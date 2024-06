Ćpają mefedron w parkach i galerii handlowej. Trzeba pozbyć się tego świństwa z Elbląga

W Elblągu jest problem z mefedronem. Młodzież ma do niego bardzo łatwy dostęp. Mój syn wpadł w to bagno. To świństwo zabija nasze dzieci, a nikt z tym nic nie robi — zaalarmowała nasza Czytelniczka i błagała o pomoc.

— Może jeśli napiszcie artykuł i nagłośnicie sprawę, to ktoś mi pomoże — poprosiła matka 16-latka uzależnionego od mefedronu zwanego potocznie królem dopalaczy.

— Nie tylko mój syn zażywa to świństwo. Tych nastolatków w Elblągu jest mnóstwo. Syn zadaje się z takim towarzystwem, w którym każdy zażywa mefedron. Skądś biorą to świństwo, a nikt na to nie reaguje, nikt z tym nic nie robi. Znajomi, przyjaciele syna, każdy to bierze! Przecież to jest nie do pomyślenia, co w tym Elblągu się dzieje. Zgłaszałam w szkole ten problem. Nie mam już siły na to wszystko. A najlepsze jest to, że syn zadał się ze starszą dziewczyną — córką nauczyciela i razem biorą to świństwo. Rozmawiałam z tym nauczycielem, ale on też nie radzi sobie z córką i chyba nic z tym nie robi — opowiada zrozpaczona matka.

Kobieta twierdzi, że trzeba przestrzec innych rodziców i sprawić, aby zainteresowali się tym, co robią ich dzieci.

— Dla ludzi to jest nic wielkiego — nie chcą, to nie biorą, bo mają swój rozum. Nie! To są dzieci! Nastolatki tworzą grupki i wspólnie biorą to paskudztwo. Trzeba temu jakoś zapobiec, aby po ten narkotyk nie sięgali następni — apeluje matka uzależnionego 16-latka.

Jak zachowuje się osoba po zażyciu mefedronu?

— Syn jest wtedy w miarę wyciszony, ale ukrywa wzrok. Gdy wraca do domu, to szybko zmienia ubrania. Osoba, która zażyła mefedron, po prostu cuchnie, to jakby odór potu pomieszany z zapachem ryb. Ja od razu czuje ten zapach i wiem, że syn niedawno zażywał mefedron. Dlatego dzieciaki, które wracają do domu, myją też włosy, aby pozbyć się tego zapachu. Uzależnieni stają się nerwowi i agresywni, gdy nie zażyją mefedronu — opisuje mama uzależnionego nastolatka.

I dodaje: — Już za późno, aby przemówić synowi do rozsądku. Z tego, co mi się wygadał, zażywa mefedron już od kilku miesięcy. Jego znajomi również. Nikt z rodziców tego nie widzi, ludzie są zapracowani. Mnie jakoś udało się to zauważyć. To nie chodzi o to, aby tylko zamknąć syna w ośrodku. Trzeba też pozbyć się mefedronu z Elbląga. Te dzieciaki cały czas mają do niego łatwy dostęp. Nie wiem, gdzie to kupują, ale składają się i kupują to workami. To ma postać białych kryształków. Oni to rozbijają, biorą kartę od bankomatu i wciągają przez nos. Ćpają w parkach i galerii handlowej. Ktoś tym u nas handluje, ktoś to rozprowadza, a nasze dzieci powoli umierają. Muszę ratować swojego syna, nie mogę pozwolić na to, by mój syn umarł.