Warto Przeczytać: Helena Lenckowska „W krainie Amelki i Wicka. Bajki i opowiadania spod skrzydeł Białego Orła” [RECENZJA]

Autorka Helena Lenckowska (Murawska), mieszkanka Elbląga, urodziła się na wsi. Wśród jezior i pagórków Pojezierza Brodnickiego znajduje się jej dom rodzinny. Jako dziecko marzyła o imieniu Amelia. W szkole podstawowej jako jedyna uczennica przeczytała wszystkie książki znajdujące się w bibliotece szkolnej. Studiowała bibliotekoznawstwo i informację naukową w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyła także trzyletnie Studium Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Pracowała wiele lat wśród książek.

Pierwszy tomik poezji „Okruchy życia, okruchy wiary” wydała w 2014 roku, natomiast książkę dla najmłodszych „Wiersze i opowiadania. Malowniczy świat dzieci” w 2020 roku. „W krainie Amelki i Wicka. Bajki i opowiadania spod skrzydeł Białego Orła” to jej drugi tomik dla dzieci. Wśród legend młody czytelnik znajdzie takie tytuły, jak „Postrzyżyny Ziemowita”; „Bazyliszek”; „Toruń w legendzie” czy „Piekarczyk” – legenda z miasta Elbląga. Opowieści babci Heleny natomiast to ciepłe utwory poetyckie inspirowane wydarzeniami z dzieciństwa autorki, pisane na kanwie jej przygód i znajomych dzieci. Łącznie z poezją dla dorosłych to szósty tomik wierszy autorki. Jej wiersze znajdują się także w piętnastu antologiach poezji w kilku grupach literackich, w tym w pięciu charytatywnych.