kierownik robót hydrotechnicznych.

I dodaje: — Dzięki ciężkiej pracy kolegów z działu mostowego, otwarty został Most Południowy, co pozwoliło na przekierowanie ruchu z drogi wojewódzkiej poprzez most, a nam na wznowienie prac kafarowych oraz instalację mikropali. Mają one za zadanie wzmocnienie nośności grodzic stalowych — jest to jedna z ostatnich faz budowy kanału. Po instalacji mikropali zostaną zamontowane oczepy żelbetowe, a następnie będzie można wykonać roboty czerpalne i docelowo puścić wodę w kanale.

— Kanał żeglugowy i śluza to kluczowe miejsce dla inwestycji, jaką jest Przekop Mierzei Wiślanej. To dzięki niemu jednostki pływające będą mogły się dostać od strony Morza Bałtyckiego do Zalewu Wiślanego i na odwrót. Prace w tym miejscu idą pełną parą. Zakończono już zbrojenie i betonowanie dna śluzy kanału żeglugowego. Obecnie trwa zbrojenie i betonowanie ścian. W część południowej kanału prowadzone jest zbrojenie kieszeni śluzy i kanałów obiegowych oraz betonowanie kanałów obiegowych — wyjaśnia Magdalena Kierzkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni.

A Mariusz Sasin z konsorcjum NDI/Besix informuje: — Rozpoczęliśmy prace pogłębiarskie na kanale żeglugowym. Specjalnie w tym celu sprowadziliśmy jedną z najnowocześniejszych maszyn w Europie, a na pewno najnowocześniejszą w Polsce, dedykowaną ściśle do tego zadania. W najbliższym czasie planujemy wykonanie prac pogłębiarskich do śluzy północnej. Następnie przeniesienie pogłębiarki na Zalew Wiślany i wykonanie kanału od strony południowej również aż do wrót śluzy. W finale — na koniec tego roku — dokonamy pełnego przekopania kanału żeglugowego.

W ubiegłym miesiącu do użytku oddano jeden z mostów, teraz prace skupiły się na drugim z nich — północnym. Wykonano już jego stalową konstrukcję, a bliskie ukończenia są korpusy i skrzydełka podpór, zamontowano też część elementów wyposażenia obiektu.

Bartosz Zabłocki zauważa, że mimo kapryśnej pogody, prace nie ustają.

— Ostatnio mieliśmy do czynienia z wysokimi temperaturami, co sprzyjało burzom, szkwałom, a to utrudniało pracę. W tym czasie wykonywaliśmy zadania na lądzie, dlatego możemy powiedzieć, że w dalszym ciągu idziemy zgodnie z harmonogramem — przyznaje kierownik robót hydrotechnicznych.

Prace trwają też w rejonie sztucznej wyspy i te związane z budową instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Kapitanatu. Wykonano też instalację oświetleniową mostu południowego oraz dróg prowadzących od niego w stronę Sztutowa i Krynicy Morskiej.

A co jest jeszcze do zrobienia?

— W najbliższych miesiącach zaplanowane jest zakończenie prac kafarowych na obu falochronach na Zatoce Gdańskiej. Kontynuowane będą roboty żelbetowe na koronie falochronu zachodniego oraz w jego części lądowej. W rejonie kanału żeglugowego prowadzone będą prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem ścian śluzy. Montowane będą elementy mechaniki — szyny dolne, boczne i górne, a od sierpnia rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej bram. W dalszym ciągu prowadzone będą prace przy moście północnym — odpowiada Magdalena Kierzkowska.

To jeszcze nie wszystko.

W planach są jeszcze dalsze prace związane z instalacjami elektrycznymi teletechnicznymi i sanitarnymi. Natomiast na sztucznej wyspie kontynuowane będzie między innymi pogrążanie ścianek szczelnych, montaż ściągów, czy wykonywanie geotub.

— Już niedługo w pełni zobaczymy kształt kanału żeglugowego. Będzie to możliwe po zakończeniu wbijania ścianek, mikropali i uciągleniu całej konstrukcji kanału południowego — zapowiada kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.